 Întorsătură neașteptată pentru Ilie Năstase: soția sa ar fi retras cererea de divorț: „Cum să n-ai sentimente?”
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Întorsătură neașteptată pentru Ilie Năstase: soția sa ar fi retras cererea de divorț: „Cum să n-ai sentimente?”

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Procesul de divorț dintre Ilie Năstase și soția sa, Ioana Năstase, ar putea lua o turnură neașteptată. Ioana Năstase ar lua în calcul retragerea cererii de divorț, în contextul în care procedura se află pe rolul instanței, iar cei doi au trecut printr-o perioadă tensionată.

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Foto: arhivă

Divorțul ar putea fi lăsat în urmă

Cei doi soți au trecut printr-o perioadă dificilă în cursul acestui an, pe fondul unor neînțelegeri care au devenit publice. În urma unui conflict, au fost formulate acuzații de violență domestică, iar situația a ajuns inclusiv în atenția autorităților.

Cu toate acestea, în perioada care a urmat, fostul mare tenismen a declarat în mai multe rânduri că păstrează sentimente față de soția sa și că nu exclude posibilitatea unei împăcări.

Într-un interviu acordat recent, Ilie Năstase a vorbit despre relația dintre ei și despre cei opt ani petrecuți împreună, subliniind că existența unor conflicte nu șterge sentimentele construite în timp.

„Foarte mult țin la ea și ea la mine la fel. Cum să n-ai sentimente pentru o persoană cu care ai stat opt ani? Ea este un om bun, n-am ce să-i reproșez. Că ne-am certat, astea sunt problemele noastre”, a declarat Ilie Năstase.

Contactată pentru un punct de vedere, Ioana Năstase nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informațiile privind o eventuală retragere a cererii de divorț.

Ce a declarat Ioana Năstase înainte de întâlnirea cu Ilie Năstase la tribunal

Contactată înaintea noului termen din instanță care a avut loc pe 15 octombrie, Ioana Năstase a confirmat că se va prezenta la tribunal, însă a preferat să nu ofere prea multe detalii despre situația dintre ea și fostul mare tenismen. Vedeta a lăsat de înțeles că verdictul și evoluția procesului urmează să fie văzute.

„Da, mă voi prezenta, normal, dar nu vreau să mai vorbesc despre acest subiect. Rămâne de văzut”, a spus ea potrivit Spynews

În primăvara acestui an, după un termen de judecată, Ioana Năstase a dezvăluit că soțul ei și-ar fi recunoscut greșelile din relație, iar avocatul lui ar fi solicitat amânarea procesului pentru ca fostul tenismen să aibă timp să își revizuiască atitudinea.

„Am avut termen în procesul de divorț. Avocatul lui Ilie a cerut amânarea pentru ca Ilie să-și schimbe comportamentul. Ilie și-a recunoscut greșeala și a mai cerut un termen pentru a își revizui atitudinea. Acum rămâne să văd dacă se va adeveri asta sau nu. Nu am discutat ieri absolut nimic, doar și-a recunoscut greșelile”, a declarat Ioana Năstase in luna mai, potrivit cancan.ro

Ce efecte juridice ar avea retragerea cererii de divorț

Conform legislației românești, reclamantul are dreptul de a renunța la cererea de chemare în judecată pe parcursul procesului. În materia divorțului, o astfel de decizie poate conduce la încetarea judecății, însă efectele diferă în funcție de situația concretă din dosar.

Dacă doar unul dintre soți a introdus acțiunea de divorț, retragerea cererii poate determina închiderea procesului.

În schimb, dacă și celălalt soț a formulat o cerere reconvențională prin care solicită desfacerea căsătoriei, procedura poate continua independent de retragerea acțiunii inițiale.O altă posibilitate prevăzută de lege este împăcarea soților. În această situație, atât cererea principală, cât și eventualele cereri reconvenționale își pierd obiectul, iar instanța ia act de împăcare și dispune închiderea dosarului.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială privind intenția Ioanei Năstase de a renunța la divorț. O eventuală clarificare ar putea veni la termenul stabilit de instanță, când situația juridică a cuplului va deveni mai clară.

Cei doi au fost în vacanță la aniversarea lui Ilie Năstase

Deși încă în proces de divorț, Ioana și Ilie Năstase au fost împreună în vacanță la aniversarea de 80 de ani a fostului tenismen. Aniversarea a fost pe 19 iulie, astfel că a fost un prilej de a fugi din agitația Bucureștiului.

Cei doi s-au cazat la un hotel din Istanbul, Turcia, unde merg de nouă ani și au planificat atunci și o escapadă în țară, până la mănăstirea Nechid din Piatra Neamț, acolo unde merge Ioana Năstase de obicei.

„Am petrecut cu soția, suntem în Istanbul. Suntem liniștiți, suntem aici pe Bosfor. Suntem la un hotel unde mergem de aproape nouă ani. Pe malul Bosforului,o să luăm masa acolo frumos. Ioana știe să înoate în piscină, eu nu știu să înot. De aici o să mergem la mănăstirea noastră de la Nechit, Piatra Neamț. Noi ne simțim bine în acest moment, să continue așa, liniștea aceasta pe care o avem, altceva nu îmi doresc”, a declarat Ilie Năstase la acel moment.

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