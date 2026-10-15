Ioana și Ilie Năstase, din nou față în față la tribunal. La ce speră fostul tenismen

Ioana și Ilie Năstase s-au revăzut joi, 15 octombrie, la tribunalul din Constanța, în cadrul procesului de divorț. Soția fostului tenismen s-a arătat extrem de relaxată, dar și zâmbitoare. Între timp, sportivul speră la o împăcare.

Ioana și Ilie Năstase. Foto: Facebook

Ioana și Ilie Năstase sunt încă soț și soție în acte. Procesul lor de divorț a fost deschis la Judecătoria Constanța, așa că cei doi s-au întâlnit astăzi pentru un nou termen. Inițial, era stabilită data de 30 aprilie, dar judecătorii le-au mai dat răgaz în speranța că se vor răzgândi.

Ioana și Ilie Năstase, împreună la Judecătoria Constanța

Ioana Năstase a fost prima care a ajuns la Judecătoria Constanța. Aceasta părea extrem de relaxată, ba chiar a afișat un zâmbet în colțul gurii. În același timp, ea a refuzat să dea mai multe declarații. Nu a vorbit nici despre o posibilă împăcare cu fostul tenismen.

„Momentan nu am nimic de declarat, că nu știu”, a spus Ioana Năstase jurnaliștilor prezenți.

Fostul tenismen speră la o împăcare

Între timp, Ilie Năstase susține că lucrurile dintre el și soția sa merg bine, deși au trecut printr-un episod tensionat. De asemenea, fostul tenismen susține că este normal să mai aibă și discuții, însă este convins că cei doi vor reuși să depășească aceste momente.

„Suntem destul de bine acum! Nu am fost prea bine, dar acum suntem bine! Suntem de două săptămâni la mare, am avut acele ieşiri, dar acum e frumos! Eu sunt mai coleric, ştiţi cum este, şi când eram pe terenul de tenis tot aşa făceam. Îmi pare rău faţă de Ioana pentru că ea a avut grijă de mine în aceşti şase ani de când suntem împreună şi ea ştie foarte bine.

Mi-aş fi dorit să o cunosc mult mai devreme. Nu am ce să fac, îmi cer scuze! Promit să nu mai fac până data viitoare! Încă nu suntem împăcaţi 100%. Îmi pare rău pentru că suferă şi ea şi familia”, a declarat Ilie Năstase la Antena Stars, conform spynews.ro.

Cei doi au fost în vacanță la aniversarea lui Ilie Năstase

Deși încă în proces de divorț, Ioana și Ilie Năstase au fost împreună în vacanță la aniversarea de 80 de ani a fostului tenismen. Aniversarea a fost pe 19 iulie, astfel că a fost un prilej de a fugi din agitația Bucureștiului.

Cei doi s-au cazat la un hotel din Istanbul, Turcia, unde merg de nouă ani și au planificat atunci și o escapadă în țară, până la mănăstirea Nechid din Piatra Neamț, acolo unde merge Ioana Năstase de obicei.

„Am petrecut cu soția, suntem în Istanbul. Suntem liniștiți, suntem aici pe Bosfor. Suntem la un hotel unde mergem de aproape nouă ani. Pe malul Bosforului,o să luăm masa acolo frumos. Ioana știe să înoate în piscină, eu nu știu să înot. Sănătate, liniște sufletească (n.r. ce i-a urat soția). De aici o să mergem la mănăstirea noastră de la Nechit, Piatra Neamț. Noi ne simțim bine în acest moment, să continue așa, liniștea aceasta pe care o avem, altceva nu îmi doresc”, a declarat Ilie Năstase la acel moment, pentru sursa citată.