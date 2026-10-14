 Laura Cosoi, copleșită de dorul mamei sale, la trei ani de la moartea acesteia: „Totul miroase la fel”
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Laura Cosoi, copleșită de dorul mamei sale, la trei ani de la moartea acesteia: „Totul miroase la fel”

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Un mesaj cu o puternică încărcătură emoțională, publicat de Laura Cosoi pe rețelele de socializare, a scos la iveală legătura profundă pe care actrița a avut-o cu mama sa, Ligia Cosoi. Deși aceasta s-a stins din viață în anul 2023, după o luptă grea cu cancerul, amintirea ei continuă să fie vie în sufletul fiicei sale, care vorbește adesea despre influența pe care a avut-o asupra sa.

Laura și Ligia Cosoi.
Laura și Ligia Cosoi. Foto: Instagram

Laura Cosoi a vizitat casa părintească 

Recent, Laura Cosoi a revenit la Iași, orașul natal, și a mers în casa în care a crescut. Acolo, a descoperit o cutie cu lucrurile personale ale mamei sale, iar momentul a copleșit-o. Mirosul obiectelor i-a trezit amintiri puternice și, pentru câteva clipe, actrița a simțit că mama sa este din nou aproape.

„M-am întors de la Iași răvășită de amintiri și de dor. Am deschis cutia cu lucrurile mamei și am rămas acolo o vreme. Chiar și acum, după atâția ani, totul miroase la fel. Pentru câteva clipe, am avut senzația că timpul s-a oprit și că ea este din nou aproape.

Este greu să te întorci acasă când părinții nu mai sunt. Locurile sunt aceleași, dar oamenii care le dădeau sens lipsesc.”

Laura Cosoi, despre femeia care i-a influențat felul de a privi viața

Actrița și-a amintit cu mândrie de parcursul mamei sale, pe care a descris-o drept „o femeie înaintea vremurilor ei”. Ligia Cosoi a fost campioană națională la gimnastică ritmică în anii ’70, iar ulterior a devenit cunoscută pentru activitățile sale din domeniul sportului și al educației. În anii ’90, a deschis o sală de aerobic, o școală de modele, a organizat cursuri de bune maniere și a înființat prima școală de dans sportiv din Moldova.

„Mama a fost o femeie înaintea vremurilor ei. Campioană națională la gimnastică ritmică în anii ’70, apoi o Jane Fonda a României, cu gimnastica de la matinalul TVR. În anii ’90, a deschis prima ei sală de aerobic, o școală de modele, organiza cursuri de bune maniere și a înființat prima școală de dans sportiv din Moldova. Avea mereu idei și, mai ales, curajul să le transforme în realitate.

Dar, dincolo de toate realizările ei, eu îmi amintesc mai ales felul în care îi făcea pe oameni să se simtă. Avea ceva magnetic. O combinație de grație, eleganță, libertate și o bucurie de a trăi pe care o transmitea celor din jur. Vorbea deschis despre corp, intimitate, feminitate, despre respectul de sine și despre libertatea de a fi cine ești.”

„Mama este Venus. Zeița iubirii și a frumuseții”

Dincolo de toate aceste realizări, Laura Cosoi păstrează în suflet mai ales amintirile din copilărie și lecțiile pe care le-a învățat privind-o pe mama sa. Actrița a povestit cât de mult a influențat-o feminitatea acesteia, dar și felul în care își trăia viața cu eleganță, libertate și curaj. Pentru ea, mama sa a fost un exemplu de autenticitate și de încredere în propriile alegeri.

„Pentru mine, primele lecții despre feminitate n-au venit din cărți, ci privind-o pe ea. Îmi plăcea să stau lângă mama când se pregătea să iasă, să o urmăresc cum se machiază, cum își alege hainele, cum se parfumează. Îi deschideam dulapurile și descopeream fascinată o lume a ei, plină de culori, texturi și mirosuri. Nu înțelegeam atunci prea multe, dar simțeam că feminitatea înseamnă mai mult decât frumusețe. Înseamnă să te cunoști, să te accepți, să ai curaj, să fii delicată și puternică în același timp.

Mama este Venus. Zeița iubirii și a frumuseții, dar și planeta aceea luminoasă, fierbinte, care se rotește invers față de majoritatea celorlalte. Așa era și mama. Avea lumină, pasiune și curajul să meargă în direcția ei, chiar și când lumea mergea în sens opus. Nu credea că există un singur fel de a fi femeie.

Îmi place să cred că, prin cele cinci fete ale mele, spiritul și feminitatea mamei vor merge mai departe.

Nu le pot dărui timpul pierdut cu ea, dar le pot dărui ce a lăsat în mine.”

Ligia Cosoi a fost diagnosticată cu cancer de col uterin în 2008

Viața Ligiei Cosoi a fost marcată și de o încercare dificilă. În anul 2008, mama actriței a fost diagnosticată cu cancer de col uterin, iar vestea a determinat-o să privească altfel sănătatea și importanța controalelor medicale.

După ani de luptă, în 2021 reușise să învingă boala. În cadrul unui proiect organizat de Asociația „Bucuria de a fi”, aceasta a vorbit deschis despre experiența prin care a trecut, despre regretele pe care le-a avut și despre puterea de a merge mai departe în ciuda unui diagnostic dificil.

„Nu fusesem de 4-5 ani la un control, e drept, nu mă durea nimic. Am ajuns întâmplător la spital şi, aparent, eram într-un stadiu în care abia mai puteam fi operată dacă nu mă grăbeam. Mă simţeam vinovată că nu am făcut controale la timp şi acum copiii îşi ascundeau lacrimile, se îndepărtau din când în când de mine şi nu înţelegeam de ce mă luau şi mă plimbau, să-mi mai iau gândul.

Este o luptă pe care trebuie să ți-o asumi și să faci tot ce e posibil din partea ta. Sigur că există și imprevizibilul. Există un plan acolo Sus, cu noi și foarte mult nu poți influența, dar trebuie să te iubești, să ai priorități, să înțelegi că e un moment critic și că l-au mai depășit și alții”, a spus Ligia Cosoi atunci.

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