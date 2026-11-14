Legatura neștiută dintre Gabi Tamaș și Virgil Șteblea, soțul Adelinei Pestrițu. Cum au apărut cei doi

Gabi Tamaș și Virgil Șteblea, soțul Adelinei Pestrițu, au apărut împreună pe rețelele de socializare, într-un context neașteptat pentru mulți. Imaginile publicate au scos la iveală faptul că cei doi au o relație de prietenie, despre care puțini știau.

Gabi Tamaș și Virgil Șteblea, soțul Adelinei Pestrițu. Foto: Instagram

Gabi Tamaș, prezent la ziua de naștere a lui Virgil Șteblea

Gabi Tamaș este un nume cunoscut în lumea fotbalului, în timp ce Virgil Șteblea a intrat în atenția publicului larg datorită relației cu Adelina Pestrițu, prezentatoare TV și influencer.

Recent, soțul Adelinei Pestrițu și-a sărbătorit ziua de naștere, iar printre invitați s-a numărat și fostul fotbalist Gabriel Tamaș. Adelina a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii de la eveniment, în care cei doi apar împreună la masă, în timp ce beau și ascultă muzică lăutărească. Prezența lui Gabi Tamaș la petrecere a atras atenția, mai ales că puțini știau că între el și Virgil există o prietenie.

Virgil și Gabriel. Foto: Instagram

Cum a schimbat-o căsnicia cu Virgil Șteblea pe Adelina Pestrițu

Dincolo de succesul profesional, prezentatoarea reality-show-ului „Burlacii: Foc în paradis” se bucură de o familie frumoasă, alături de soțul ei și de fiica lor, Zenaida. În urmă cu ceva timp, Adelina povestea că mariajul și experiența maternității au transformat-o complet, atât la nivelul mentalității, cât și în ceea ce privește aspectul fizic.

„Mariajul m-a transformat complet. De la gândire până la aspectul fizic, dacă vrei. M-a învățat că nu trebuie să fac totul de una singură, că nu mereu am dreptate, m-a învățat să ascult și să-mi dau voie să fiu și vulnerabilă. Sunt o Vărsătoare veritabilă, care, de multe ori, din nevoia de a face totul perfect, mai invadez și energia masculină (râde). Și, cel mai important, m-a învățat că, odată ce un copil a intrat în viața noastră, noi nu mai suntem pe primul loc și tot Universul se învârte în jurul lui, în toate modurile posibile. Ceea ce e perfect normal să se întâmple”, a povestit prezentatoarea TV într-un interviu pentru Viva.ro.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea sunt împreună de zece ani

Adelina Pestrițu a vorbit și despre relația cu Virgil Șteblea, alături de care trăiește o poveste de dragoste de aproape un deceniu. Vedeta a recunoscut că, la început, nu credea că relația lor va rezista în timp și că a avut destule rețineri în privința partenerului său. Îl considera un cuceritor și se temea că acesta își dorește doar o nouă aventură. Ulterior, însă, a descoperit că Virgil era un bărbat familist, care își dorea să construiască un viitor împreună.

„Povestea noastră are un început cel puțin amuzant, care a debutat dintr-o joacă și a devenit ceva atât de serios și chiar longeviv. În curând împlinim 10 ani de relație. La început, nu credeam că va fi ceva de durată. Aveam multe temeri. Îl vedeam pe Virgil ca pe un băiat care doar vrea să bifeze încă o cucerire și am fost destul de sceptică. Apoi, după ce mi-am dat voie să mă îndrăgostesc, am descoperit latura care pentru mine conta cel mai mult. Am văzut că este familist și își dorește să construim ceva împreună”, a adăugat Adelina Pestrițu.