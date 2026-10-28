 Maria Ciobanu nu renunță nici la 89 de ani la gulerul de vulpe, de mii de lei, din comunism. Verdictul designerilor: „Moda n-are vârstă”
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VideoMaria Ciobanu nu renunță nici la 89 de ani la gulerul de vulpe, de mii de lei, din comunism. Verdictul designerilor: „Moda n-are vârstă”

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Solista de muzică populară Maria Ciobanu poartă și acum blănurile achiziționate, pe mii de lei, în anii gri ai comunismului. Recent, la repetițiile unui spectacol din Chișinău, Maria Ciobanu și-a făcut apariția într-o ținută neagră, la care a accesorizat și un guler de vulpe, cu tot cu gheruțe. Designerul Florin Burescu îi apreciază look-ul, ținuta vestimentară „old style”. Până și manichiura a avut-o impecabilă. Vă prezentăm și un video, în care Maria Ciobanu demonstrează că poate cânta live și la 89 de ani. 

Maria Ciobanu a revenit pe scenă, la 89 de ani. La repetiții a cântat într-o ținută neagră, cu un guler de vulpe cumpărat în perioada comunistă
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Maria Ciobanu a revenit pe scenă, la 89 de ani. La repetiții a cântat într-o ținută neagră, cu un guler de vulpe cumpărat în perioada comunistă Foto: foto: Facebook

Florin Burescu: „Am observat că poartă și ochelari de soare, ca să mascheze chipul, când nu este machiată”

Maria Ciobanu, „ciocârlia muzicii populare românești”, este un exemplu de eleganță și de cochetărie, și la vârsta de 89 de ani. Zilele trecute, a fost în vervă, pe scenă, atât la spectacolul susținut la Chișinău, cât și la recitalul de la Sala Palatului, din București, unde fanii i-au apreciat vocea de cinci stele, dar și look-ul impecabil, fără cusur.

La repetiții a purtat o ținută neagră, la care a asortat un guler de vulpe, așa cum se purta în comunism, cu gheruțe. Designerul Florin Burescu nu consideră ținuta demodată, dimpotrivă, este de părere că moda nu are vârstă: 

„Îmi plac aparițiile Mariei Ciobanu, am observat că adesea poartă și ochelari mai mari de soare, ca să mascheze chipul, când nu este machiată. Dintotdeauna a fost o apariție elegantă, este o formă de respect față de cei care îi apreciază vocea de aur și sufletul frumos”, a menționat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!, despre solista care și la această vârstă înaintată are un timbru vocal de invidiat.

„Are o manichiură impecabilă”

Florin Burescu nu o consideră demodată pe artistă, chiar dacă poartă articole vestimentare din perioada ei de glorie, din anii comunismului: 

„Vreau să apreciați și manichiura ei impecabilă, așa trebuie să o aibă toate artistele din România, pentru că sunt mereu în centrul atenției. Maria Ciobanu a ales să poarte, la repetițiile cu orchestra, unde a fost și filmată, acest guler de vulpe, potrivit cu textura bluzei.

Nu a mai încărcat ținuta cu mărgele și cu multe bijuterii, semn că știe cum să asorteze lucrurile, fără să fie prea multe laolaltă. Gurile rele susțin că nu se mai poartă aceste blănuri, care în comunism costau mii de lei, însă eu nu sunt de aceeași părere. Am spus mereu că moda nu are vârstă”, a mai menționat designerul Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

Silvana Rîciu sare în apărarea Mariei Ciobanu: „Are 89 de ani. Live sau playback, tot dumneaei este”

Iar solista de muzică populară Silvana Rîciu a postat un mesaj emoționant, după spectacolul artistei de aseară, de la Sala Palatului. A sărit în apărarea Mariei Ciobanu, după ce internauții au susținut că ea nu mai poate cânta live, la 89 de ani:

„Am văzut multe comentarii urâte în online zilele astea despre artista Maria Ciobanu, după cele două spectacole de la Chișinău și de la București. Are 89 de ani. Live sau playback, tot dumneaei este.

Doar când apare pe scenă e aplaudată frenetic de oamenii care o iubesc de o viață. Trezește în tine emoții, amintiri și lăcrimezi fără să vrei. Eu o filmam și lăcrimam, căci de când mă știu îi cântam cântecele. Le știu pe toate. Și, ca mine, toți românii...

„Cu siguranță, emoțiile au fost copleșitoare”

Revenind la spectacol, este mare lucru ca, la 89 de ani, să mai urci pe scenă. E foarte greu să-ți stăpânești emoțiile când ai în față mii de oameni. După ce n-a mai urcat pe scenă din 2016, acum, după 10 ani, cu siguranță emoțiile au fost copleșitoare.

Apoi ați văzut, copiii o țineau de mână ca să o ajute. Are, totuși, 89 de ani. Să ne gândim la asta. Să ne prețuim artiștii cât sunt în viață! Să ne prețuim valorile!”, a menționat cântăreața de muzică populară, pe Facebook.”

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