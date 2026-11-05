Marian Grozavu, pas important în noua relație! L-a cunoscut deja pe fiul iubitei sale, Lorena

Marian Grozavu a dat-o uitării pe fosta sa iubită, Bianca, alături de care a format un cuplu în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”. Fostul concurent al reality show-ului iubește din nou și a făcut primele declarații despre femeia care i-a cucerit inima. Acesta a dezvăluit ce l-a atras la noua parteneră, dar și cum a decurs prima întâlnire cu fiul acesteia.

Marian Grozavu și Bianca Dan s-au despărțit. Foto: Antena 1

Viața lui Marian Grozavu s-a schimbat după ce a cunoscut-o pe Lorena, femeia alături de care formează în prezent un cuplu. Aceasta este mama unui băiețel, pe care fostul concurent de la „Insula Iubirii” a avut deja ocazia să îl cunoască. Marian a mărturisit că naturalețea și autenticitatea Lorenei au fost cele care l-au cucerit și că relația lor s-a construit firesc, fără gesturi forțate.

Ce l-a cucerit pe Marian Grozavu la noua iubită

Fostul concurent a vorbit despre începutul relației cu Lorena și a explicat că, în opinia sa, autenticitatea este unul dintre cele mai importante lucruri într-o relație de cuplu. Marian consideră că oamenii ar trebui să fie apreciați pentru ceea ce sunt cu adevărat, fără să simtă nevoia să impresioneze prin artificii.

„Pot să spun ca a fost reciproc, dar dacă am învățat ceva, este ca singurul lucru prin care poți să cucerești real și să continue într-o formă stabilă, e pur și simplu modul tău de a fi. M-a cucerit cu naturalețea și autenticitatea ei. Nu am simțit nevoia nici eu, nici ea, de artificii. Facem lucruri unul pentru celălalt, natural, ca într-o relație firească. Cred ca ambii ne dorim să fim aleși pentru ce suntem cu adevărat.”

Marian Grozavu, numai cuvinte de laudă la adresa Lorenei

Marian Grozavu a avut numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale, pe care o consideră o femeie frumoasă atât la exterior, cât și la interior. Acesta a dezvăluit că apreciază în mod deosebit feminitatea Lorenei, mai ales că stilul ei de viață presupune numeroase responsabilități și activități care necesită multă energie.

„Lorena pentru mine este frumoasă și pe interior. Pot să spun ca asta contează enorm. Și, ca să pun punctul pe i, pot să spun ca cel mai mult mi-a plăcut modul în care reușește să rămână feminină în stilul ei de viață care este unul chiar masculin în multitudinea sarcinilor din timpul unei zile obișnuite.”

Marian Grozavu l-a cunoscut deja pe fiul iubitei sale

Un alt aspect important al noii relații este faptul că Marian a făcut deja cunoștință cu băiețelul Lorenei. Fostul concurent a mărturisit că a fost plăcut impresionat de istețimea și educația copilului și că atât el, cât și partenera sa tratează cu multă responsabilitate această etapă.

Marian a subliniat că este important să respecte nevoile băiețelului și limitele acestuia, astfel încât apropierea să se producă în mod natural, fără presiuni.

„Da, i-am cunoscut băiatul și îmi place istețimea și educația lui. Totul este foarte natural și atât eu, cât și Lorena, tratăm subiectul cu mare delicatețe și responsabilitate, fiind atenți la nevoile lui și fără a depăși granițele acestuia, dacă există”, a mai zis Marian Grozavu pentru Spynews.