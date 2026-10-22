 „Medicii nu-mi mai dădeau șanse de supraviețuire”. Drama unei artiste din România
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„Medicii nu-mi mai dădeau șanse de supraviețuire”. Drama unei artiste din România

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În spatele aparițiilor pline de energie și al succesului de pe scenă, cântăreața Nicoleta Ghelase ascunde o poveste tulburătoare despre reziliență și luptă crâncenă pentru viață.

Drama unei artiste din România
Drama unei artiste din România Foto: instagram

Diagnosticată încă de la naștere cu o formă severă de astm, artista a trăit primii ani din viață prin spitale. Astăzi, la vârsta de 31 de ani, artista încântă publicul la evenimente și  predă canto noilor generații.

Lupta pentru fiecare respirație: „Am folosit aparate până la 17 ani”

Primii patru ani de viață ai Nicoletei au reprezentat un ciclu neîntrerupt de internări de urgență. Organismul extrem de fragil și imunitatea la pământ transformau fiecare revenire acasă într-un armistițiu temporar de doar două-trei zile, înainte ca o nouă criză de sufocare sau convulsii  să o trimită înapoi pe patul de spital.

„Un lucru pe care foarte puțini oameni îl știu despre mine este că începutul vieții mele a fost o adevărată luptă pentru supraviețuire. M-am născut cu astm, iar până la vârsta de patru ani am stat foarte mult prin spitale. Medicii nu îmi dădeau șanse prea mari de supraviețuire, făceam frecvent convulsii și, practic, primii mei pași i-am făcut în spital.

Când starea mea se îmbunătățea și ajungeam acasă, bucuria familiei era de scurtă durată. După numai două-trei zile, ajungeam din nou la spital. Am fost nevoită să folosesc permanent un aparat pentru respirație până la vârsta de 15 ani. După aceea, am mai folosit încă aproximativ doi ani un alt dispozitiv pentru respirație și Ventolin”, a mărturisit artista pentru Libertatea.

Copilăria i-a fost marcată de izolare și prudență extremă: umiditatea, aerul rece sau simpla ceață de afară declanșau blocaje respiratorii, împiedicând-o să se joace alături de ceilalți copii. Deși a rămas cu o sensibilitate pulmonară la răceli și o predispoziție la oboseală rapidă, boala a intrat într-o fază controlabilă odată cu înaintarea în vârstă.

De la aparatul cu oxigen la marile scene

În ciuda avertismentelor medicale legate de efortul fizic și capacitatea pulmonară redusă, Nicoleta Ghelase a ales drumul muzicii. A absolvit Liceul de Arte și Școala Populară de Arte din Brăila, a continuat cu Conservatorul și a finalizat studii de masterat în domeniul interpretării muzicale.

Perseverența i-a adus zeci de trofee la festivalurile folclorice naționale, o participare apreciată la emisiunea „Vedeta populară” și colaborări prestigioase, printre care și apariția pe scenă alături de maestrul Nicolae Botgros și Orchestra „Lăutarii”. În prezent, solista conduce propria formație de evenimente private și profesează ca dascăl de canto, îndrumând tinerii la început de drum.

„Poate că oamenii mă văd astăzi pe scenă, cântând, zâmbind și făcând ceea ce iubesc, dar puțini știu cât de greu mi-a fost la început. Pentru mine, faptul că astăzi pot să cânt și să-mi construiesc o carieră în muzică înseamnă enorm. Am pornit în viață cu multe piedici, dar am încercat mereu să fac din imposibil posibil”, a conchis Nicoleta Ghelase.

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