Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”

Anul 2025 a fost unul extrem de dificil pentru Mihaela Rădulescu. Vedeta și-a pierdut atât partenerul de viață, Felix Baumgartner, cât și mama, două tragedii care s-au petrecut la doar câteva luni distanță. Pe lângă suferința provocată de aceste pierderi, prezentatoarea susține că s-a confruntat și cu situații neplăcute din partea unor persoane de la care nu se aștepta. Recent, aceasta a transmis un mesaj tranșant în mediul online, lăsând să se înțeleagă că experiențele din ultima perioadă au schimbat-o profund.

Mihaela Rădulescu a trecut prin cele mai dureroase momente în anul 2025 Foto: Click!

În luna iulie 2025, Felix Baumgartner a murit în urma unui accident produs în timpul unui zbor cu parapanta motorizată. Cinci luni mai târziu, vedeta și-a pierdut și mama. Cele două tragedii au venit într-un interval scurt, iar perioada de doliu ar fi fost complicată și de tensiunile apărute în relația cu familia fostului sportiv.

Mihaela Rădulescu a vorbit în mai multe rânduri despre neînțelegerile cu părinții lui Felix Baumgartner, susținând că aceștia ar fi încercat să o îndepărteze din povestea de viață a fiului lor. Mai mult, vedeta a acuzat că anumite informații despre relația lor ar fi fost eliminate din mediul online.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, prezentatoarea a mărturisit că toate aceste experiențe au schimbat-o și că nu mai este dispusă să tolereze comportamentele pe care le consideră nepotrivite.

„Capitolul I din lecțiile de viață pe care le-am învățat, după ce am trecut prin iad. De două ori. Nu doar pentru că mi-am pierdut iubitul și mama în același mod șocant, într-un interval de trei luni. Ci și din cauza întregului extra-iad, creat de oameni plini de ură, falși și mincinoși. Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare pentru niciun fel de prostii. Purtați-vă cu prudență!”, a transmis Mihaela Rădulescu.

Ce acuzații a lansat la adresa familiei lui Felix Baumgartner

Mesajul postat de Mihaela Rădulescu Foto: Instagram

La un an de la moartea fostului său partener, Mihaela Rădulescu a făcut noi dezvăluiri despre tensiunile cu apropiații acestuia. Vedeta a susținut că pagina de Wikipedia dedicată lui Felix Baumgartner ar fi fost modificată, fiind eliminată secțiunea referitoare la viața personală a sportivului și, implicit, informațiile despre relația lor de 12 ani.

Potrivit prezentatoarei, demersul ar fi avut loc chiar în ziua în care cei care l-au cunoscut pe Felix trebuiau să îi aducă un omagiu. Ulterior, după intervenția mai multor persoane, informațiile ar fi fost restabilite.

„Lucru amuzant, exact în aceeași zi, când toți cei care îl cunoșteau pe Felix trebuiau să-l onoreze, pagina de Wikipedia a lui Felix a fost modificată și singura parte ștearsă a fost... secțiunea lui «Viața personală», ultimii 12 ani din viața lui Felix, mai exact... eu”, a declarat Mihaela Rădulescu la acea vreme.