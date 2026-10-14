 Mihai Morar împlinește 45 de ani. Gestul făcut cu o oră înainte de aniversare: „Doamne, Îți mulțumesc!”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Mihai Morar împlinește 45 de ani. Gestul făcut cu o oră înainte de aniversare: „Doamne, Îți mulțumesc!”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mihai Morar, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune și de radio din România, împlinește pe 14 octombrie vârsta de 45 de ani. Cu doar o oră înainte de ziua sa de naștere, prezentatorul a transmis pe rețelele de socializare un mesaj profund și emoționant, în care a vorbit despre credință, greșeli și felul în care se schimbă rugăciunile odată cu trecerea anilor.

Mihai Morar.
Mihai Morar. Foto: Facebook

Mihai Morar împlinește 45 de ani 

Aflat la Iași, Mihai Morar s-a oprit în fața sculpturii Rugăciunea, realizată de Constantin Brâncuși, la Catedrala Mitropolitană. Momentul l-a făcut să reflecteze asupra propriului parcurs și asupra lucrurilor pe care a ajuns să le prețuiască mai mult odată cu maturizarea.

„Cu o oră înainte de 45 de ani... m-am oprit în fața Rugăciunii lui Brâncuși, la Mitropolia din Iași.

Și m-am gândit cum se schimbă rugăciunile odată cu vârsta.

Când eram copil, mă rugam să primesc.Când am crescut, mă rugam să reușesc.Apoi, m-am rugat să nu greșesc.

Și am primit. Și am reușit. Și am greșit”, începe mesajul acestuia publicat pe rețelele de socializare. 

Mihai Morar: „Într-o oră împlinesc 45 de ani. Doamne, Îți mulțumesc!”

Odată cu trecerea anilor, s-au schimbat și lucrurile pentru care Mihai Morar se roagă. Prezentatorul a mărturisit că, dacă în copilărie își dorea să primească, iar mai târziu să reușească, astăzi pune preț pe iubirea oamenilor care i-au fost alături și pe curajul de a spune adevărul.

„Mai apoi, am început să mă rog să nu pierd ce am câștigat.Acum, mă rog să nu uit cine m-a iubit când nu aveam nimic de arătat. Și o să mă rog să nu tac când adevărul e mai presus decât am eu de câștigat.

Și am pierdut. Și uit. Și o să tac.

Dar am să continui să mă rog.Pentru că în rugăciune poți fi îngenuncheat, îndurerat, dar niciodată înfrânt.

Am văzut asta la Brâncuși. În Rugăciune, el a surprins esența. Eu am complicat-o în cuvinte.

Iar deasupra Rugăciunii lui Brâncuși, în Catedrala Mitropolitană, șede Cuvioasa Parascheva. Însăși Sfânta mea Rugătoare.

Într-o oră împlinesc 45 de ani. Doamne, Îți mulțumesc! Mă rog să Te iubesc.”

Mihai și Gabriela Morar au aniversat 20 de ani de căsătorie 

În urmă cu câteva săptămâni, Mihai și Gabriela Morar au sărbătorit 20 de ani de căsătorie, un moment emoționant pe care l-au marcat printr-o slujbă dedicată „nunții de porțelan”.

Alături de fiicele lor, cei doi au mers la biserică și au primit binecuvântarea preotului, celebrând astfel două decenii de iubire și viață petrecute împreună. Omul de radio și-a exprimat recunoștința pentru familia sa și pentru drumul pe care l-au parcurs împreună.

„20 de ani de împreună căsnicie! Mulțumim părinților de la Biserica Sfânta Sofia Floreasca pentru slujba de mulțumire și fetelor noastre pentru că ne-au fost martori la «nunta de porțelan». Recunoscători întru dragoste”, a scris Mihai Morar pe rețelele de socializare. 

Ghid de cumpărături

banner valentina pelinel jpg
#Exclusiv Click!
Gustarea care nu-i lipsește Valentinei Pelinel din mașină: „Nu țin nicio dietă!” Ce are mereu la ea Vedete românești
Aylin Cadîr foto Facebook jpg
Aylin Cadîr, dezvăluiri emoționante despre familia sa și copilăria în comunitatea turcă: „Mi-era rușine să-mi spun numele”. Ce relație are astăzi cu sora ei, Ayfer Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Cazul Firicel, studiu de caz: ce ar fi pățit actorul dacă era prins drogat la volan în Occident. Exemplele unor vedete celebre adevarul.ro
image
„N-au mai pomenit așa cutremur”. Catastrofa seismică ce a zguduit România de Sfânta Paraschiva adevarul.ro

Parteneri

image
Cum arată lupta la titlu în SuperLiga după 11 etape. Adrian Ilie și Cristi Balaj și-au ales favoritele www.fanatik.ro
image
Satul în care o casă de 80mp cu 3 camere se dă cu 8.000 de euro observatornews.ro
image
Cineva a vândut nopți de cazare cu 25 de euro în centrul Veneţiei și orașul s-a umplut cu mii de oameni care nu aveau unde să doarmă www.antena3.ro
image
Ce ar fi pățit bodyguarzii lui Călin Georgescu. Măsurile ar fi fost luate după arestarea politicianului www.gandul.ro
image
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Fostul jucător român cunoscut, acuzat de o ţeapă imobiliară de tip Nordis: „De aproape 8 luni n-a vorbit cu noi” as.ro
image
Ce a cumpărat o româncă cu 6 lei de la Lidl. A luat două „pungi antirisipă” şi a fotografiat toate alimentele: „Ce ziceţi? Merită?” playtech.ro
image
Reghecampf, exclus AZI din fotbal? Pe ce se bazează Craiova și cum se apără FCSB. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Charlotte i-a lăsat pe toți mască, după ce a fost văzută la metroul londonez. Ce cadou inedit a primit fiica Prințului William okmagazine.ro
image
Sora libertină a Reginei Elisabeta, iertată pentru viața scandaloasă! Mama lor ascundea un viciu mult mai grav okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine a fost Parascheva, fata bogată ajunsă sfântă historia.ro
image
#Istoria Teatrului
Cartea care a salvat pentru posteritate opera lui Shakespeare historia.ro
https www cancan ro wp content uploads 2023 07 Ilie Nastase si Ioana webp
Ioana și Ilie Năstase se întâlnesc din nou la tribunal! Ce a declarat vedeta înaintea termenului de divorț din 15 octombrie Vedete românești
Anca Țurcașiu și partenerul său jpg
VideoAnca Țurcașiu, surpriză emoționantă din partea iubitului ei, Călin Șerban! Ce cadou i-a oferit: „40 de ani au trecut!” Vedete românești
toma cuzin 3333 jpg
Ce ar fi pățit „Firicel” dacă era prins drogat la volan în Occident: diferența uriașă dintre justiția românească și cea din țările dezvoltate Vedete românești
banner valentina pelinel jpg
#Exclusiv Click!
Gustarea care nu-i lipsește Valentinei Pelinel din mașină: „Nu țin nicio dietă!” Ce are mereu la ea Vedete românești
Aylin Cadîr foto Facebook jpg
Aylin Cadîr, dezvăluiri emoționante despre familia sa și copilăria în comunitatea turcă: „Mi-era rușine să-mi spun numele”. Ce relație are astăzi cu sora ei, Ayfer Vedete românești
adrian mutu sandra mutu png
Cum a început povestea de iubire dintre Sandra și Adrian Mutu. Dezvăluirile făcute după 11 ani și jumătate de relație. „Viața de cuplu nu înseamnă doar momente frumoase” Vedete românești
Ben Affleck Getty Images (1) jpg
Ben Affleck, răspuns tranșant după ce fiul său i-a cerut un Lamborghini: „Eu am bani, tu ești falit!” Vedete internaționale
shane gillis jpg
Val de furie stârnit de un comediant american celebru. Ce a spus despre femeile care merg la sală. „Le-ați văzut?” Vedete internaționale
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul actualitate.net