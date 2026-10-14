Mihai Morar împlinește 45 de ani. Gestul făcut cu o oră înainte de aniversare: „Doamne, Îți mulțumesc!”

Mihai Morar, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune și de radio din România, împlinește pe 14 octombrie vârsta de 45 de ani. Cu doar o oră înainte de ziua sa de naștere, prezentatorul a transmis pe rețelele de socializare un mesaj profund și emoționant, în care a vorbit despre credință, greșeli și felul în care se schimbă rugăciunile odată cu trecerea anilor.

Mihai Morar. Foto: Facebook

Mihai Morar împlinește 45 de ani

Aflat la Iași, Mihai Morar s-a oprit în fața sculpturii Rugăciunea, realizată de Constantin Brâncuși, la Catedrala Mitropolitană. Momentul l-a făcut să reflecteze asupra propriului parcurs și asupra lucrurilor pe care a ajuns să le prețuiască mai mult odată cu maturizarea.

„Cu o oră înainte de 45 de ani... m-am oprit în fața Rugăciunii lui Brâncuși, la Mitropolia din Iași.

Și m-am gândit cum se schimbă rugăciunile odată cu vârsta.

Când eram copil, mă rugam să primesc.Când am crescut, mă rugam să reușesc.Apoi, m-am rugat să nu greșesc.

Și am primit. Și am reușit. Și am greșit”, începe mesajul acestuia publicat pe rețelele de socializare.

Mihai Morar: „Într-o oră împlinesc 45 de ani. Doamne, Îți mulțumesc!”

Odată cu trecerea anilor, s-au schimbat și lucrurile pentru care Mihai Morar se roagă. Prezentatorul a mărturisit că, dacă în copilărie își dorea să primească, iar mai târziu să reușească, astăzi pune preț pe iubirea oamenilor care i-au fost alături și pe curajul de a spune adevărul.

„Mai apoi, am început să mă rog să nu pierd ce am câștigat.Acum, mă rog să nu uit cine m-a iubit când nu aveam nimic de arătat. Și o să mă rog să nu tac când adevărul e mai presus decât am eu de câștigat.

Și am pierdut. Și uit. Și o să tac.

Dar am să continui să mă rog.Pentru că în rugăciune poți fi îngenuncheat, îndurerat, dar niciodată înfrânt.

Am văzut asta la Brâncuși. În Rugăciune, el a surprins esența. Eu am complicat-o în cuvinte.

Iar deasupra Rugăciunii lui Brâncuși, în Catedrala Mitropolitană, șede Cuvioasa Parascheva. Însăși Sfânta mea Rugătoare.

Într-o oră împlinesc 45 de ani. Doamne, Îți mulțumesc! Mă rog să Te iubesc.”

Mihai și Gabriela Morar au aniversat 20 de ani de căsătorie

În urmă cu câteva săptămâni, Mihai și Gabriela Morar au sărbătorit 20 de ani de căsătorie, un moment emoționant pe care l-au marcat printr-o slujbă dedicată „nunții de porțelan”.

Alături de fiicele lor, cei doi au mers la biserică și au primit binecuvântarea preotului, celebrând astfel două decenii de iubire și viață petrecute împreună. Omul de radio și-a exprimat recunoștința pentru familia sa și pentru drumul pe care l-au parcurs împreună.

„20 de ani de împreună căsnicie! Mulțumim părinților de la Biserica Sfânta Sofia Floreasca pentru slujba de mulțumire și fetelor noastre pentru că ne-au fost martori la «nunta de porțelan». Recunoscători întru dragoste”, a scris Mihai Morar pe rețelele de socializare.