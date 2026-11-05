 Nicoleta Ghelase a fost cerută în căsătorie la Milano! Cum a fost surprinsă artista de iubitul ei, Vali
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Nicoleta Ghelase a fost cerută în căsătorie la Milano! Cum a fost surprinsă artista de iubitul ei, Vali

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Nicoleta Ghelase trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Îndrăgita interpretă de muzică populară a fost cerută în căsătorie de Vali, partenerul alături de care formează un cuplu de șase ani și jumătate. Artista a povestit cum a fost organizată surpriza și de ce momentul a luat-o prin surprindere.

Nicoleta Ghelase a fost cerută în căsătorie
Nicoleta Ghelase a fost cerută în căsătorie Foto: instagram

„Eu și Vali suntem împreună de șase ani și jumătate și bineînțeles că de-a lungul relației noastre am vorbit despre căsătorie și despre viitorul nostru. Însă nu știam când se va întâmpla acest pas și nici nu bănuiam că urma să fiu cerută în căsătorie la Milano”, a spus Nicoleta Ghelase, pentru Libertatea.

Cum a fost cerută în căsătorie Nicoleta Ghelase, în vacanța de la Milano

Călătoria în Italia s-a transformat într-o amintire de neuitat pentru cântăreață. După o zi în care au explorat orașul și au mers foarte mult pe jos, cei doi s-au întors la hotel. Artista era obosită și nu avea niciun motiv să creadă că urma să aibă parte de o surpriză atât de specială.

„În ziua respectivă am colindat tot orașul, am mers foarte mult, iar seara m-am întors la hotel frântă de oboseală. Eram cazați la un etaj superior, cred că la 19 sau 20, și aveam un balcon foarte mare, cu vedere asupra orașului. Am intrat în baie, iar la un moment dat l-am auzit pe Vali strigându-mă: «Nicoleta, ia vino puțin»”, a povestit cântăreața.

„A venit întrebarea care a transformat acea seară într-o amintire”

Când a ieșit pe balcon, Nicoleta Ghelase a descoperit adevăratul motiv pentru care iubitul ei o chemase. Vali o aștepta în genunchi, pregătit să îi adreseze marea întrebare.

„Am ieșit pe balcon fără să bănuiesc absolut nimic. Când am ajuns acolo, l-am văzut în genunchi. În acel moment mi-am dat seama ce se întâmplă, iar apoi a venit întrebarea care a transformat acea seară într-o amintire pentru toată viața.”

De ce a fost cererea în căsătorie o surpriză pentru artistă

Deși cei doi discutaseră de-a lungul relației despre căsătorie și despre planurile de viitor, interpreta nu știa când va avea loc acest pas. Tocmai spontaneitatea momentului a făcut ca experiența să fie cu atât mai emoționantă.

„Sunt clipe pe care nu le poți planifica tu, nu le poți anticipa, iar tocmai de aceea rămân atât de speciale în sufletul tău”, a afirmat Nicoleta Ghelase.

Cea mai grea perioadă din viața Nicoletei Ghelase

Înainte de a trăi bucuria logodnei, Nicoleta Ghelase a trecut prin momente extrem de dificile. În urmă cu ceva timp, interpreta de muzică populară a dezvăluit că primii ani din viață au fost marcați de probleme grave de sănătate. Diagnosticată cu astm încă de la naștere, artista a petrecut mult timp în spital, iar medicii aveau rezerve în privința șanselor sale de supraviețuire.

„Un lucru pe care foarte puțini oameni îl știu despre mine este că începutul vieții mele a fost o adevărată luptă pentru supraviețuire. M-am născut cu astm, iar până la vârsta de patru ani am stat foarte mult prin spitale. Medicii nu îmi dădeau șanse prea mari de supraviețuire, făceam frecvent convulsii și, practic, primii mei pași i-am făcut în spital.

Când starea mea se îmbunătățea și ajungeam acasă, bucuria familiei era de scurtă durată. După numai două-trei zile, ajungeam din nou la spital. Am fost nevoită să folosesc permanent un aparat pentru respirație până la vârsta de 15 ani. După aceea, am mai folosit încă aproximativ doi ani un alt dispozitiv pentru respirație și Ventolin”, a mărturisit artista pentru Libertatea.

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