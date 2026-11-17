Venirea pe lume a gemenilor Ania și Zain a schimbat complet viața Roxanei Nemeș, iar primele luni în rolul de mamă au venit cu provocări pe care artista le-a gestionat cu multă implicare și cu ajutorul familiei. După o naștere prin cezariană și o perioadă solicitantă din punct de vedere fizic și emoțional, vedeta spune că sprijinul soțului său, Călin Hagima, a contat enorm. Într-un interviu acordat VIVA! , Roxana Nemeș a vorbit deschis despre depresia postnatală, recuperarea după operație și echilibrul pe care l-a găsit în viața de familie. Artista a dezvăluit și care este secretul relației cu soțul ei, dar și cum reușesc să împartă responsabilitățile de părinți.

Călin Hagima și Roxana Nemeș Foto: Instagram

Roxana Nemeș, despre perioada de după nașterea gemenilor. De ce spune că nu a avut timp să se confrunte cu depresia postnatală

Pentru Roxana Nemeș, maternitatea a venit cu o bucurie imensă, dar și cu responsabilități care au solicitat-o încă din primele zile după naștere. Artista a trecut printr-o operație de cezariană, însă recuperarea nu a împiedicat-o să se implice imediat în îngrijirea celor doi copii. Întrebată dacă a experimentat depresia postnatală, vedeta a mărturisit că nu s-a confruntat cu această problemă, însă este conștientă de dificultățile prin care pot trece alte mame.

Roxana Nemeș consideră că susținerea familiei și prezența partenerului sunt extrem de importante în această perioadă delicată. Totodată, artista a povestit că dorința foarte mare de a deveni mamă și fericirea de a-și ține copiii în brațe au ajutat-o să treacă peste momentele de oboseală.

„Nu. Am auzit cazuri foarte grele și nu pot să spun că nu există sau Doamne ferește, dacă eu n-am trecut prin asta, mulțumesc lui Dumnezeu că nu am trecut prin asta. Dar sincer îți zic, cred că n-aș fi avut timp, adică n-am avut timp să-mi revin după cezariană, ești tăiată șapte straturi, vorba aia. Și eu din momentul în care, din a doua zi, hai, nu prima zi, dar din a doua zi de când mi-a dat și puteam să-i dau să mănânce și.. eu n-am stat o clipă, adică nu m-am gândit: „Stai, că nu mă pot mișca, asta e'. Îți dai seama, când să am timp de depredie? Chiar trebuie să ai timp sincer să cazi în despresie, Doamne ferește, de cazuri foarte grele, în momentul în care nu știu, n-ai susținere, n-ai un partener, n-ai… sunt cazuri foarte grele, sau mai grele, de care nu vreau să vorbim, în care chiar cred că na, e foarte ușor să cazi în latura aia, dar altfel mulțumesc lui Dumnezeu.

Mi-am dorit copiii atât de mult, adică avem o familie frumoasă, suntem în putere, suntem sănătoși, adică sincer îți zic. Vorbesc ca bunica, dar chiar așa este, adică nu văd de ce ar… Da, cu toții avem zile mai grele poate, cu toții avem zile epuizante sau în care simțim că oboseala ajunge până aici, dar dormi și îți revii sau când nu dormi, asta e, te uiți la… mă uit la copii și când le văd zâmbetele și vin: „Mami, mami', trece orice. Adică nu, nu există, nu”, a povestit Roxana Nemeș.

Ce rol a avut Călin Hagima în viața Roxanei Nemeș după nașterea gemenilor

Unul dintre cele mai importante lucruri pentru artistă în perioada de după naștere a fost sprijinul primit din partea soțului său. Roxana Nemeș și Călin Hagima formează o echipă atât în viața de cuplu, cât și în creșterea gemenilor, iar responsabilitățile sunt împărțite în funcție de programul și proiectele fiecăruia.

Vedeta a mărturisit că soțul ei este un tată implicat și că între ei există o încredere reciprocă ce le permite să se bucure de fiecare etapă a vieții de părinți. Mai mult, cei doi nu își impun unul altuia propriile metode de creștere a copiilor, ci se susțin și au încredere în deciziile pe care le iau.

„Absolut, contează foarte mult, foarte mult contează. Ne sprijinim unul pe altul, ceea ce este foarte important, adică nu știu, când am eu proiecte și campanii stă el cu copiii, când are el, stau eu, în principal. Dar mă bucur că ne-am și dorit foarte mult și faptul că ne-am dorit atât de mult, iubim foarte mult și ne dorim la fel de mult să fim acolo, adică nu, n-a fost niciun moment în care să-i spun, nu știu, ar fi mai bine așa sau așa, sau invers. Asta apreciez foarte mult, că niciodată, fiind un tată prezent, niciodată n-a venit să îmi spună: „Nu știu, eu aș face așa' sau „Poate nu faci bine așa', sau eu la rândul meu să mă duc. Nu cred. Nu cred că eu am făcut asta. Adică avem încrederea unul în celălalt. Și asta îmi dă o liniște foarte mare pentru că, raportat la copii mă refer și la tot, dar pentru că poți să crești cu ei în același timp, poți să te bucuri de fiecare moment, știi? În momentul în care ești împlinit și ești liniștit, te bucuri de tot. Și cred că asta-i cel mai important și da, partenerul îți dă o liniște extrem de mare”, a explicat artista.

Roxana Nemeș și Călin Hagima nu au divergențe când vine vorba despre educația copiilor

Deși recunoaște că există momente în care ea și soțul său au opinii diferite, Roxana Nemeș spune că lucrurile stau cu totul altfel atunci când vine vorba despre Ania și Zain. Cei doi părinți sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește creșterea și educația gemenilor și nu simt nevoia să își impună punctele de vedere.

Întrebată dacă apar neînțelegeri între ea și Călin Hagima în privința copiilor, vedeta a răspuns cu multă sinceritate:

„Nu, ne contrazicem din alte puncte, din cu totul alte lucruri, dar raportat la copii niciodată, pentru că bine, poate sunt că sunt și mici și na, nu e poate atât de greu neapărat, dar nu, nu, nu știu, cred că am fost făcuți sincer să fim părinții lor și noi să fim familia care suntem astăzi. E minunat, adică chiar nu, jur, nu-mi vine acum să zic, nu, e foarte fain, e foarte fain”, a spus Roxana Nemeș.

Care este secretul căsniciei dintre Roxana Nemeș și Călin Hagima

Roxana Nemeș și Călin Hagima sunt împreună de mai mulți ani, iar artista consideră că unul dintre motivele pentru care relația lor funcționează atât de bine este faptul că și-au construit familia într-un moment în care erau deja împliniți pe plan personal și profesional.

Vedeta crede că experiențele trăite înainte de a deveni părinți i-au ajutat să se bucure mai mult de această etapă și să privească lucrurile cu maturitate. Pentru ea, faptul că și-au îndeplinit dorințele și și-au trăit etapele importante ale vieții la timpul lor a contribuit la armonia din familie.

„Copiii. Da, nu, suntem împreună de atâția ani înainte să vină copiii, dar cred că faptul că ne-am, na, nu i-am făcut la 20 de ani, și ne-am trăit viața, adică cumva le-am făcut pe toate la timpul lor, știi? Eu cred că asta ne dă o fericire și o împlinire, pentru că nu, nu știu, la 20 de ani ai alte lucruri în cap. Nu poți să stai liniștit, să îți crești copiii, vrei carieră, vrei bani, vrei relație, vrei aia, vrei aia, vrei aia. În momentul în care cumva lucrurile ți s-au aranjat și ești împlinit, ești cu alegerile pe care tu ți le-ai dorit, ți le-ai făcut, și ești în punctul ăsta, totul vine natural și frumos și cred că asta foarte mult contează”, a încheiat Roxana Nemeș, în interviul acordat pentru VIVA!