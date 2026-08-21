 Cum i-a încurajat Sorin Bontea pe concurenții de la MasterChef: „Nu mușcăm pe nimeni”
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Cum i-a încurajat Sorin Bontea pe concurenții de la MasterChef: „Nu mușcăm pe nimeni”

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Din 7 septembrie, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, revin într-un nou sezon MasterChef România. Chef Bontea a povestit, într-un interviu video oferit pentru Click!,  cine este colegul care i-a pus răbdarea la încercare tot sezonul și care a fost cea mai grea provocare de pe parcursul competiției de la Pro TV. Urmărește interviul video de mai jos!

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