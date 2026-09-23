 Sonia Trifan a sărbătorit 18 ani de carieră în modă! Ce cadou a primit?
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Sonia Trifan a sărbătorit 18 ani de carieră în modă! Ce cadou a primit?

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Spectaculosul eveniment La Belle Époque de la Mode - Sonia Trifan 2026, gala 18 ani în lumea modei, a avut loc marți seară, la Aristocrats Events și a adunat lumea bună din show-biz. Printre personalitățile laureate în cadrul The Icons Grand Gala s-au numărat actorii Florin Zamfirescu și Diana Lupescu, Cristian Popescu Piedone, Viorica Dăncilă sau Ecaterina Andronescu. Reporterul ziarului Click! Alina Erimia a primit, la rândul ei, un premiu de excelență în jurnalism monden și lifestyle. Frumoasa blondă a primit și un cadou special, de la buna sa prietenă Lili Apostol. Urmărește interviul video de mai jos! 

Citește și:VIDEOInvazie de vedete la gala aniversară a Soniei Trifan! Florin Zamfirescu, Piedone și reporterul Click! au fost premiați

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