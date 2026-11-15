 „Deceuri”, cuvântul din DOOM 3 care îi surprinde pe români. Ce înseamnă și de ce se scrie într-un cuvânt
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„Deceuri”, cuvântul din DOOM 3 care îi surprinde pe români. Ce înseamnă și de ce se scrie într-un cuvânt

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Limba română continuă să evolueze și să integreze expresii din vorbirea curentă, iar Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM 3) aduce în prim-plan un substantiv care poate părea neobișnuit la prima vedere, dar care este cât se poate de corect.

Cuvântul din DOOM 3 pe care puțini români îl cunosc
Cuvântul din DOOM 3 pe care puțini români îl cunosc Foto: pexels

Este vorba despre termenul „deceuri”, scris legat, într-un singur cuvânt, potrivit informațiilor prezentate de pagina de Facebook Dicție.ro.

Ce înseamnă „deceuri” și care este regula gramaticală din DOOM 3

Deși mulți vorbitori ar putea fi tentați să creadă că este vorba despre o greșeală de scriere sau o alăturare forțată, substantivul „deceuri” a fost introdus oficial în DOOM 3 cu o regulă gramaticală foarte clară.

Acesta face parte din categoria substantivelor defective de singular, ceea ce înseamnă că nu are o formă de singular și poate fi utilizat exclusiv la plural.

Este un substantiv defectiv de singular, deci îl putem folosi doar la plural, și înseamnă întrebări, așadar putem spune corect «președintele a răspuns doar la 3 deceuri»”, explică specialiștii de la dictie.ro.

Așadar, ori de câte ori facem referire la o serie de întrebări sau nedumeriri formulate la plural, forma scrisă legat, „deceuri”, este perfect acceptată de normele academice actuale.

Exemplul oferit de dictie.ro – „președintele a răspuns doar la 3 deceuri” – ilustrează exact contextul în care acest substantiv își găsește locul firesc în comunicare.

„Supat”, un alt cuvânt care a devenit viral pe rețelele sociale

Pentru a aminti și de alte controverse lingvistice recente care au împărțit internetul, un exemplu elocvent este termenul „supat”, readus în atenția publicului printr-un clip publicat pe aceeași pagină de Facebook.

Deși mulți vorbitori l-au privit inițial ca pe o invenție modernă, cuvântul este documentat în limba română încă din anii ’30. Termenul „supat” desemnează spațiul dintre pat și podea, fiind o prescurtare populară a expresiei „sub pat”.

În videoclipul devenit viral, explicația oferită a stârnit deopotrivă amuzamentul și nedumerirea internauților, fiind ilustrată printr-un exemplu simplu din viața de zi cu zi: „Pisica s-a ascuns supat. Nu sub pat, ci supat. Avem un nou substantiv în limba română conform DOOM 3 și acesta este supat”.

Sursa Facebook

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