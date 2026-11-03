 Prețurile la pompă marți, 3 noiembrie 2026. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină și motorină în marile orașe
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Prețurile la pompă marți, 3 noiembrie 2026. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină și motorină în marile orașe

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Șoferii români plătesc tarife neschimbate la pompă marți, 3 noiembrie 2026, comparativ cu ziua anterioară, la toate marile benzinării din Capitală și din marile centre urbane. În București, benzina standard se menține între 10,01 și 10,07 lei pe litru, în timp ce motorina standard oscilează.

Cât trebuie să scoată din buzunar șoferii pentru un litru de benzină sau motorină
Cât trebuie să scoată din buzunar șoferii pentru un litru de benzină sau motorină Foto: arhivă

La nivel național, cele mai reduse prețuri coboară sub pragul de 10 lei pentru benzină și la 10,75 lei pentru motorină, într-un context marcat de scăderi pe piețele angro după eliberarea rezervelor strategice G7 și de decizia Ministerului Finanțelor de a prelungi reducerea de 25% a accizei până la începutul anului 2027.

Tabloul tarifelor la pompă în marile orașe: București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța

Conform datelor centralizate de platforma de monitorizare Peco Online, prețurile practicate la stațiile de alimentare prezintă diferențe notabile între Capitală și celelalte mari municipii, potrivit Libertatea

În București, stabilitatea este totală față de ziua de luni, 2 noiembrie, în toate cele șase rețele monitorizate (MOL, Rompetrol, OMV, Socar, Lukoil și Petrom).

La benzină, cele mai avantajoase cotații sunt la stațiile Socar și Petrom, unde litrul costă 10,01 lei, în timp ce la MOL, Rompetrol, OMV și Lukoil prețul este fixat la 10,07 lei pe litru.

La motorina standard, pragul minim este asigurat tot de Socar și Petrom, cu 10,86 lei pe litru, iar rețelele MOL, Rompetrol, OMV și Lukoil vând litrul la cotația de 10,92 lei.

În restul marilor orașe din țară, cele mai mici prețuri de pornire afișate marți, 3 noiembrie, arată astfel:

  • La Cluj-Napoca, benzina standard pleacă de la 9,99 lei pe litru, iar motorina de la 10,84 lei pe litru;
  • La Timișoara, litrul de benzină pornește tot de la 9,99 lei, în timp ce motorina atinge cel mai avantajos tarif din marile orașe, pornind de la 10,83 lei pe litru;
  • La Iași, prețul minim la benzină este de 10,01 lei pe litru, iar la motorină de 10,86 lei pe litru;
  • La Constanța, valorile minime sunt identice cu cele din Iași și Capitală: 10,01 lei pe litru pentru benzină și 10,86 lei pe litru pentru motorină.

Cel mai mic preț național la benzina standard este de 9,79 lei pe litru, disponibil la stația independentă RST din Târgoviște (Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11, județul Dâmbovița).

Pentru motorina standard, minimul național este de 10,75 lei pe litru, înregistrat la stația VhExtraOil din Eforie Nord (DN 39, județul Constanța).

Scăderi angro după decizia G7 și decizia Finanțelor: reducerea accizei cu 25% a fost extinsă

Deși cotațiile motorinei au înregistrat un declin de până la 4% pe piețele europene angro — ca urmare a hotărârii statelor din Grupul celor 7 (G7) de a debloca rezerve strategice de petrol —, ieftinirea nu s-a reflectat încă direct în prețurile afișate la pompă.

Pentru a stăvili presiunea fiscală asupra șoferilor și a tempera creșterile cauzate de cotațiile internaționale, Ministerul Finanțelor a intervenit asupra regimului de taxare.

După ce reducerea accizei la motorină fusese stabilită inițial până la 15 octombrie și prelungită ulterior până la 31 octombrie 2026, autoritățile au decis să extindă măsurile de protecție pentru încă un trimestru complet, acoperind intervalul 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027.

Măsura constă în menținerea nivelului majorat de reducere a accizei la 25% pentru motorina standard, majorat de la cota anterioară de 20% aplicată la începutul lunii septembrie.

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