 După „supat”, un nou cuvânt a încins discuțiile în online. „E de noaptea minții”
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După „supat”, un nou cuvânt a încins discuțiile în online. „E de noaptea minții”

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Un cuvânt englezesc a ajuns în centrul unei dezbateri despre limba română, după ce pagina de Facebook Dicție.ro a atras atenția asupra prezenței termenului „crazy” în dicționare. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar unii internauți au pus sub semnul întrebării decizia de a include un asemenea cuvânt, în condițiile în care există deja echivalente românești precum „nebun”, „țignit” sau „dement”.

Dicționar
Dicționar Foto: shutterstock

Discuția a pornit de la un videoclip în care este ironizată această alegere lingvistică. Reprezentanții paginii au remarcat că termenul „crazy” este păstrat în forma sa englezească, atât ca scriere, cât și ca pronunție, iar situația a devenit rapid subiect de glume și comentarii critice pe rețelele sociale.

„Putem spune corect că situația a devenit crazy”

În materialul publicat online, Dicție.ro ridică întrebări despre felul în care evoluează vocabularul consemnat în dicționarele limbii române. Tonul este unul ironic, iar autorii videoclipului glumesc pe seama posibilității ca DOOM 3 să ajungă să semene cu un dicționar român-englez, dacă tot mai multe cuvinte străine sunt preluate în forma lor originală.

„Așadar, putem spune corect că situația a devenit crazy”, este concluzia ironică a videoclipului, formulare care a contribuit la popularizarea subiectului.

Dezbaterea a fost alimentată de faptul că limba română are deja mai multe cuvinte care pot reda sensul termenului englezesc. Printre exemplele menționate se numără „nebun”, „țignit” și „dement”, iar unii utilizatori au considerat că preluarea formei englezești ridică întrebări despre necesitatea unor asemenea împrumuturi.

Comentariile au arătat că subiectul nu a fost privit doar ca o chestiune de vocabular, ci și ca un prilej de discuție despre rolul dicționarelor și despre influența limbii engleze asupra exprimării cotidiene.

Internauții au reacționat cu ironii: „Se pregătește dicționarul de romgleză?”

Printre comentariile care au atras atenția se numără cel al unui internaut care a scris: „Gata, mă bag supătură!”. Replica sa a intrat în registrul glumelor despre cuvinte și forme de exprimare care ajung să fie discutate pe internet.

Altcineva a întrebat cine sunt lingviștii din spatele celei mai recente ediții a DOOM, precizând totodată că nimeni nu susține că ar trebui folosite exclusiv cuvinte arhaice. Comentariul său a adus în discuție o întrebare mai largă: cum se stabilește ce termeni își găsesc locul în dicționare și cum se reflectă schimbările limbii în lucrările normative?

Alți utilizatori au preferat să răspundă prin umor. „DOOM Dark Ages?😅”, în timp ce o altă persoană a comentat: „DOOM3 nu e elaborat de experți.” Un internaut a făcut o comparație cu filmul „Idiocracy”, iar un bărbat a lansat întrebarea: „Se pregătește dicționarul de romgleză?”

Reacțiile au transformat subiectul într-o dispută online în care ironiile s-au împletit cu întrebările despre evoluția limbii române și despre felul în care sunt consemnate cuvintele folosite de vorbitori.

„Supat”, un alt cuvânt care a devenit viral pe rețelele sociale

Pentru a aminti și de alte controverse lingvistice recente, un exemplu este termenul „supat”, care a fost readus în atenția publicului printr-un clip publicat pe pagina de Facebook Dicție.ro. Deși mulți l-au considerat o invenție recentă, cuvântul este documentat în limba română încă din anii ’30.

„Supat” desemnează spațiul dintre pat și podea și este prezentat ca o prescurtare populară a expresiei „sub pat”. În videoclip, explicația este formulată într-o manieră care a stârnit atât amuzamentul, cât și nedumerirea unor internauți: „Pisica s-a ascuns supat. Nu sub pat, ci supat. Avem un nou substantiv în limba română conform DOOM 3 și acesta este supat”.

În material se precizează că termenul este un substantiv neutru, cu pluralul „supaturi”, și că este inclus în Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM 3). Apariția sa în discuțiile online a generat numeroase glume și întrebări despre felul în care sunt formate și acceptate cuvintele.

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