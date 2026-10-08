 „Pisica s-a ascuns supat”. Cuvântul care a împărțit internetul în două: „Avem un nou substantiv în limba română”
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„Pisica s-a ascuns supat”. Cuvântul care a împărțit internetul în două: „Avem un nou substantiv în limba română”

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Un cuvânt aparent banal a devenit subiect de dezbatere pe Facebook, după ce o profesoară de dicție a vorbit, într-un videoclip, despre forma „supat”. Explicația sa a stârnit rapid reacții: de la amuzament și ironii până la revolta celor care susțin că limba română nu ar trebui să renunțe la prepoziții pentru a descrie spațiul de sub un pat.

Cuvântul care a împărțit internetul în două.
Cuvântul care a împărțit internetul în două. Foto: Click!

„Pisica s-a ascuns supat”, noua formulare care a devenit virală

Pisica s-a ascuns supat. Nu sub pat, ci supat”, explică profesoara de dicție în videoclipul publicat pe Facebook.

Potrivit explicației sale, „supat” este prezentat ca un substantiv neutru, cu pluralul „supaturi”, și ar desemna spațiul dintre pat și dușumea.

Astfel, în loc de clasica formulare „pisica s-a ascuns sub pat”, ar putea fi folosită expresia „pisica s-a ascuns supat”.

Profesoara leagă folosirea termenului de DOOM 3 și chiar glumește pe seama pronunției, sugerând că noua formulare ar putea fi o soluție pentru cei care întâmpină dificultăți în rostirea consoanei finale, b, din expresia „sub pat”.

Afirmația a fost însă suficientă pentru a aprinde secțiunea de comentarii.

„Circumstanțial fără prepoziție?”

Printre cei care au reacționat s-a numărat o femeie, care a pus sub semnul întrebării construcția și consecințele ei gramaticale.

Pisica s-a ascuns supat? Circumstanțial fără prepoziție?”, a scris aceasta, continuând ironic cu o serie de exemple precum „Pisica s-a urcat masă” sau „Cățelul stă cușcă”.

Alți internauți au mers și mai departe cu glumele.

Scaunul stă sucur!?”, a comentat un alt internaut, în timp ce o altă persoană a întrebat ironic dacă nu cumva ar putea apărea și alte forme asemănătoare.

Un alt comentator a rezumat nemulțumirea într-o singură frază: „Greșit, greșit, greșit! Corect este «sub pat», în două cuvinte.

„Credeam că supatul e atunci când supezi tot din farfurie”

Nici umorul nu a lipsit din discuție.

Un alt internaut a venit cu o interpretare proprie a termenului: „Mereu am crezut că supatul e atunci când supezi tot din farfurie...”.

Comentariul a adunat reacții, iar alți utilizatori au continuat seria glumelor.

E un fel de umpic?”, a întrebat o altă comentatoare, în timp ce altcineva a mărturisit: „Vreau să-mi schimb limba maternă.

Au apărut și propuneri imaginare precum „sumasă”, „supreș” sau „sufarfurie”, toate în aceeași cheie ironică.

„Unde este prepoziția?”

O parte dintre comentatori au insistat însă asupra problemei gramaticale.

Altcineva a întrebat dacă, în logica acestei construcții, nu ar trebui spus „Pisica s-a ascuns în supat” și a ironizat posibilitatea ca substantivul să ajungă să înlocuiască pur și simplu construcția „sub pat”.

Un alt internaut a ridicat aceeași problemă: dacă „supat” denumește un spațiu, atunci, în opinia sa, ar fi necesară o prepoziție pentru a indica poziția în acel spațiu.

Reacțiile au devenit rapid foarte colorate.

Voi vă bateți joc de limba română”, a scris o utilizatoare, în timp ce altcineva a comentat: „Doamne! Te crucești și te rogi să nu rămâi «supat»!

O altă postare virală ironizează noile cuvinte din DOOM 3

Subiectul a fost alimentat și de o altă postare publicată pe Facebook de Carmen Crețu, care a ironizat apariția unor termeni în DOOM 3.

Autoarea a enumerat, în aceeași notă satirică, „supat”, „mangaliot”, „căpșunar” și „colivăreasă”, comentând cu umor asupra felului în care anumite cuvinte și sensuri ajung să fie consemnate în dicționare.

Despre „supat”, aceasta a scris că termenul ar desemna „locul de sub pat, spațiul dintre pat și dușumea”.

În cazul cuvântului „mangaliot”, postarea face referire la persoana născută și crescută în Mangalia, în timp ce „căpșunar” este prezentat, în registru ironic, drept românul plecat la muncă în Spania la cules de căpșuni.

Nici „colivăreasă” nu scapă de glumă: autoarea imaginează că, dacă termenul ar ajunge pe LinkedIn, ocupația ar putea suna precum „Head of Parastas”.

„Nu știu cine decide ce intră în DOOM”

Postarea se încheie într-o notă evident satirică, autoarea imaginându-și o comisie de lingviști care ar fi stat să decidă inclusiv dacă „supat” are plural.

Ironia a prins rapid în mediul online, unde termenul a devenit un pretext pentru glume despre evoluția limbii române și despre relația dintre vorbirea de zi cu zi și normele gramaticale.

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