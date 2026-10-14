 De ce nu este politicos să suni după o anumită oră. Regula din Codul Bunelor Maniere
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De ce nu este politicos să suni după o anumită oră. Regula din Codul Bunelor Maniere

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Un apel primit la o oră nepotrivită poate crea disconfort sau panică, chiar dacă intenția celui care apelează este una inofensivă. Iată ce spune Codul Bunelor Maniere. 

Până la ce oră e permis să suni pe cineva?
Până la ce oră e permis să suni pe cineva? Foto: pexels.com

Regulile de etichetă modernă stabilesc limite clare pentru comunicarea zilnică, atât în plan personal, cât și profesional, pentru a proteja timpul de odihnă și viața privată.

Ora 21:00, limita critică pentru apeluri și mesaje scrise: ce recomandă ghidul Debrett's

Conform Debrett’s, reperul acceptat pentru conversațiile obișnuite se încheie la ora 21:00. Orice apel sau mesaj expediat după acest prag fără o urgență reală este considerat o încălcare a bunelor maniere, întrucât seara este rezervată relaxării, vieții de familie sau pregătirii pentru somn.

Aceeași limită se aplică și textelor transmise pe WhatsApp sau prin SMS. Deși mesajele scrise nu cer un răspuns pe loc, sunetul sau vibrația notificărilor pot trezi destinatarul și generează o presiune inutilă de a reacționa imediat.

Dimineața, eticheta recomandă să nu se inițieze apeluri înainte de ora 08:00, iar în weekend acest interval ar trebui împins spre mijlocul dimineții. Pentru apelurile de voce, o regulă utilă de curtoazie este trimiterea unui mesaj preliminar scurt prin care se verifică disponibilitatea interlocutorului.

Conversațiile profesionale și excepțiile admise în cazul urgențelor

În plan profesional, discuțiile de serviciu trebuie să se limiteze strict la programul de lucru al angajatului, contactarea colegilor sau a colaboratorilor în cursul serii fiind permisă exclusiv în situații critice și imprevizibile.

Pe de altă parte, o problemă gravă sau o urgență reală justifică oricând apelarea unei persoane apropiate, indiferent de oră. De asemenea, dacă există înțelegeri prealabile cu prieteni care lucrează în ture de noapte sau au un stil de viață nocturn, orarul comunicării poate fi adaptat de comun acord.

Totuși, chiar și între apropiați, apelurile nocturne neanunțate trebuie evitate, deoarece sunt asociate instinctiv cu vești tragice. Dacă subiectul conversației suportă amânare, regula fundamentală a codului bunelor maniere este amânarea apelului pentru a doua zi.

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