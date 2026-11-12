 A îngropat un Boeing 737 în curtea casei și îl transformă în buncăr. Cât l-a costat avionul cumpărat de pe Facebook
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VideoA îngropat un Boeing 737 în curtea casei și îl transformă în buncăr. Cât l-a costat avionul cumpărat de pe Facebook

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Un inginer britanic în vârstă de 25 de ani a avut o idee ieșită din comun: a cumpărat un Boeing 737 scos din uz și a decis să-l îngroape în propria grădină. Dave Billings a folosit o macara uriașă pentru a coborî fuzelajul aeronavei într-o groapă de patru metri adâncime, iar planul său este să transforme avionul într-un buncăr neobișnuit, dar și într-un spațiu destinat petrecerilor.

A cumpărat un Boeing 737 pe Facebook și îl îngroapă în curte, ca buncăr și loc de petreceri
A cumpărat un Boeing 737 pe Facebook și îl îngroapă în curte, ca buncăr și loc de petreceri Foto: Instagram

Dave Billings, din Derbyshire, Anglia, a atras atenția după ce a început un proiect neobișnuit în propria curte. Acesta a achiziționat un Boeing 737-500 fabricat în 1993 și retras din circulație, pentru care a plătit doar 4.000 de lire sterline, aproximativ 4.800 de euro.

Aeronava a fost cumpărată de pe Facebook Marketplace și are o istorie aparte. În trecut, a zburat pentru compania Bmibaby și a purtat numele „Pudsey Baby”, în onoarea unei campanii caritabile organizate de BBC.

Ideea achiziției a pornit de la fiul său de opt ani, Oliver, pasionat de aviație. Soția lui Dave, Beth, nu a fost însă la fel de încântată la început, descriind aeronava drept o „grămadă de fiare vechi”.

Cum va arăta buncărul construit dintr-un Boeing 737

Planurile britanicului sunt la fel de neobișnuite precum achiziția. Dave vrea să conecteze fuzelajul avionului la un complex de tuneluri subterane pe care îl deține deja. Accesul se va face printr-un puț de lift ascuns în interiorul unei cabine telefonice roșii, emblematice pentru Marea Britanie.

Proiectul ar urma să fie finalizat în februarie 2027, însă investiția a depășit deja 50.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 60.000 de euro.

Spațiul va fi dotat cu rezervoare pentru bere, panouri solare, apă provenită dintr-un puț și o toaletă conectată la o fosă septică. În plus, structura va fi acoperită cu straturi de beton și pământ, astfel încât familia să poată rămâne izolată între trei și șase luni în cazul unui conflict.

Cu toate acestea, Dave nu privește construcția doar ca pe un adăpost de urgență, ci mai ales ca pe un loc în care să se distreze alături de familie și prieteni.

La urma urmei, nu se așteaptă nimeni ca mediul rural britanic să fie bombardat prea curând”, a glumit acesta.

Singurul regret al britanicului

Întreaga aventură este documentată de Dave pe canalul său de YouTube, „Tornado Dave”, unde are sute de mii de abonați. Britanicul prezintă etapele proiectului DIY și transformarea spectaculoasă a aeronavei într-un spațiu subteran.

Deși investiția este considerabilă, iar lucrările presupun mult efort, bărbatul are un singur regret legat de dimensiunile proiectului: nu a reușit să găsească suficient spațiu pentru toate lucrurile pe care și le-ar fi dorit.

Dimensiunea fuzelajului: din păcate, nu a mai rămas suficient loc pentru o masă de biliard!”.

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