Dana Rogoz, aventură de coșmar. S-a trezit într-o gară întunecată, fără bagaj

Dana Rogoz a avut o aventură pe care nu o va uita prea curând. Aceasta a vrut să ajungă cu trenul de la București la Brașov, însă a urcat în trenul greșit și s-a trezit singură, fără bagaj, pe peronul unei comune. Actrița a povestit totul.

Foto: captură InstaStory

Actrița ar fi trebuit să meargă la peronul șapte, însă a mers la șase și s-a urcat în tren, fără să realizeze că destinația era Pitești, și nu Brașov. Controlorul i-a spus că este în trenul greșit și a sfătuit-o să coboare cât mai repede. Unde a ajuns Dana Rogoz și cum a reușit să-și piardă și bagajul.

Dana Rogoz a luat trenul greșit

Dana Rogoz a trecut printr-o aventură pe care nu o va uita curând. Aceasta s-a trezit că este în trenul greșit, iar controlorul i-a spus să coboare cât mai repede. Actrița s-a dat jos la prima stație și a ajuns în gara de la Ciocănești, pe un peron întunecat și pustiu. Tot acolo a realizat și că a rămas fără bagaj și că l-a uitat în trenul care mergea spre Pitești.

„Am rămas într-o beznă, deci eu nu știam dacă sunt pe peron sau într-un câmp, deci nu vedeam nimic”, a mai povestit actrița.

De asemenea, sala de așteptare era închisă și ar fi trebuit să aștepte 40 de minute în întuneric. Până la urmă, după ce a bătut insistent în geam, a ieșit un angajat CFR, care a ajutat-o să-și facă rezervare spre un tren care ducea înapoi spre București, ca de acolo să ia trenul spre Brașov. De asemenea, acolo venise un alt bărbat și un călător care mergea și el spre Capitală.

Cum a fost recuperat bagajul

Angajatul CFR de la stația Ciocănești a dat câteva telefoane și a luat legătura cu controlorul din trenul care mergea spre Pitești, pentru a-i recupera valiza actriței. Bagajul a fost găsit, apoi a fost predat unui alt angajat, care se afla în trenul spre București.

Lucrurile nu au mers nici aici conform planului, deoarece Dana Rogoz a fost nevoită să plece fără geamantan, deoarece trenul spre Capitală avea întârziere, iar ea trebuia să se urce în cel de Brașov. Până la urmă, o prietenă s-a urcat în mașină și a venit la Gara de Nord pentru a-i lua bagajul. Vedeta a ajuns cu bine la Brașov, la 12 noaptea.