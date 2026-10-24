A căzut într-o groapă și a ajuns la spital, dar s-a ales și cu o amendă! Ce a revoltat-o pe o femeie din Italia

O femeie care se întorcea de la cumpărături s-a împiedicat la doi pași de casă, a căzut violent pe asfalt și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență pentru leziuni serioase la cap și gât.

A căzut într-o groapă, a fost dusă la spital, apoi amendată Foto: pexels

La câteva săptămâni după incident, victima a primit o sancțiune financiară direct pe telefon, polițiștii considerând că ea este cea vinovată pentru că nu a folosit trotuarul amenajat.

Căzătură violentă la câțiva pași de casă

Întâmplarea a avut loc în localitatea Capurso, din provincia Bari, și a devenit virală după ce victima și-a vărsat furia pe rețelele de socializare, cazul fiind relatat de cotidianul Corriere della Sera. Femeia mergea spre casă cărând mai multe sacoșe pline cu alimente, motiv pentru care vizibilitatea spre sol îi era parțial blocată, potrivit Corriere della Sera.

Mai avea doar câțiva metri până la intrarea în locuință când a pășit greșit, a călcat într-o denivelare din asfalt și s-a prăbușit la pământ. Impactul a fost deosebit de dur: s-a lovit la mandibulă, la coloana cervicală și la cap. La fața locului a sosit de urgență un echipaj al serviciului medical 118, care i-a acordat primul ajutor și a transportat-o la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Notificarea de pe aplicația IO: amendată din birou după reconstituire

Șocul cel mare a venit câteva săptămâni mai târziu. Prin intermediul aplicației guvernamentale IO, femeia a fost înștiințată că a primit o amendă contravențională în valoare de 34 de euro, cu posibilitatea de a o reduce la 26,20 euro dacă achită în termen de cinci zile.

Extrem de revoltată, italianca a publicat procesul-verbal pe internet, cerând părerea comunității locale: „Vi se pare normal? Potrivit lor, mergeam pe stradă și nu am văzut groapa care a provocat căderea mea. Mă simt jignită. Mai lipsea să fiu și pedepsită după ce am pățit asta!”.

Poliția locală își menține însă decizia fermă. În procesul-verbal întocmit la sediu, agenții au arătat că sancțiunea a fost aplicată pe motiv că pietonul se deplasa pe carosabil, deși pe partea dreaptă a străzii Via Fratelli Cervi exista un trotuar perfect practicabil. Potrivit reconstituirii realizate de agenți, femeia mergea spre Via Epifania și a căzut lângă intersecția cu Via Labriola după ce a călcat pe capacul unui cămin de utilități aparținând companiei locale de apă (AQP).

Două versiuni diferite: groapă în asfalt sau capac de canalizare

Între cele două părți există contradicții majore cu privire la modul în care s-au desfășurat faptele:

Femeia susține că nu se plimba pe mijlocul străzii, ci pur și simplu traversa carosabilul pentru a intra în curtea casei sale, moment în care a călcat într-o groapă nesemnalizată din asfalt.

Polițiștii susțin în acte că victima mergea în lungul părții carosabile fără motiv întemeiat și că dezechilibrarea s-a produs pe un capac metalic de cămin, nu într-o groapă din carosabil.

Amenda nu a fost dată pe loc de vreun echipaj sosit la intervenție, ci a fost generată ulterior în urma analizei documentelor medicale și a constatărilor de la fața locului. Reprezentanții autorităților locale susțin că amenda este perfect justificată legal, însă femeia are dreptul să o conteste în instanță, în fața prefectului sau a judecătorului de pace.