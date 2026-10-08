 Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert de la Paris
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VideoCeline Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert de la Paris

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Celine Dion a avut parte de un moment neașteptat în timpul unuia dintre concertele susținute la Paris. Artista canadiană a căzut pe scenă în timp ce interpreta una dintre piesele sale, după ce ținuta pe care o purta i-a provocat o problemă în timpul reprezentației.

Celine Dion
Celine Dion Foto: Profimedia

Incidentul nu a oprit însă spectacolul. Celine Dion s-a ridicat rapid și a continuat să cânte în fața publicului, iar momentul a fost întâmpinat cu aplauze de cei aflați în sală,  potrivit 1news.az.  

Celine Dion s-a împiedicat în timpul unei melodii

Momentul s-a produs în timpul interpretării piesei „Dans un autre monde”. Pantalonii pe care îi purta artista s-au agățat de unul dintre tocuri, ceea ce a făcut-o să-și piardă echilibrul și să ajungă pe podeaua scenei.

Celine Dion nu a lăsat incidentul să întrerupă reprezentația. Cântăreața s-a ridicat și a continuat momentul artistic, spre reacția entuziastă a publicului.

Căderea a avut loc în cadrul seriei de concerte „Céline Dion Paris 2026-2027”, desfășurată la Plenitude Arena din capitala Franței. Spectacolele reprezintă o etapă importantă în revenirea artistei pe scenă, după o perioadă îndelungată în care nu a mai susținut concerte complete.

Publicul prezent la Paris a asistat astfel la un moment neprevăzut, dar spectacolul nu a fost întrerupt. Artista și-a reluat imediat prestația și a mers mai departe cu programul pregătit pentru concert.

Revenirea lui Celine Dion după șase ani de pauză

Concertele de la Paris marchează revenirea lui Celine Dion pe scenă după o pauză de șase ani. În septembrie 2026, artista a susținut primul său concert complet după această perioadă, pregătind un spectacol care include 25 de melodii și durează mai mult de două ore.

Seria de concerte din capitala Franței este programată să continue până în mai 2027. Pentru Celine Dion, spectacolele reprezintă revenirea la activitatea muzicală după o perioadă dificilă.

Artista a anunțat în 2022 că a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică rară. Boala i-a afectat activitatea artistică și a dus la întreruperea aparițiilor sale pe scenă.

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