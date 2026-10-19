Mănânci la volan? Riști o amendă usturătoare dacă ești prins! Ce prevede legea

Traficul aglomerat din marile orașe, unde șoferii pierd anual echivalentul a aproape două săptămâni bară la bară, a transformat interiorul mașinilor într-o veritabilă sală de mese.

Obiceiul care te lasă fără bani în portofel Foto: Shutterstock

Pungi de gustări rapide până la meniuri complete de tip fast-food consumate din mers, gestul de a mânca în timp ce conduci a devenit o obișnuință pentru aproape jumătate dintre conducătorii auto din România.

Deși pare inofensiv în comparație cu alte abateri, acest comportament este considerat de specialiști o sursă majoră de distragere a atenției și este sancționat direct de Poliția Rutieră.

Mâncatul la volan a depășit vorbitul la telefon

Potrivit unui studiu recent dedicat comportamentelor periculoase în trafic, 46% dintre șoferii români recunosc că mănâncă în mod frecvent în timp ce se află la volan. Procentul este semnificativ mai mare decât cel al șoferilor care vorbesc la telefonul mobil fără un sistem de tip „mâini libere” (31%).

Conducerea cu o singură mână pe volan, în timp ce cealaltă ține un sandviș sau o băutură, reduce drastic viteza de reacție și capacitatea de manevrare a autoturismului în situații neprevăzute.

Un experiment realizat într-un poligon cu jaloane, unde șoferii au fost puși să mănânce covrigi sau merdenele în timp ce ocoleau obstacole, a demonstrat clar pierderea vigilenței. Consecințele pot deveni dramatice în condiții reale de circulație, în special în apropierea trecerilor de pietoni sau a școlilor.

„Una este să mănânci un stix sau un biscuite, și una este să mănânci o șaorma cu de toate, să îți cadă tot în poală, prin scaun, sunt atent, stai că mi-a căzut șamd. Sunt situații când ne punem pe noi în pericol, cât și pe ceilalți participanți la trafic, clar”, a avertizat Sorin Ene, specialist în conducere defensivă, potrivit Observator.

Ce amendă riscă șoferii dacă atenția le este distrasă de mâncare

Codul Rutier pedepsește activitățile care periclitează siguranța deplasării. Dacă un agent constatator apreciază că gestul de a mânca a distras periculos atenția șoferului de la drum, acesta riscă sancțiuni din clasa a II-a de amenzi.

„Dacă această activitate le distrage în mod periculos atenția de la trafic, sancțiunea este cuprinsă între 4 sau 5 puncte de amendă. Un punct amendă reprezintă 216,25 lei”, a precizat Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

Un calcul simplu arată că un sandviș mâncat din mers poate aduce o amendă cuprinsă între 865 de lei (4 puncte) și 1.081,25 lei (5 puncte de amendă).

Dacă pentru telefonul mobil legislația permite utilizarea accesoriilor de tip hands-free sau a suporturilor speciale, în cazul mâncării nu există soluții de compromis. Specialiștii și polițiștii recomandă oprirea în siguranță pe dreapta timp de câteva minute, evitând astfel riscul unui accident grav sau o amendă usturătoare.