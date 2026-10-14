 Mulți șoferi fac această greșeală imediat ce trec de un anumit indicator rutier. Ce reguli trebuie respectate în continuare
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Mulți șoferi fac această greșeală imediat ce trec de un anumit indicator rutier. Ce reguli trebuie respectate în continuare

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Indicatorul „Sfârșitul tuturor restricțiilor”, recunoscut după fondul alb și dungile negre oblice, poate induce în eroare conducătorii auto. Deși semnalează încetarea anumitor restricții impuse anterior, acesta nu le permite șoferilor să circule fără limite și nici nu anulează regulile generale prevăzute de Codul Rutier.

Mulți șoferi fac această greșeală imediat ce trec de acest indicator rutier.
Mulți șoferi fac această greșeală imediat ce trec de acest indicator rutier. Foto: arhiva

Pe drumurile din România există indicatoare a căror semnificație poate fi interpretată greșit chiar și de conducătorii auto cu experiență. Un exemplu este semnul „Sfârșitul tuturor restricțiilor”, care indică încheierea unor interdicții sau limitări aplicabile pe un anumit sector de drum.

Confuzia apare mai ales în privința vitezei. Unii șoferi pot înțelege că, după întâlnirea acestui indicator, au libertatea de a accelera fără să mai țină cont de limitele legale. În realitate, semnul marchează încetarea restricțiilor anterioare vizate de acesta, în timp ce regulile generale de circulație rămân valabile.

Pentru a evita sancțiunile și situațiile periculoase în trafic, conducătorii auto trebuie să cunoască atât semnificația indicatorului, cât și regulile care continuă să se aplice după depășirea lui.

Ce înseamnă indicatorul „Sfârșitul tuturor restricțiilor”

Indicatorul rutier are un fond alb, traversat de mai multe benzi negre oblice, și face parte din categoria indicatoarelor care semnalează încetarea unor restricții.

Acesta marchează sfârșitul sectorului de drum pe care au fost instituite anumite interdicții sau limitări, în condițiile prevăzute de legislația rutieră. Semnificația sa trebuie interpretată în raport cu restricțiile semnalizate anterior și cu celelalte indicatoare întâlnite pe traseu.

Printre restricțiile care pot înceta în acest context se numără limitarea vitezei, interzicerea depășirii sau interzicerea folosirii mijloacelor de avertizare sonoră, în funcție de semnalizarea aplicabilă.

Cu alte cuvinte, indicatorul arată că anumite restricții nu mai sunt în vigoare pe sectorul respectiv. Acest lucru nu înseamnă însă că șoferii sunt scutiți de respectarea celorlalte reguli de circulație.

Limita de viteză: ce se întâmplă după acest semn rutier

Una dintre cele mai importante reguli pe care trebuie să le cunoască șoferii privește limitele de viteză.

Dacă un conducător auto circulă pe un sector unde viteza a fost limitată printr-un indicator, iar ulterior întâlnește semnul „Sfârșitul tuturor restricțiilor”, trebuie să respecte în continuare limita generală aplicabilă drumului și vehiculului pe care îl conduce.

De exemplu, încetarea unei limitări de viteză de 30 sau 50 km/h nu înseamnă că șoferul poate accelera la orice valoare. Viteza legală depinde de categoria drumului, de categoria vehiculului și de eventualele alte restricții aplicabile.

În plus, conducătorul auto trebuie să adapteze viteza la condițiile de trafic, la starea carosabilului, la vizibilitate și la celelalte împrejurări care pot influența siguranța deplasării.

Prin urmare, chiar dacă o restricție semnalizată anterior își încetează efectele, obligația de a conduce prudent rămâne valabilă.

Ce alte interdicții pot înceta după întâlnirea indicatorului

Pe lângă restricțiile privind viteza, indicatorul poate marca încheierea unor interdicții instituite anterior, în funcție de semnalizarea întâlnită pe traseu.

Printre exemple se află:

  • Interzicerea depășirii – încetarea restricției permite efectuarea depășirilor în condițiile legii, dacă manevra este permisă și sigură.
  • Interzicerea folosirii mijloacelor de avertizare sonoră – restricția specifică poate înceta, însă utilizarea claxonului rămâne supusă regulilor generale de circulație.
  • Limitarea vitezei – încetarea restricției anterioare permite aplicarea limitei legale corespunzătoare drumului și vehiculului, fără a elimina obligația de adaptare a vitezei.

Interpretarea corectă depinde de contextul rutier. Alte indicatoare care stabilesc obligații sau interdicții distincte trebuie respectate în continuare, dacă efectele lor nu au încetat potrivit regulilor aplicabile.

Ce spune Codul Rutier despre limitele de viteză

Regulile privind circulația pe drumurile publice sunt stabilite prin OUG nr. 195/2002 și prin Regulamentul de aplicare, aprobat prin HG nr. 1.391/2006.

Aceste acte normative reglementează semnificația indicatoarelor rutiere, limitele de viteză și obligațiile conducătorilor auto în funcție de tipul drumului și de categoria vehiculului.

Limitele generale de viteză continuă să se aplice chiar și după încetarea unei restricții semnalizate anterior. De asemenea, anumite sectoare de drum pot avea limite specifice, stabilite prin semnalizare, iar conducătorii auto trebuie să țină cont de acestea.

Respectarea regulilor este importantă atât pentru evitarea amenzilor, cât și pentru reducerea riscului de accidente. O interpretare greșită a unui indicator poate duce la depășirea vitezei legale sau la efectuarea unor manevre nepermise.

Greșeala pe care șoferii trebuie să o evite

Indicatorul „Sfârșitul tuturor restricțiilor” nu trebuie interpretat ca un semn care anulează toate obligațiile conducătorului auto. Rolul său este de a semnala încetarea restricțiilor anterioare cărora li se aplică, în condițiile prevăzute de legislație.

După întâlnirea acestuia, șoferii trebuie să respecte în continuare limitele generale de viteză, semnalizarea rutieră aplicabilă și regulile privind efectuarea manevrelor.

Regula esențială este simplă: sfârșitul unei restricții nu înseamnă sfârșitul regulilor de circulație. Cunoașterea semnificației indicatoarelor și atenția la condițiile de drum îi ajută pe conducătorii auto să evite atât sancțiunile, cât și situațiile care pot pune în pericol siguranța rutieră.

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