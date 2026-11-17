Ancheta privind atacul armat din Cracovia, soldat cu șase morți și 15 răniți, scoate la iveală detalii tulburătoare despre trecutul și activitatea online a tânărului de 24 de ani. Michał Oksiński urmărea conținut despre criminali notorii, dictatori și atentate reale și participa la simulări virtuale de atacuri în masă. Înainte de masacrul din centrul orașului, acesta își ucisese și trei membri ai familiei.

Atacatorul din Cracovia, influențat de dictatori și criminali celebri. Foto: Reddit / r/Roumanie

Atacul din Cracovia: șase oameni au fost uciși, iar alte 15 persoane au fost rănite

Atacul armat care a zguduit Polonia pe 11 noiembrie continuă să ridice numeroase întrebări. Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani, a deschis focul asupra oamenilor aflați în Piața Mare din Cracovia, provocând moartea a șase persoane și rănirea altor 15.

Potrivit informațiilor apărute în presa poloneză, tragedia din centrul orașului nu a fost singurul episod violent comis de tânăr. Înainte de atac, acesta ar fi ucis trei membri ai propriei familii.

Polițiștii au intervenit pentru a-l opri, iar bărbatul a fost grav rănit. Ulterior, acesta a murit la spital.

Investigațiile au scos la iveală și o serie de activități desfășurate de Oksiński în mediul online, unde ar fi manifestat interes pentru criminali celebri, regimuri dictatoriale și scenarii violente.

Informațiile au fost publicate de presa poloneză Onet, care citează dezvăluiri apărute în Wirtualna Polska.

Jocuri video și simulări de atacuri în masă. Ce activități avea tânărul pe internet

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte prezentate în anchetă este participarea tânărului la simulări virtuale de atacuri.

Conform informațiilor publicate de presa poloneză, Oksiński lua parte la scenarii de violență în masă pe platforme de jocuri, inclusiv Steam. Unele dintre aceste simulări ar fi fost inspirate de personaje istorice cunoscute pentru regimurile lor autoritare, printre care Benito Mussolini.

Activitatea sa online ar fi inclus și participarea la comunități în care erau discutate crime reale și cazuri celebre din istoria criminalisticii.

Anchetatorii au descoperit că tânărul urmărea și conturi asociate unor figuri controversate, printre care Adolf Hitler, dar distribuia și materiale despre Ted Kaczynski, cunoscut sub numele de „Unabomber”.

Ted Kaczynski și Adolf Hitler, printre personajele care îi stârneau interesul

Ted Kaczynski a fost un matematician american care a devenit cunoscut în urma unei campanii de atentate cu bombe trimise prin poștă.

Între 1978 și 1995, acesta a expediat 16 dispozitive explozive, vizând persoane asociate universităților și transportului aerian. În urma atacurilor, trei oameni au murit, iar alți 23 au fost răniți.

Kaczynski a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria criminalității americane, iar cazul său a fost intens mediatizat la nivel internațional.

Potrivit informațiilor apărute în presa poloneză, Michał Oksiński ar fi urmărit materiale despre astfel de criminali și despre personaje istorice responsabile de regimuri dictatoriale.

În paralel, activitatea sa în mediul digital ar fi inclus comentarii ironice și provocatoare pe teme religioase și politice. Printre subiectele abordate se numărau Biserica Catolică, Papa, comunitatea LGBT și politicieni din diferite zone ale spectrului politic.

Mesaje proruse și activitate pe Discord și Roblox

Investigațiile asupra conturilor sale online au indicat și un interes pentru conținut cu orientare prorusă.

Potrivit informațiilor publicate, profilurile asociate tânărului pe platforme precum Roblox și Discord ar fi inclus mesaje care susțineau acțiunile Kremlinului în Ucraina.

După atac, conturile sale de pe rețelele sociale au fost șterse. Cu toate acestea, informațiile despre activitatea digitală a tânărului au fost prezentate de mai multe surse media poloneze.

Autoritățile nu au făcut publice toate detaliile investigației. Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) nu a oferit informații suplimentare, invocând motive legate de securitatea anchetei.

Atacul armat din Cracovia s-a încheiat în mai puțin de cinci minute

Potrivit informațiilor prezentate în relatările despre tragedie, atacul din Piața Mare s-a desfășurat într-un interval mai mic de cinci minute.

Intervenția poliției a dus la neutralizarea rapidă a atacatorului, însă bilanțul a fost devastator: șase persoane ucise și alte 15 rănite.

Anchetatorii continuă să analizeze circumstanțele în care s-au produs crimele, precum și eventualele legături dintre activitatea online a tânărului și faptele comise.

Deocamdată, informațiile despre jocurile video, comunitățile online și personajele pe care le urmărea reprezintă elemente investigate, nu o dovadă că acestea au determinat comportamentul violent.

Părinții și sora atacatorului au fost înmormântați într-o groapă comună

În timp ce ancheta continuă, familia tânărului a fost condusă pe ultimul drum.

Potrivit publicației poloneze Fakt, părinții și sora lui Michał Oksiński, victime ale crimelor comise înaintea atacului din Cracovia, au fost înmormântați luni într-o groapă comună, în localitatea Waśniów.

Ceremonia funerară a adunat numeroși oameni, iar printre cei prezenți s-au aflat viceprimarul orașului Ostrowiec, Katarzyna Piętos, și primarul comunei Waśniów, Krzysztof Gajewski.

Pentru a menține ordinea în timpul ceremoniei, în apropierea bisericii au fost mobilizate echipaje de poliție și reprezentanți ai poliției municipale.

Cazul a provocat un puternic șoc în Polonia, atât prin numărul victimelor, cât și prin succesiunea crimelor și informațiile descoperite ulterior despre viața atacatorului.