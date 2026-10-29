Calendar Ortodox, 29 octombrie. Destinul tragic al Sfintei Anastasia Romana. A preferat să îndure chinuri și să își piardă viața decât să renunțe la credința în Hristos.

Calendarul Ortodox din 29 octombrie o prăznuiește pe Sfânta Muceniță Anastasia Romana, o tânără creștină care, potrivit tradiției bisericești, a preferat să îndure chinuri și să își piardă viața decât să renunțe la credința în Hristos. Rămasă orfană de la o vârstă fragedă și crescută într-o mănăstire din apropierea Romei, aceasta a devenit un simbol al curajului, al statorniciei și al devotamentului față de Dumnezeu. Tot pe 29 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea altor sfinți și mucenici.

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Calendar Ortodox, 29 octombrie: Cine a fost Sfânta Muceniță Anastasia Romana

Potrivit tradiției creștine, Sfânta Anastasia Romana a trăit în timpul împăraților Deciu (249–253) și Valerian (253–260), perioadă în care creștinii au fost supuși persecuțiilor. La numai trei ani, și-a pierdut ambii părinți, fiind încredințată unei starețe care a crescut-o într-o mănăstire din apropierea Romei.

Încă din tinerețe, Anastasia s-a remarcat prin credința puternică și dragostea față de Dumnezeu. Frumusețea sa a atras atenția mai multor bărbați păgâni, care și-au dorit să o ia de soție. Tânăra a refuzat însă să renunțe la viața dedicată credinței și a rămas hotărâtă să își păstreze convingerile creștine.

Sfânta Anastasia Romana, supusă unor chinuri cumplite pentru credință

Vestea despre frumusețea și credința Anastasiei a ajuns la guvernatorul Probus. Acesta a trimis soldați la mănăstirea în care locuia tânăra și a poruncit ca ea să fie adusă înaintea sa.

Guvernatorul ar fi încercat să o convingă să se căsătorească cu el, însă Anastasia a refuzat propunerea și și-a mărturisit credința în Hristos. Nici amenințările cu moartea nu au făcut-o să se răzgândească.

Răspunsul atribuit Sfintei Mucenițe Anastasia Romana, păstrat în tradiția bisericească, exprimă hotărârea cu care și-a apărat credința:

„Gata sunt să mor pentru Dumnezeul meu nu doar o dată, ci și de sute de ori, de este cu putință“.

În urma refuzului său, guvernatorul ar fi poruncit ca tânăra să fie supusă unor torturi extreme. Potrivit relatării hagiografice, i-au fost tăiate sânii și limba, iar în cele din urmă a fost decapitată.

Prin jertfa sa, Sfânta Anastasia Romana a rămas în tradiția ortodoxă un exemplu de statornicie în credință și de curaj în fața persecuțiilor. Biserica o pomenește în fiecare an la data de 29 octombrie.

Unde se păstrează moaștele Sfintei Anastasia Romana

O parte dintre moaștele Sfintei Mucenițe Anastasia Romana se află la Mănăstirea Grigoriu de la Muntele Athos. Potrivit informațiilor bisericești, aici sunt păstrate fragmente din gambele sale, talpa piciorului stâng și mâna dreaptă.

Numele Anastasia are origine greacă și este asociat cu sensul de „înviere”, semnificație care ocupă un loc important în credința creștină.

Calendar Ortodox, 29 octombrie: Troparul Sfintei Mucenițe Anastasia Romana

În ziua de 29 octombrie, credincioșii o cinstesc pe Sfânta Anastasia Romana prin rugăciune și prin evocarea jertfei sale. Troparul și cântările dedicate sfintei amintesc de devotamentul său față de Hristos și de puterea de a îndura suferința pentru credință.

Troparul Sfintei Mucenițe Anastasia Romana, glasul al 4-lea:

„Mieluşeaua Ta, Iisuse, Anastasia, strigă cu glas mare: pe Ține, Mirele meu, Te iubesc și pe Ține căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Ține, că să împărățesc întru Ține; și mor pentru Ține, că să viez pentru Ține; ci, că o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, că un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.“

Altă cântare închinată Sfintei Anastasia Romana, glasul al 3-lea:

„Cu apele fecioriei curăţindu-te, cuvioasă, cu sângele muceniciei încununându-te, Sfântă Muceniţă Anastasia, dai celor ce sunt în nevoi tămăduiri de boli şi mântuire celor ce se apropie către ține din inimă; că tărie ţi-a dat ţie Hristos, Mirele tău, Cel Ce izvorăşte har pururea curgător.“

Ce alți sfinți sunt pomeniți în Calendarul Ortodox pe 29 octombrie

Pe lângă Sfânta Muceniță Anastasia Romana, calendarul bisericesc din 29 octombrie îi mai pomenește pe:

Sfântul Cuvios Avraamie și nepoata sa, Maria;

Sfântul Mucenic Chiril;

Sfinții Mucenici Min și Mineu;

Sfântul Sava Stratilatul;

Sfânta Cuvioasă Ana;

Sfânta Muceniță Melitina;

Sfântul Sfințit Mucenic Atanasie.

Ziua de 29 octombrie este astfel un prilej de aducere-aminte a celor care, potrivit tradiției creștine, și-au mărturisit credința în vremuri de persecuție și au rămas statornici în convingerile lor până la sfârșitul vieții.