 Sărbătoare mare astăzi, 26 august, în calendarul ortodox. Ce sfinți sunt prăznuiți și cine își serbează onomastica
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Sărbătoare mare astăzi, 26 august, în calendarul ortodox. Ce sfinți sunt prăznuiți și cine își serbează onomastica

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În calendarul ortodox, 26 august este o zi cu dublă sărbătoare, fiind cinstiți doi sfinți importanți ai Bisericii: Sfântul Adrian și Sfânta Natalia din Nicomidia. Ziua este marcată prin slujbe speciale, iar credincioșii cu aceste nume se pot aștepta la urări de „La mulți ani”. 

Sfinții Adrian și Natalia
Sfinții Adrian și Natalia Foto: Basilica.ro

Povestea Sfinților Adrian și Natalia

Pe 26 august, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Mucenici Adrian și Natalia, soți care au trăit în Nicomidia, în vremea împăratului Maximian. Viața lor, marcată de curaj, credință și devotament reciproc, a devenit un simbol al statorniciei în fața suferinței și al iubirii întemeiate pe valorile creștine. Adrian era pretor al Nicomidiei și păgân, iar Natalia, soția lui, era creștină. Cei doi erau căsătoriți de doar treisprezece luni când au început persecuțiile împotriva creștinilor.

În timpul interogării a 23 de bărbați creștini, la care Adrian, un tânăr de 28 de ani a fost martor, el a rămas profund impresionat de curajul și blândețea lor. Mărturisirea lor neclintită l-a determinat să își declare public credința în Hristos. 

Când împăratul Maximian a aflat, l-a întrebat uimit: „Ți-ai ieșit din minți?”. Adrian i-a răspuns: „Nu, abia acum mi le-am aflat.” Pentru această mărturisire, Adrian a fost aruncat în temniță alături de cei 23 de creștini.

Sprijinul necondiționat venit din partea soției

Natalia l-a însoțit pe Adrian în toate momentele grele. L-a vizitat în temniță, l-a întărit în credință și l-a încurajat să nu se teamă de suferință. Când temnicerii i-au permis lui Adrian să meargă acasă pentru a-și lua rămas bun, Natalia – temându-se că acesta a lepădat credința – a încuiat ușa. Când a aflat adevăratul motiv al venirii lui, supararea i s-a transformat în bucurie, iar cei doi s-au întors împreună la temniță.

Pe drum, Natalia i-a spus cuvinte care au rămas consemnate în tradiția bisericii:

„Scurte sunt caznele, dar cele ce urmează sunt fără de sfârșit; scurtă este suferința, dar slava muceniciei veșnică. Suferă durerea numai puțină vreme și curând te vei bucura cu îngerii”.

Sentința celor doi soți

După torturi prelungite, împăratul a poruncit ca brațele și picioarele mucenicilor să fie zdrobite cu ciocanul pe nicovală. În aceste chinuri și-au dat duhul Adrian și cei 23 de creștini.

La câteva zile după moartea lor, Adrian i s-a arătat Nataliei în vedenie și i-a vestit că în curând va trece și ea la „lumina cerească”. 

Împăratul a poruncit ca trupurile mucenicilor să fie aruncate în foc, însă Natalia a ascuns în taină mâna soțului ei. Un potop puternic a stins focul, iar slujitorii au fugit speriați.

Un creștin pe nume Eusebiu a adunat moaștele mucenicilor și le-a dus într-o corabie la Arghiropole, lângă Bizanț, unde au fost așezate într-o biserică.

Un tribun păgân a cerut-o în căsătorie pe Natalia, însă ea a fugit din Nicomidia și a ajuns la Arghiropole, la moaștele soțului ei. Acolo, după rugăciune, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, fiind îngropată lângă Adrian și ceilalți mucenici.

Cum sunt sărbătoriți Sfinții Adrian și Natalia

Sărbătoarea Sfinților Mucenici Adrian și Natalia, prăznuită pe 26 august, nu este însoțită în tradiția populară românească de obiceiuri specifice, însă rămâne un moment de profundă reflecție spirituală. Credincioșii îi cinstesc prin participarea la slujbele bisericești, rugăciune și gesturi de milostenie, forme prin care își exprimă evlavia și grija față de cei aflați în nevoie.

Pentru că cei doi sfinți sunt considerați modele de devotament, sprijin reciproc și statornicie, rugăciunile adresate lor sunt legate în mod special de pacea și armonia în familie. Povestea lor este evocată ca un exemplu al legăturii dintre soți întemeiate pe credință și al solidarității în fața încercărilor, motiv pentru care mulți credincioși se roagă pentru înțelegere, unitate și puterea de a depăși împreună greutățile vieții.

Aprinderea lumânărilor, faptele de milostenie și îndemnul la evitarea conflictelor completează modul în care această zi este trăită. Ele reflectă conduita creștină recomandată nu doar la sărbători, ci în fiecare zi: bunătate, împăcare, apropiere sufletească.

O rugăciune pe care o pot rosti credincioșii este: „O, pereche fără de prihană și aleasă Domnului… O, însoțire sfântă! Rugați-vă lui Hristos pentru noi, care din dragoste săvârșim pomenirea voastră, să ne mântuim din ispite și de tot necazul”.

Ce urări poți transmite de sărbătoarea Sfinților Adrian și Natalia

Pe 26 august, credincioșii îi felicită pe cei care poartă numele acestor sfinți sau derivate ale lor. Pentru că ziua este asociată cu statornicia în credință, armonia în familie și sprijinul reciproc, urările transmise pot reflecta atât semnificația religioasă, cât și valorile inspirate din viața celor doi mucenici. Cu ocazia acestei zilei, pot fi transmise mesaje precum:

„La mulți ani cu sănătate și lumină, iar Sfinții Adrian și Natalia să te ocrotească în fiecare zi”

„Să ai parte de armonie și înțelegere, asemenea iubirii și devotamentului celor doi soți.

„La mulți ani cu sănătate și binecuvântare, iar Sfinții Adrian și Natalia să te ocrotească în fiecare zi”.

„La mulți ani! Să ai puterea să depășești orice greutate, la fel ca Sfinții a căror nume îl porți!”.

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