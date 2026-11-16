 Cât costă un apartament pe două niveluri la aproape 100 mp, în București. Locuința se află într-o zonă de lux
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FotoCât costă un apartament pe două niveluri la aproape 100 mp, în București. Locuința se află într-o zonă de lux

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Cât costă un apartament de aproape 100 de metri pătrați într-o zonă considerată ca fiind de lux din București? Un celebru agent imobiliar arată „cum poți avea casă la bloc”, dar spune și prețul locuinței.  

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Foto: captură video Facebook Șerban Trîmbițașu

Cât costă un apartament de aproape 100 de metri pătrați în București

Lui Șerban Trâmbițașu i-a plăcut extrem de mult un apartament din Capitală, de 98 de metri pătrați. Locuința se află într-un bloc cu patru etaje din 1984 de lângă Parcul Herăstrău, o zonă de lux din București, și este pe 2 niveluri, însă fără lift.

„Cum poți avea casă la bloc?!”, a scris Trîmbițașu pe rețelele de socializare. Agentul imobiliar a rămas plăcut surprins de un apartament de tip duplex pe două niveluri, care are scară interioară și este extrem de spațios.

Locuința a are o bucătărie, un living, două băi, două dormitoare și o cameră transformată în dressing, plus un balcon de 5 mp. De asemenea, de la nivelul de sus se poate ieși direct pe terasa blocului. Trîmbițașu e menționat că totul este trecut în actele de cadastru Așadar, locuința e complet mobilată și utilată, gata de mutare, și se vinde la prețul de 320.000 de euro.

Apartament pe 2 niveluri, în București.
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Apartament pe 2 niveluri, în București. Foto: captură video Facebook

Cum au reacționat românii

Mulți români au fost atenți la prezentarea celebrului agent imobiliar, astfel că au și reacționat. Mulți au atras atenția asupra faptului că blocul nu are lift, iar apartamentul se situează la etajul patru.

„Bloc comunist fără lift, 320.000?”

„Etaj 4, fără lift!!!”

„Aș vrea să te văd cărând 2 baxuri de apă pe scări și apoi să cobori cu geamantane de vacanță și când te întorci să cari un portbagaj întreg”

Mai mult decât atât, cineva susține că nu acela ar fi prețul potrivit. „Într-adevăr, foarte frumos amenajat, centrala are un plus, dar ca fiecare apartament are și minusuri, eu îl vad undeva la 250.000euro!”.

Mai mulți internauți au atras atenția asupra prețului, susținând că îți poți cumpăra cu acești bani o locuință într-o altă țară.

„320.000 în România? Cu banii ăia îmi iau o vilă în Spania sau Italia”

„Băi, frate, 320 k? Doamne ferește! Bă, e România, bă, nebunilor. Cu 320 k îmi cumpăr apartamente în Grecia, Spania, Italia! Și toate pe coastă! 320! Ferească Dumnezeu”.

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