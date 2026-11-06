Cum răcești vinul rapid. Trucuri simple care te ajută să obții temperatura ideală în câteva minute

Temperatura la care este servit vinul influențează semnificativ aromele, gustul și experiența de degustare. De aceea, atunci când ai uitat să pui sticla la rece înainte de o masă sau de sosirea invitaților, nu este nevoie să aștepți ore întregi până când băutura ajunge la temperatura potrivită.

Cum răcești vinul mai repede Foto: arhivă

Trucul cu prosopul umed

Una dintre cele mai rapide și populare metode presupune folosirea unui prosop umed sau a câtorva șervețele de bucătărie îmbibate în apă. Înfășoară sticla de vin în materialul umed și pune-o în frigider sau în congelator pentru aproximativ 10-15 minute.

Apa de pe suprafața prosopului accelerează procesul de răcire, iar vinul va ajunge mult mai repede la temperatura dorită decât dacă ai introduce sticla direct în frigider, potrivit Food Story.

Apă cu gheață și sare

Pentru rezultate și mai rapide, poți apela la combinația dintre apă, gheață și sare. Umple o găleată sau un recipient încăpător cu apă rece și cuburi de gheață, apoi adaugă o lingură de sare.

Sarea reduce punctul de îngheț al apei și accelerează transferul de temperatură către sticlă. În aceste condiții, vinul se poate răci în aproximativ 10-20 de minute, în funcție de temperatura sa inițială.

Această metodă este folosită frecvent și pentru alte băuturi alcoolice.

Pune sticla în congelator pentru scurt timp

Dacă te grăbești, poți introduce sticla în congelator pentru 15-20 de minute. Este însă important să nu o lași mai mult decât este necesar.

Temperaturile foarte scăzute pot afecta aromele băuturii, iar în unele situații presiunea creată de lichidul care începe să înghețe poate duce la deteriorarea sau chiar spargerea sticlei. Pentru a evita astfel de probleme, este recomandat să setezi o alarmă care să îți amintească să scoți vinul la timp.

Răcește paharele înainte de servire

O altă soluție rapidă este răcirea paharelor în care urmează să torni vinul. Acestea pot fi ținute câteva minute în frigider sau în congelator, ori pot fi umplute temporar cu apă și gheață.

În momentul servirii, paharul rece contribuie la menținerea temperaturii băuturii și oferă o experiență mai plăcută, mai ales în zilele călduroase de vară.

Folosește boabe de struguri congelate

Pentru cei care nu doresc să dilueze vinul cu gheață, există o alternativă interesantă: strugurii congelați. După ce sunt spălați și congelați, aceștia pot fi adăugați direct în pahar.

Boabele răcesc băutura fără să îi modifice concentrația și pot adăuga chiar o notă discretă de dulceață. Este o soluție apreciată mai ales în cazul vinurilor premium, unde păstrarea aromelor este esențială.

Răcitorul electric pentru vin

Cei care servesc frecvent vin pot investi într-un răcitor electric. Acest dispozitiv este conceput pentru a aduce rapid sticla la temperatura optimă și permite controlul precis al gradelor.

Răcitoarele electrice sunt disponibile în diferite dimensiuni, de la modele pentru o singură sticlă până la variante mai mari, asemănătoare unor mici frigidere. Avantajul principal este că pot răci vinul într-un timp scurt și mențin temperatura constantă pe toată durata servirii.

Indiferent de metoda aleasă, este important să ții cont de faptul că fiecare tip de vin are o temperatură optimă de servire. Un vin răcit corespunzător își va evidenția mai bine aromele și va oferi o experiență de degustare mult mai plăcută.