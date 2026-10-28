Dormitul cu șosete poate contribui la adormirea mai rapidă și la un somn mai odihnitor, însă beneficiile depind de confortul personal, de temperatura corpului și de materialul din care sunt confecționate. Medicii explică de ce încălzirea picioarelor poate favoriza odihna, ce avantaje are acest obicei și în ce situații este recomandată prudența.

Dormi cu șosete în picioare? Ce spun medicii despre acest obicei Foto: arhiva

Să dormi cu șosete în picioare sau să le lași deoparte înainte de culcare? Pentru unii oameni, șosetele sunt indispensabile în nopțile reci, în timp ce alții nu le suportă în pat, din cauza senzației de căldură excesivă sau de disconfort.

Dincolo de preferințele personale, temperatura extremităților poate influența felul în care organismul se pregătește pentru somn. Potrivit experților medicali citați de publicația Real Simple, încălzirea picioarelor poate favoriza procesele naturale prin care corpul își reglează temperatura înainte de culcare.

Astfel, dormitul cu șosete poate fi util pentru persoanele care au frecvent picioarele reci sau întâmpină dificultăți în a adormi. Totuși, acest obicei nu este obligatoriu pentru un somn de calitate, iar alegerea depinde de nevoile fiecărei persoane.

De ce poate fi mai ușor să adormi dacă porți șosete

Temperatura corpului se modifică în mod natural pe parcursul zilei, iar apropierea orei de culcare este însoțită, de regulă, de o scădere a temperaturii interne. Acest proces face parte din mecanismele fiziologice care pregătesc organismul pentru odihnă.

Încălzirea picioarelor poate contribui la acest mecanism prin dilatarea vaselor de sânge de la nivelul pielii. Atunci când vasele se dilată, căldura poate fi eliminată mai ușor la suprafața corpului, facilitând scăderea temperaturii interne.

Craig Zebuda, director medical al companiei Yunara Life, explică acest fenomen astfel: „când vasele de sânge din picioare se dilată, sângele ajunge mai aproape de suprafața pielii, ceea ce stimulează eliminarea căldurii. Aceasta scade temperatura internă a corpului, semnalând că este timpul pentru odihnă”.

Prin urmare, deși poate părea paradoxal, încălzirea picioarelor nu înseamnă neapărat că organismul se va supraîncălzi. În anumite condiții, aceasta poate susține procesul natural de pregătire pentru somn.

Ce beneficii poate avea dormitul cu șosete

Pe lângă senzația de confort, purtarea șosetelor în timpul nopții poate aduce câteva avantaje, mai ales pentru persoanele sensibile la frig.

1. Poate contribui la adormirea mai rapidă

Încălzirea picioarelor poate facilita reglarea temperaturii corpului, un proces important pentru instalarea somnului. Cercetările privind încălzirea extremităților sugerează că aceasta poate reduce timpul necesar pentru a adormi în anumite condiții.

Neurologul Monica Mathur, specialistă în medicina somnului la Kaiser Permanente din California de Sud, evidențiază beneficiile pe care le poate avea această practică.

Este important, însă, de reținut că efectele diferă de la o persoană la alta. Purtarea șosetelor nu garantează adormirea rapidă și nu înlocuiește obiceiurile sănătoase de somn.

2. Ajută persoanele care au picioarele reci

Pentru cei care se confruntă frecvent cu senzația de picioare reci, șosetele pot oferi un plus de confort pe timpul nopții. Menținerea unei temperaturi plăcute la nivelul extremităților poate face mai ușoară relaxarea înainte de culcare.

În schimb, persoanele care simt că li se încălzesc prea mult picioarele în timpul nopții pot dormi mai bine fără șosete. Scopul este menținerea unui confort termic adecvat, nu încălzirea excesivă.

3. Pot fi utile în perioadele cu fluctuații hormonale

Unele femei aflate în perimenopauză se confruntă cu bufeuri și modificări ale percepției temperaturii, care pot perturba odihna.

Menținerea picioarelor la o temperatură confortabilă poate ajuta anumite persoane să se simtă mai bine la culcare. Totuși, șosetele nu reprezintă un tratament pentru bufeuri, iar persoanele ale căror simptome afectează semnificativ somnul ar trebui să discute cu un medic despre opțiunile disponibile.

4. Pot contribui la menținerea hidratării pielii

Un alt avantaj este legat de îngrijirea pielii, în special în cazul persoanelor care au călcâiele uscate sau predispuse la crăpare.

Aplicarea unei creme hidratante înainte de culcare poate ajuta la reducerea uscăciunii. În anumite situații, purtarea unor șosete curate, din materiale confortabile, poate contribui la menținerea produsului hidratant pe piele.

Dr. Monica Mathur recomandă aplicarea unei creme hidratante pe picioare înainte de a pune șosetele, pentru a preveni uscarea pielii și apariția crăpăturilor.

Există și dezavantaje dacă dormi cu șosete?

Deși această practică poate fi confortabilă pentru unele persoane, nu este potrivită în toate situațiile. Materialul, mărimea și gradul de compresie al șosetelor pot influența experiența din timpul nopții.

Craig Zebuda avertizează că șosetele prea strâmte sau cele confecționate din materiale care nu permit aerisirea adecvată pot provoca disconfort. Dacă exercită presiune excesivă, acestea pot afecta circulația locală, mai ales la persoanele care au deja probleme circulatorii.

Un alt aspect important este transpirația. Dacă picioarele se umezesc în timpul nopții, iar șosetele rețin umezeala, pielea poate deveni iritată. Mediul cald și umed poate favoriza, de asemenea, dezvoltarea fungilor, mai ales atunci când igiena și uscarea picioarelor nu sunt corespunzătoare.

Persoanele cu diabet, neuropatie periferică sau afecțiuni circulatorii trebuie să acorde o atenție deosebită alegerii șosetelor. Presiunea, frecarea sau eventualele leziuni ale pielii pot avea consecințe mai importante în aceste cazuri. Dacă există sensibilitate redusă la nivelul picioarelor, răni sau probleme de circulație, este indicat sfatul unui medic privind tipul de șosete potrivit.

Cum alegi șosetele potrivite pentru somn

Dacă preferi să dormi cu șosete, câteva alegeri simple te pot ajuta să eviți supraîncălzirea și senzația de constricție.

Alege materiale respirabile. Bumbacul și lâna subțire pot fi opțiuni confortabile, în funcție de temperatura din cameră și de sensibilitatea pielii.

Evită șosetele prea strâmte. Elasticul nu trebuie să lase urme adânci sau să creeze senzația de presiune.

Folosește o pereche curată și uscată. Este preferabil să schimbi șosetele înainte de culcare, în loc să le păstrezi pe cele purtate pe parcursul zilei.

Ține cont de temperatura corpului. Dacă simți că îți este prea cald sau începi să transpiri, poți renunța la șosete.

Hidratează pielea când este necesar. O cremă potrivită poate ajuta la îngrijirea călcâielor uscate, fără să înlocuiască tratamentul recomandat pentru problemele dermatologice.

Nu există un material ideal pentru toată lumea. Contează ca șosetele să fie confortabile, să permită pielii să respire și să nu provoace iritații.

În acest sens, Dr. Craig Zebuda subliniază importanța confortului personal: „Cel mai important criteriu este confortul personal, concluzionează Dr. Zebuda. Șosetele ideale ar trebui să fie atât de confortabile și ușoare încât să nu le simțiți deloc în timpul somnului”.

Este mai sănătos să dormi cu șosete sau fără?

Răspunsul depinde de felul în care reacționează organismul și de condițiile în care dormi. Dacă ai picioarele reci și te simți mai confortabil cu șosete, le poți purta fără ca acest lucru să fie considerat un obicei nesănătos, atât timp cât sunt curate, uscate și nu strâng.

Dacă, dimpotrivă, transpiri mult sau simți că șosetele îți provoacă disconfort, poți dormi fără ele. Nu există o regulă universală potrivit căreia una dintre variante ar fi obligatoriu mai bună pentru toată lumea.

Pentru un somn odihnitor, este important să menții o temperatură confortabilă în dormitor și să respecți un program de somn regulat. Șosetele pot reprezenta un ajutor suplimentar pentru anumite persoane, dar nu sunt o condiție pentru odihna de calitate.