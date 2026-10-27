Motivul pentru care nu este bine să păstrezi untul în ambalajul desfăcut. Cum îl depozitezi corect

Untul este unul dintre produsele alimentare pe care multe persoane le păstrează în frigider fără să acorde prea multă atenție modului în care este ambalat după deschidere. Deși pare un aliment rezistent, acesta își poate modifica treptat gustul, aroma și textura atunci când este expus la aer, lumină sau mirosurile altor produse. Ambalajul original nu mai oferă aceeași protecție după ce a fost desfăcut, motiv pentru care depozitarea corectă devine importantă atât pentru păstrarea calității, cât și pentru reducerea riscului de contaminare.

Motivul pentru care nu este bine să păstrezi untul în ambalajul desfăcut. Foto: arhiva

Ce se întâmplă cu untul după ce desfaci ambalajul

Untul are, în general, un conținut ridicat de grăsime, de cel puțin 80%, iar această caracteristică îl face vulnerabil la anumite schimbări care apar în timpul depozitării. Atunci când grăsimile intră în contact cu oxigenul și sunt expuse la lumină, poate apărea oxidarea, un proces care afectează treptat proprietățile produsului.

Pe măsură ce timpul trece, untul își poate pierde aroma specifică și poate căpăta un gust neplăcut, rânced. Schimbările nu apar neapărat imediat după deschiderea pachetului, însă expunerea repetată la aer și păstrarea în condiții nepotrivite pot accelera deteriorarea calității.

Ambalajul original este conceput pentru a proteja untul înainte de deschidere, dar, odată desfăcut, hârtia sau folia nu mai formează o barieră eficientă dacă rămân neacoperite ori sunt împăturite superficial. În plus, untul poate absorbi mirosurile alimentelor depozitate în apropiere, ceea ce îi poate schimba aroma.

Potrivit informațiilor prezentate de Healthline, modul în care este păstrat untul după deschidere influențează prospețimea acestuia. De aceea, este recomandat ca ambalajul să fie închis cât mai bine sau produsul să fie transferat într-un recipient potrivit, prevăzut cu capac.

Poate untul să fie contaminat cu bacterii?

Chiar dacă are un conținut relativ redus de apă în comparație cu multe alte alimente, untul nu este complet ferit de contaminare. Firimiturile, resturile alimentare și ustensilele murdare pot introduce microorganisme în produs, mai ales atunci când acesta este folosit în mod repetat.

Un exemplu obișnuit este folosirea aceluiași cuțit pentru unt și pentru alte alimente, fără curățarea lui în prealabil. Dacă ustensila are resturi de mâncare sau intră în contact cu suprafețe contaminate, microorganismele pot ajunge în unt și pot compromite calitatea acestuia.

De asemenea, manipularea produsului cu mâinile murdare și păstrarea lui în recipiente necorespunzătoare pot crește riscul de contaminare. Din acest motiv, igiena ustensilelor și protejarea untului după fiecare utilizare sunt măsuri simple, dar importante.

Untul sărat poate avea o rezistență mai bună la dezvoltarea anumitor microorganisme decât varianta nesărată, însă acest lucru nu înseamnă că este imun la alterare sau contaminare. Sarea nu înlocuiește refrigerarea și nici regulile de igienă alimentară, astfel că ambele tipuri de unt trebuie depozitate corespunzător.

Este în regulă să lași untul pe masa din bucătărie?

Unele persoane preferă să păstreze o cantitate mică de unt la temperatura camerei, pentru ca acesta să fie mai moale și mai ușor de întins pe pâine. Această practică poate fi posibilă pentru perioade scurte, dacă untul este protejat într-un recipient curat și adecvat, însă condițiile din bucătărie contează foarte mult.

Temperatura ridicată poate accelera procesele care afectează calitatea grăsimilor, iar un pachet lăsat deschis pe masă este mai expus la praf, impurități și contactul cu alte suprafețe. Riscurile pot fi mai mari în zilele călduroase sau într-o încăpere în care temperatura este ridicată pentru perioade îndelungate.

Pentru păstrarea untului pe termen mai lung, frigiderul rămâne alegerea recomandată. Este important să respecți instrucțiunile de pe etichetă și să eviți lăsarea produsului la temperatura camerei pentru perioade îndelungate, mai ales dacă ambalajul este deschis.

Dacă untul prezintă un miros neobișnuit, un gust rânced sau modificări vizibile de culoare și textură, este mai prudent să nu îl consumi. Totuși, trebuie reținut că aspectul și mirosul normale nu garantează, în toate situațiile, absența microorganismelor periculoase.

Cum păstrezi corect untul în frigider

Pentru ca untul să își mențină cât mai bine gustul și textura după deschiderea ambalajului, nu este nevoie de măsuri complicate. Câteva obiceiuri simple pot limita contactul cu aerul, pot preveni transferul mirosurilor și pot reduce riscul de contaminare.

1. Transferă untul într-un recipient cu capac. O cutie curată, destinată păstrării alimentelor și prevăzută cu un capac care se închide bine, ajută la protejarea produsului. Recipientul limitează expunerea la aer și împiedică absorbția mirosurilor provenite de la alte alimente din frigider.

2. Închide cât mai bine ambalajul original. Dacă preferi să păstrezi untul în ambalajul în care l-ai cumpărat, împăturește-l strâns după fiecare utilizare și evită să lași suprafața produsului descoperită. Pentru o protecție suplimentară, poți introduce pachetul într-o cutie adecvată.

3. Păstrează untul la frigider. Respectă temperatura și recomandările de depozitare indicate de producător. Refrigerarea ajută la încetinirea proceselor care pot afecta calitatea produsului și este preferabilă atunci când untul nu urmează să fie consumat imediat.

4. Folosește întotdeauna un cuțit curat. Evită să introduci în unt ustensile care au intrat în contact cu alte alimente sau care au resturi de pâine și firimituri. Acest obicei simplu contribuie la menținerea igienei și la reducerea riscului de contaminare.

5. Scoate din frigider numai porția de care ai nevoie. Dacă vrei să ai unt moale la micul dejun, poți pune o cantitate mică într-un recipient separat, în loc să lași întregul pachet pe masă. Astfel, restul produsului rămâne refrigerat și este mai bine protejat.

6. Verifică periodic starea produsului. Un miros rânced, modificările neobișnuite de culoare sau o textură diferită de cea obișnuită pot indica alterarea. Respectă și termenul de valabilitate, precum și instrucțiunile de consum după deschidere menționate pe ambalaj.

Greșeala pe care ar trebui să o eviți atunci când depozitezi untul

Principala problemă nu este faptul că untul rămâne în ambalajul original, ci faptul că acesta poate să nu mai fie suficient de bine închis după prima utilizare. Un pachet desfăcut și lăsat neprotejat în frigider permite un contact mai mare cu aerul și cu mirosurile din jur, iar manipularea necorespunzătoare poate favoriza contaminarea.

Pentru a păstra untul în condiții bune, este recomandat să îl protejezi într-un ambalaj bine închis sau într-un recipient cu capac, să îl ții la frigider și să folosești ustensile curate de fiecare dată. Aceste măsuri contribuie la menținerea gustului și a aromei și reduc riscul ca produsul să se altereze înainte de a fi consumat.