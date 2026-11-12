 Șapte români, acuzați că au fraudat sistemul de garanție din Austria! Cum au făcut sute de mii de euro din 600.000 de sticle falsificate
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Șapte români, acuzați că au fraudat sistemul de garanție din Austria! Cum au făcut sute de mii de euro din 600.000 de sticle falsificate

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O grupare formată din cel puțin șapte români este suspectată că a pus la cale o fraudă de proporții în Austria, folosind aproximativ 600.000 de sticle falsificate pentru a obține bani prin sistemul de returnare a ambalajelor. Prejudiciul este estimat la câteva sute de mii de euro. Unul dintre suspecți a fost deja condamnat, doi au fost arestați în România, iar alți trei sunt căutați de autorități.

Sistemul de garanţie, fraudat cu 600.000 de sticle
Sistemul de garanţie, fraudat cu 600.000 de sticle Foto: arhiva Click!

Frauda a fost descoperită pe 6 martie 2026, în orașul Wiener Neustadt, după ce un român în vârstă de 29 de ani a încercat să încaseze bani pentru mai multe bonuri obținute prin returnarea ilegală a unor sticle. Angajații supermarketului au alertat autoritățile, iar polițiștii l-au reținut pe bărbat.

În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit în mașina acestuia o cantitate mare de sticle reutilizabile falsificate. Potrivit publicației Heute, românul a fost ulterior încarcerat.

Investigațiile au scos la iveală că activitatea grupării ar fi început încă de la sfârșitul lunii ianuarie 2026. Cel puțin șapte români, cu vârste cuprinse între 29 și 41 de ani, ar fi participat la schema prin care erau introduse în automatele supermarketurilor ambalaje contrafăcute.

Sticlele falsificate erau transportate cu autoutilitare la supermarketuri

Anchetatorii au stabilit că unul dintre suspecți închiriase un depozit în districtul Bruck der Leitha. Acolo erau aduse cu ajutorul camioanelor sticle fabricate special, prevăzute cu etichete falsificate.

Ulterior, ambalajele erau încărcate în autoutilitare și transportate la diferite magazine din Austria, unde erau introduse în automatele de returnare pentru a obține bonuri valorice.

Între sfârșitul lunii ianuarie și jumătatea lunii martie, gruparea ar fi reușit să încaseze bani pentru aproximativ 600.000 de sticle falsificate. Prejudiciul provocat prin această metodă este estimat la câteva sute de mii de euro.

Ce pedeapsă a primit primul suspect

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat alți șase suspecți și au emis mandate europene de arestare pentru cinci dintre aceștia.

Doi dintre bărbați, ambii în vârstă de 37 de ani, au fost arestați în România pe 27 și 28 octombrie 2026. Alți trei suspecți sunt în continuare căutați de autorități.

În ceea ce îl privește pe românul de 29 de ani, prins în luna martie, acesta a fost condamnat definitiv la jumătatea lunii august. Instanța a stabilit o pedeapsă de 15 luni de închisoare, dintre care zece luni cu suspendare.

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