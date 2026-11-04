A fost învățător, iar acum are o avere de 2,5 miliarde de dolari. Cum a reușit un chinez să devină miliardar peste noapte

Un fost profesor de școală primară din China a intrat peste noapte în rândul miliardarilor, după ce compania sa, specializată în producția de bandă adezivă și soluții de lipire, a debutat cu un succes răsunător pe bursă.

Bursa de Valori de la Shenzhen. Foto: sz-smi.com

Michael Mai, președinte și CEO al companiei Crown New Materials Technology, a atins noi culmi financiare marți, când firma sa, furnizor de agenți de lipire pentru giganți precum Tesla și Apple, s-a listat pe Bursa de Valori din Shenzhen.

Un fost profesor, miliardar peste noapte

Acțiunile au explodat cu până la 787%, urcând de la prețul inițial de 16,98 de yuani (2,55 dolari) până la un vârf de 150,58 de yuani (22,57 dolari) pe acțiune, potrivit datelor oferite de bursa din Shenzhen, a doua ca mărime din China continentală.

Se pare că bărbatul în vârstă de 62 de ani era învățător la o școală elementară în orașul Zhongshan, din sudul Chinei, unde își are sediul compania, fondată în anul 2000. Mai, cetățean australian și rezident permanent în Hong Kong, are o avere netă estimată la 2,5 miliarde de dolari, pe baza participației sale la firmă, a relatat Forbes, citat de CNN.

Succesul s-a extins în familia sa

Sora sa, Mai Huixia, în vârstă de 64 de ani, care ocupă funcția de vicepreședinte, i s-a alăturat în rândul miliardarilor, Forbes relatând că participația sa i-a adus o avere de 2 miliarde de dolari.

Acțiunile au scăzut la aproximativ 77 de yuani (12 dolari) pe acțiune miercuri dimineață, după vârful atins cu o zi înainte, care a determinat compania să facă apel la investitori într-un comunicat să „investească rațional”.

Cu patru unități de producție în China și una în Vietnam, Crown New Materials Technology este specializată în materiale adezive folosite într-o gamă largă de produse, de la plafoane auto până la semiconductori integrați în smartphone-uri.

Saltul spectaculos al companiei vine într-un context dificil pentru piețele financiare chineze, afectate în ultimele luni de consumul intern scăzut și de temerile privind spargerea unei posibile bule în domeniul inteligenței artificiale. De la vârful atins în luna iunie, principalii indici bursieri din China au scăzut cu peste 20%, intrând oficial în zona de „bear market”.