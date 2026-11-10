Scandal după „Visuri la cheie”! Acuzații șocante la adresa tatălui unei familii ajutate de PRO TV. Și-ar fi distrus casa primită în dar

Un caz care a emoționat o țară întreagă în emisiunea „Visuri la cheie” a ajuns într-un punct dramatic, la aproape 10 ani de la difuzare. Locuința construită de la zero de echipa PRO TV pentru familia Nițu ar fi fost distrusă treptat, iar tatăl copiilor este acuzat de comportament violent și abuzuri repetate. Unul dintre fii a cerut ajutorul Poliției, apelând numărul de urgență 112, iar instanța a decis evacuarea bărbatului din locuință și emiterea unui ordin de protecție.

Acuzații șocante la adresa tatălui unei familii după „Visuri la cheie” Foto: arhiva Click!

Povestea familiei Nițu a fost prezentată în 2016, la PRO TV, în cadrul emisiunii „Visuri la cheie”. Echipa coordonată de Dragoș Bucur a ajuns atunci în Măgurele, județul Ilfov, pentru a le oferi celor doi copii și părinților o locuință complet nouă.

Familia traversa o perioadă extrem de dificilă, mama fiind imobilizată la pat în urma unui accident vascular cerebral. Cei doi copii nu aveau condiții decente de trai, motiv pentru care echipa emisiunii a decis să demoleze vechea construcție și să ridice o casă nouă, complet mobilată și utilată.

La aproape un deceniu de la acel moment, situația familiei ar fi ajuns însă într-un punct critic. Potrivit informațiilor obținute de Cancan, unul dintre băieți a sunat la 112 în noaptea de 24 octombrie 2026, reclamând că ar fi fost agresat de tatăl său.

În declarațiile consemnate de anchetatori sunt descrise episoade de violență care s-ar fi întins pe parcursul mai multor ani.

„Din procesul-verbal întocmit la data de 25.10.2026 de agenții de poliție din cadrul Poliției Orașului Măgurele rezultă împrejurările sesizării. În seara zilei de 24.10.2026, minorul a apelat SNUAU 112, sesizând că este abuzat de tatăl său. Cu ocazia intervenției, el a relatat polițiștilor că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, pârâtul nu s-a îngrijit de el și l-a lovit în repetate rânduri în intervalul de vârstă 6–16 ani. Potrivit aceleiași relatări, pârâtul l-a amenințat inclusiv cu un cuțit și i-a adresat cuvinte și expresii jignitoare, iar minorului i-a fost teamă să aducă aceste aspecte la cunoștința autorităților.

Minorul a mai arătat că pârâtul a exercitat acte de violență fizică și asupra mamei sale, imobilizată în urma a două accidente vasculare cerebrale, precum și asupra fratelui său”, se arată în declarația dată anchetatorilor.

Un martor a relatat, la rândul său, despre comportamentul bărbatului și despre distrugerile provocate în locuință, pe fondul consumului de alcool.

„Potrivit declarației sale, pârâtul consumă zilnic, după programul de lucru și până în jurul orei 23:00, aproximativ cinci litri de bere. După consumul de alcool, pârâtul devine agresiv, ajungând să spargă geamul de la toaletă, un geam al casei, ușa toaletei și ușa dormitorului mamei”.

Casa construită de PRO TV ar fi fost distrusă bucată cu bucată

În cadrul procesului, avocatul celor doi copii și al mamei lor a atras atenția asupra amplorii distrugerilor din locuința renovată prin intermediul emisiunii „Visuri la cheie”. Acesta a solicitat emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă cât mai lungă, invocând comportamentul bărbatului și starea de pericol în care s-ar afla membrii familiei.

„Pentru reclamant, avocatul solicită admiterea cererii așa cum a fost formulată de parchet, emiterea unui ordin de protecție pentru perioadă maximă de timp, cu motivarea că din cauza alcoolismului pârâtului, acesta a distrus casa care a fost renovată de emisiunea ”Visuri la Cheie”, pârâtul bea foarte mult, soția sa nu poate verbaliza, aceleași măsuri se solicită si pentru mama reclamantului, cu cheltuieli de judecată”.

Cei doi frați au vorbit în fața instanței și despre efectele pe care comportamentul tatălui le-ar fi avut asupra lor. Unul dintre copii ar fi ajuns să renunțe la școală și să se izoleze, iar situația sa psihologică ar fi devenit atât de gravă încât a fost necesar transportul de urgență la o unitate de psihiatrie.

„Comportamentul pârâtului a avut un impact sever asupra integrității psihice a minorului, reflectat de abandonul școlar, de izolarea socială și de starea permanentă de temere. Impactul este reflectat și de intențiile suicidare exprimate, care au impus transportul de urgență al minorului la o unitate de psihiatrie. Starea de pericol este una actuală. Ea rezultă din caracterul repetat al conduitei pârâtului, din intensificarea agresiunilor în ultima perioadă, astfel cum s-a consemnat în formularul de evaluare a riscului, și din conviețuirea părților în același imobil”.

În apărarea sa, Cătălin Nițu a negat că și-ar fi agresat copiii și a susținut că tensiunile din familie ar avea legătură cu problemele medicale ale soției sale.

Tatăl a fost evacuat și nu mai are voie să se apropie de familie

Judecătorii au analizat declarațiile și probele prezentate în dosar și au concluzionat că există un pericol pentru membrii familiei. În consecință, au dispus evacuarea de urgență a bărbatului din locuință și i-au interzis să se apropie de soție și de copii pentru o perioadă de șase luni.

Instanța a reținut caracterul repetat al comportamentului reclamat și legătura acestuia cu consumul cronic de alcool.

„Coroborând aceste mijloace de probă, instanța reține că pârâtul a manifestat, pe o perioadă îndelungată și pe fondul consumului cronic de alcool, un comportament agresiv față de reclamant și față de ceilalți membri ai familiei”.