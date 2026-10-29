Ouăle fierte se curăță greu, iar coaja desprinde adesea și bucăți din albuș? Un truc simplu, care presupune folosirea bicarbonatului de sodiu în apa de fierbere, ar putea face această operațiune mai ușoară. Totuși, rezultatul depinde și de prospețimea ouălor, de metoda de preparare și de felul în care sunt răcite după fierbere.

Trucul simplu care te ajută să cureți ouăle fierte în câteva secunde. Ce trebuie să pui în apă Foto: arhiva

Ce ingredient poți adăuga în apa în care fierbi ouăle

Curățarea ouălor fierte poate deveni frustrantă atunci când coaja se desprinde în fragmente mici și lasă albușul deteriorat. Există însă câteva metode simple pe care le poți încerca acasă, fără ustensile speciale sau ingrediente costisitoare.

Una dintre variantele populare este adăugarea unei lingurițe de bicarbonat de sodiu în apa în care fierb ouăle. Acest ingredient modifică alcalinitatea apei și ar putea influența modul în care membrana de sub coajă se desprinde de albuș.

O altă soluție întâlnită în recomandările culinare este folosirea unei cantități mici de oțet. Acesta are însă un efect diferit: fiind acid, poate reacționa cu carbonatul de calciu din coajă.

Este important de reținut că nici bicarbonatul, nici oțetul nu garantează o curățare perfectă. Eficiența acestor trucuri poate varia, iar răcirea corectă și prospețimea ouălor contează, de asemenea.

De ce unele ouă fierte se curăță mai greu

Unul dintre factorii care influențează desprinderea cojii este vechimea ouălor. Cele foarte proaspete tind să fie mai dificil de curățat, deoarece membrana aflată între coajă și albuș aderă mai puternic la acesta.

Pe măsură ce ouăle se învechesc în condiții corespunzătoare de păstrare, pH-ul albușului se modifică, iar coaja se poate desprinde mai ușor după fierbere.

Dacă pregătești ouă pentru salate, sandvișuri sau aperitive, poți folosi ouă aflate încă în termenul de valabilitate, dar care nu sunt chiar proaspăt cumpărate. Nu este recomandată folosirea ouălor expirate sau păstrate necorespunzător.

Trucul cu apa rece care te ajută după fierbere

Un alt pas util este răcirea rapidă a ouălor imediat după ce au fiert. În loc să le lași să se răcească lent la temperatura camerei, transferă-le într-un vas cu apă rece, în care poți adăuga și câteva cuburi de gheață.

Lasă-le acolo câteva minute, pentru a opri procesul de gătire și a le răci suficient înainte de curățare.

Această metodă nu garantează că toate cojile se vor desprinde dintr-o singură mișcare, dar ajută la oprirea gătirii și poate face ouăle mai ușor de manevrat.

Cum cureți ouăle fierte fără să rupi albușul

Pentru a evita deteriorarea albușului, este important să îndepărtezi coaja cu grijă. Câteva mișcări simple pot face diferența.

Răcește ouăle: pune-le în apă rece imediat după fierbere și lasă-le câteva minute.

Fisureză coaja ușor: lovește oul de blatul de bucătărie, astfel încât să apară crăpături pe întreaga suprafață.

Rulează oul pe blat: aplică o presiune ușoară cu palma pentru a fragmenta coaja în bucăți mai mici.

Începe de la capătul mai lat: acolo se găsește, de regulă, camera de aer, care poate facilita începerea curățării.

Folosește apă rece: curăță oul sub un jet slab de apă, pentru a ajuta la desprinderea fragmentelor de coajă și a membranei.

Dacă ai de pregătit mai multe ouă pentru o masă festivă, aplicarea acestor pași poate reduce timpul petrecut în bucătărie și te poate ajuta să obții un aspect mai uniform.

Cât timp trebuie să fierbi ouăle pentru a obține textura dorită

Timpul de fierbere influențează consistența albușului și a gălbenușului. Pentru ouăle fierte tari, un interval orientativ este de 9-12 minute, în funcție de dimensiunea ouălor și de metoda de preparare.

Fierberea excesivă poate face albușul mai tare și poate determina apariția unui inel verzui-cenușiu în jurul gălbenușului. Acesta rezultă dintr-o reacție chimică între compușii sulfului și fierului și nu indică automat alterarea oului.

După fierbere, răcirea rapidă ajută la oprirea procesului de gătire și contribuie la păstrarea unei texturi plăcute.

Bicarbonat sau oțet? Ce merită să încerci prima dată

Dacă vrei să afli ce metodă funcționează cel mai bine în bucătăria ta, poți începe cu răcirea ouălor în apă rece și cu tehnica de desprindere treptată a cojii. Acestea sunt măsuri simple, ușor de aplicat, indiferent de ingredientele folosite la fierbere.

Bicarbonatul de sodiu și oțetul sunt două variante populare, însă efectele lor asupra ușurinței de curățare nu sunt garantate. Pentru rezultate mai bune, contează și prospețimea ouălor, timpul de fierbere și modul în care îndepărtezi coaja.