Unde poți merge în vacanța de iarnă cu doar 300 de euro. Destinații însorite, departe de frig

O vacanță la soare în mijlocul iernii nu trebuie să coste o avere. Pentru sezonul 2026-2027, românii pot găsi croaziere cu tarife de pornire de la 299 de euro de persoană în Marea Mediterană, în timp ce itinerariile către Insulele Canare și Madeira încep de la 319 euro. Pentru cei care visează la plaje tropicale și ape turcoaz, există și variante în Caraibe, cu prețuri de la 399 de euro de persoană.

Unde poți merge în vacanța de iarnă cu doar 300 de euro Foto: Costa Cruises

Unul dintre trucurile pentru un buget mai redus este alegerea unei plecări în ianuarie sau februarie, după perioada sărbătorilor. În plus, rezervările făcute cu câteva luni înainte le pot oferi turiștilor mai multe opțiuni și posibilitatea de a-și planifica din timp cheltuielile.

Potrivit companiei Costa Cruises, interesul românilor pentru croazierele de iarnă este în creștere, iar cererea pentru astfel de vacanțe a avansat cu două cifre față de anul trecut.

Cele mai ieftine destinații pentru vacanța de iarnă

Pentru cei care vor să evadeze din frig fără să cheltuiască foarte mult, croazierele pot fi o alternativă la sejururile clasice. În funcție de itinerariu, turiștii pot vizita mai multe orașe sau insule într-o singură călătorie, fără să schimbe hotelul la fiecare oprire.

Iată care sunt tarifele de pornire anunțate pentru sezonul de iarnă 2026-2027:

Mediterana – de la 299 de euro de persoană. Croazierele de aproximativ opt zile pot include opriri în Italia, Spania și alte destinații din regiune, precum Roma, Barcelona, Palma de Mallorca și Palermo. Unele trasee ajung și în nordul Africii.

– de la 299 de euro de persoană. Croazierele de aproximativ opt zile pot include opriri în Italia, Spania și alte destinații din regiune, precum Roma, Barcelona, Palma de Mallorca și Palermo. Unele trasee ajung și în nordul Africii. Insulele Canare și Madeira – de la 319 euro de persoană. Itinerariile de opt zile oferă ocazia de a descoperi insule cu plaje spectaculoase, relief vulcanic și o climă mai blândă decât în mare parte a Europei continentale.

– de la 319 euro de persoană. Itinerariile de opt zile oferă ocazia de a descoperi insule cu plaje spectaculoase, relief vulcanic și o climă mai blândă decât în mare parte a Europei continentale. Caraibe și Antile – de la 399 de euro de persoană. Pentru o experiență tropicală, croazierele pot include Republica Dominicană și Grand Turk, cu plaje deschise la culoare, vegetație luxuriantă și ape turcoaz.

Acestea sunt tarife de pornire, nu neapărat costul final al vacanței. Prețul poate varia în funcție de data plecării, tipul cabinei și disponibilitate. În buget trebuie luate în calcul și eventualele taxe, transportul până la port, excursiile opționale și alte servicii suplimentare.

Cum poți economisi dacă pleci după Revelion

Diferența de preț dintre o vacanță în perioada Revelionului și una programată la începutul lunii ianuarie poate fi considerabilă.

De exemplu, potrivit tarifelor prezentate de Costa Cruises, o croazieră de șapte nopți în vestul Mediteranei, cu plecare în perioada Revelionului, poate avea un preț de pornire de 889 de euro de persoană. Pentru o plecare de la începutul lunii ianuarie, tariful poate coborî până la 299 de euro.

Diferența depășește 500 de euro de persoană în aceste exemple, însă comparația este orientativă: ofertele pot avea condiții diferite, iar prețurile depind de disponibilitate și de serviciile incluse.

Pentru cei care nu țin neapărat să petreacă sărbătorile de iarnă în vacanță, plecările de după Revelion pot fi, așadar, o modalitate de a reduce costurile. Rezervarea anticipată este o altă strategie utilă, mai ales pentru turiștii care au date flexibile și pot compara mai multe itinerarii.

Ce poți vizita într-o croazieră în Mediterană

Mediterana rămâne o alegere potrivită pentru turiștii care vor să combine plimbările prin orașe istorice cu gastronomia locală și peisajele de coastă. În timpul iernii, temperaturile sunt în general mai blânde decât în România, iar unele atracții pot fi explorate fără aglomerația caracteristică sezonului estival.

Unul dintre itinerariile propuse, Iconic Mediterranean, la bordul navei Costa Toscana, include opriri în Roma, Barcelona, Palma de Mallorca și Palermo. Turiștii pot descoperi monumentele Romei, arhitectura emblematică a Barcelonei și patrimoniul cultural al Siciliei.

O altă variantă, Mediterranean Soul, la bordul Costa Pacifica, pune accent pe atmosfera locală și pe experiențele urbane. Traseul oferă ocazia de a explora zone cunoscute din Barcelona, piețele tradiționale din Tunis, străzile istorice din Napoli și piețele gastronomice din Palermo.

Cei care vor să descopere mai multe influențe culturale pot alege Exotic Mediterranean, un itinerariu care include Málaga, Tunis, Tanger și Valencia. Este o variantă pentru turiștii interesați de diversitatea arhitecturală și culinară a sudului Europei și a nordului Africii.

Insulele Canare, o alternativă pentru cei care vor soare iarna

Pentru cei care preferă o atmosferă mai apropiată de cea a unei vacanțe de vară, Insulele Canare sunt printre opțiunile de luat în calcul. Arhipelagul spaniol este cunoscut pentru temperaturile relativ blânde în sezonul rece, plajele sale și peisajele vulcanice.

Într-o croazieră la bordul navei Costa Smeralda, turiștii pot descoperi mai multe insule, fiecare cu un peisaj diferit. Lanzarote atrage prin formațiunile vulcanice și plajele cu nisip închis la culoare, Tenerife oferă acces la zona vulcanului Teide, iar Fuerteventura este cunoscută pentru întinderile sale de nisip.

Programul include și experiențe organizate pe mare, precum observarea cerului înstelat în zone ale Atlanticului cu poluare luminoasă redusă.

Pentru turiștii care vor să petreacă mai mult timp în aer liber, să exploreze natura și să evite iarna aspră, Canarele pot reprezenta un compromis între o destinație europeană și o vacanță exotică.

Caraibe, pentru o vacanță tropicală în mijlocul iernii

Cei care au un buget mai mare și își doresc plaje tropicale pot lua în calcul croazierele în Caraibe și Antile. Pentru sezonul 2026-2027, Costa Cruises anunță itinerarii cu tarife de pornire de la 399 de euro de persoană.

Traseul Antilles Collection, la bordul Costa Fascinosa, include insule din Antilele Mici. Printre opriri se numără Tortola, cunoscută pentru plajele sale, Saint Lucia, cu peisaje vulcanice, și Guadelupa, unde turiștii pot explora zone de pădure tropicală.

O altă opțiune este Caribbean Heart, care pune în prim-plan Republica Dominicană și destinații precum insula Catalina, Samaná și Cabo Rojo. Itinerariul include și Turks & Caicos, o zonă apreciată pentru plajele sale și apele limpezi.

Pe lângă escalele pe insule, unele croaziere propun activități tematice organizate pe mare, cu muzică, spectacole și sesiuni de observare a cerului înstelat.

Înainte de rezervare, turiștii ar trebui să verifice documentele necesare pentru fiecare escală, condițiile de intrare și eventualele cerințe de viză. Acestea pot depinde de itinerariu și de naționalitatea pasagerului.

Reduceri de până la 300 de euro pe cabină pentru rezervările anticipate

Cei care își planifică vacanța pentru sezonul rece pot urmări și promoțiile disponibile înainte de plecare. Potrivit informațiilor furnizate de Costa Cruises, turiștii care rezervă până la 5 noiembrie 2026 o croazieră pentru sezonul de iarnă pot beneficia de o reducere de până la 300 de euro pe cabină, în funcție de condițiile ofertei.

Pentru iarna 2026-2027, compania anunță șase itinerarii: trei în Mediterană, unul în Insulele Canare și două în Caraibe.

Ce trebuie să verifici înainte să rezervi o vacanță de iarnă cu 300 de euro

Un tarif de pornire de 299 de euro poate părea tentant, dar bugetul real depinde de mai multe cheltuieli. Pentru a evita surprizele, este bine să verifici:

Ce este inclus în preț: categoria cabinei, mesele și serviciile oferite la bord.

categoria cabinei, mesele și serviciile oferite la bord. Taxele obligatorii: pot exista costuri suplimentare care nu sunt incluse în tariful de promovare.

pot exista costuri suplimentare care nu sunt incluse în tariful de promovare. Transportul până la port: zborurile, transferurile și eventualele nopți de cazare înainte de îmbarcare pot crește bugetul.

zborurile, transferurile și eventualele nopți de cazare înainte de îmbarcare pot crește bugetul. Excursiile și cheltuielile personale: activitățile organizate în escale și serviciile suplimentare pot fi taxate separat.

activitățile organizate în escale și serviciile suplimentare pot fi taxate separat. Condițiile rezervării: verifică regulile de anulare, termenul de plată și condițiile promoției.

verifică regulile de anulare, termenul de plată și condițiile promoției. Documentele de călătorie: cerințele pot varia în funcție de țările vizitate și de itinerariu.

Vacanță de iarnă ieftină: merită să rezervi din timp?

Pentru cei care vor să călătorească în primele luni din 2027, planificarea din timp poate ajuta la găsirea unei oferte potrivite. Plecările după Revelion pot fi mai ieftine decât cele din perioada sărbătorilor, iar flexibilitatea datelor poate face diferența.

Cu tarife de pornire de la 299 de euro în Mediterană, 319 euro în Insulele Canare și Madeira și 399 de euro în Caraibe, croazierele oferă variante pentru bugete și preferințe diferite. Important este ca turiștii să compare itinerariile și costurile suplimentare înainte de a lua o decizie.