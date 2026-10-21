 9.000 de euro, recompensă pentru găsirea unui tânăr dispărut în urmă cu 5 luni. Trei polițiști au fost arestați
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9.000 de euro, recompensă pentru găsirea unui tânăr dispărut în urmă cu 5 luni. Trei polițiști au fost arestați

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Dispariția misterioasă a unui tânăr de 22 de ani a mobilizat la cel mai înalt nivel autoritățile federale din Argentina, care au decis majorarea substanțială a recompensei financiare pentru orice informație relevantă.

Recompensă de 15 milioane pentru găsirea tânărului dispărut
Recompensă de 15 milioane pentru găsirea tânărului dispărut Foto: facebook/pexels

Cazul a declanșat un seism puternic în rândul forțelor de ordine locale, după ce trei agenți de poliție au fost reținuți și puși sub acuzare, existând suspiciuni grave că ar fi implicați direct în evenimentele petrecute în noaptea fatidică.

Recompensă mărită prin găsirea lui Axel 

Guvernul argentinian a publicat în Monitorul Oficial Rezoluția 1068/2026, prin care recompensa națională a crescut de la 10 milioane la 15 milioane de pesos (echivalentul a aproape 9.000 de euro). Măsura a fost luată la solicitarea procuroarei interimare Julieta Arolfo (Echipa de Parchet nr. 14 din Resistencia) și cu susținerea ministrului Securității din provincia Chaco, Hugo D. Matkovich, potrivit infobae.  

Axel Alejandro Gonzales, născut la data de 9 iulie 2004 și rezident în localitatea Puerto Tirol, a fost văzut ultima oară pe 17 mai 2026, în jurul orei 02:00 dimineața, pe străzile cartierului Anunciacion din Fontana. Dosarul a fost deschis inițial în urma plângerii depuse de Maria Ines Gomez.

Căutările s-au extins pe o suprafață de peste șase hectare de vegetație deasă și drumuri izolate, fiind mobilizate forțe impresionante: unități canine, cavalerie, salvatori acvatici, criminaliști și drone de monitorizare termică. Autoritățile au pus la dispoziție linia gratuită 134, garantând protejarea strictă a identității oricărui martor.

O mașină de patrulă l-ar fi urmărit pe tânăr: poliția locală, exclusă din dosar

Ancheta a luat o turnură dramatică după ce primele piste – orientate către fosta parteneră a tânărului și anturajul său – au eșuat din lipsă de probe. Atenția procurorilor s-a mutat rapid către modul suspect în care au acționat agenții chemați să investigheze cazul.

Trei polițiști din cadrul Secției a Doua din Fontana, care se aflau de serviciu pe autospeciala de patrulare în noaptea dispariției, au fost arestați. Jandarmeria Națională a descins la secțiile de poliție din Fontana și Puerto Tirol, confiscând două vehicule oficiale – inclusiv mașina de patrulă bănuită că l-ar fi urmărit pe Axel – și registrul de intrări-ieșiri.

Pe fondul suspiciunilor de răpire, complicitate sau omor, Direcția de Investigații a Poliției din Chaco a fost îndepărtată complet din dosar pentru a asigura imparțialitatea cercetărilor, atribuțiile fiind preluate integral de structuri federale independente.

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