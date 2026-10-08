Atac sângeros în plină zi! Un celebru medic estetician a fost ucis în timp ce consulta un pacient

Un medic estetician de origine germană a fost ucis în plină zi, chiar în cabinetul său din Marbella, Spania. Dr. Alexander Aslani, în vârstă de 57 de ani, era cunoscut pentru cariera sa în domeniul remodelării corporale și se număra printre specialiștii apreciați în procedurile de tip BBL. Medicul se afla în timpul programului atunci când un individ înarmat ar fi pătruns în clinică și ar fi tras mai multe focuri de armă asupra lui.

Dr. Alexander Aslani a fost ucis în plină zi în cabinetul său din Marbella Foto: Instagram

Atacul a avut loc miercuri, 7 octombrie, în timp ce în clinică se aflau mai mulți pacienți. Potrivit primelor informații apărute în presa spaniolă, anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime la comandă, potrivit The Sun. Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat identificarea vreunui suspect.

Atacatorul ar fi intrat în clinică în timp ce medicul consulta un pacient

Tragedia s-a produs cu puțin timp înainte de ora 18:00. Dr. Alexander Aslani se afla în cabinet și consulta un pacient atunci când un bărbat îmbrăcat în negru, cu o cagulă pe cap și o mască tip guler care îi acoperea fața, ar fi intrat în clinică.

Fără să spună nimic, individul ar fi tras mai multe focuri de armă de la mică distanță. Medicul a fost rănit grav în zona jugularei și s-a prăbușit.

Atacatorul ar fi fugit apoi de la locul faptei pe un scuter de mare putere. Potrivit informațiilor preliminare, acesta ar fi avut și un complice, care l-ar fi urmat cu o mașină.

Polițiștii și echipajele medicale au ajuns rapid la clinică, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața lui Alexander Aslani. Trupul neînsuflețit al medicului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată autopsia.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs atacul și să afle cine se află în spatele crimei.

Cine a fost Dr. Alexander Aslani

Alexander Aslani avea o experiență de peste 25 de ani în domeniul medicinei estetice și era cunoscut atât în lumea medicală, cât și în mediul online. Medicul avea aproximativ 200.000 de urmăritori pe Instagram și își construise o reputație importantă în domeniul remodelării corporale.

De-a lungul carierei, acesta s-a format în mai multe centre medicale internaționale, printre care Highgate Hospital din Londra, King Edward VIII Hospital din Durban, Africa de Sud, dar și Universitatea de Medicină Paracelsus din Austria.

În 2007, medicul a fondat Cirumed Clinic, una dintre clinicile importante specializate în remodelare corporală din Marbella. Moartea sa violentă a provocat șoc în rândul celor care îl cunoșteau și al pacienților care au apelat de-a lungul anilor la serviciile sale.