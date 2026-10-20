 Lovitură pentru CNN: Christiane Amanpour părăsește postul TV după 43 de ani. Mesajul jurnalistei
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Lovitură pentru CNN: Christiane Amanpour părăsește postul TV după 43 de ani. Mesajul jurnalistei

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Christiane Amanpour, una dintre cele mai cunoscute figuri ale jurnalismului internațional, se va despărți de CNN în iunie 2027, după o carieră de 43 de ani în cadrul postului american. La 68 de ani, jurnalista se pregătește să încheie o etapă importantă a carierei sale, marcată de relatări din zone de război, interviuri cu lideri politici și o poziție fermă în apărarea jurnalismului independent.

Lovitură pentru CNN: Christiane Amanpour părăsește postul TV după 43 de ani.
Lovitură pentru CNN: Christiane Amanpour părăsește postul TV după 43 de ani. Foto: Instagram

Anunțul a fost făcut luni, iar decizia vine după mai multe luni de reflecție. Până la plecarea oficială, Amanpour își va modifica programul de lucru, urmând să încheie emisiunile zilnice de la CNN și PBS la sfârșitul anului 2026 și să continue cu o emisiune săptămânală la CNN până în mai 2027. Informația a fost relatată de publicația Variety. 

Christiane Amanpour pleacă de la CNN după 43 de ani

Jurnalista și-a anunțat plecarea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre perioada îndelungată petrecută la postul american și despre planurile pentru următoarea etapă profesională.

După multe luni de reflecţie şi câteva nopţi nedormite, am decis să mă despart de CNN, partenerul meu din ultimii 43 de ani fantastici!”, a declarat Christiane Amanpour.

Aceasta a precizat că privește cu interes spre noi proiecte și că va continua să susțină valorile jurnalismului independent promovate de postul cu care a colaborat mai bine de patru decenii.

„Fii întotdeauna de partea adevărului, spune adevărul, chiar dacă asta te poate face să nu mai pari neutru”, a mai transmis Amanpour.

Mesajul reflectă una dintre ideile care i-au definit activitatea jurnalistică. În trecut, ea a explicat de ce consideră că obiectivitatea nu presupune întotdeauna tratarea identică a tuturor pozițiilor.

„Există situaţii în care pur şi simplu nu poţi fi neutru, pentru că, atunci când eşti neutru, devii complice. Obiectivitatea nu înseamnă să tratezi toate părţile în mod egal. Înseamnă să le oferi fiecăreia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere.”

Ce se întâmplă cu emisiunile Christianei Amanpour de la CNN și PBS

Plecarea jurnalistei va avea loc în mai multe etape. Emisiunea sa de seară de la CNN International, pe care o prezintă din 2009, va continua într-un format săptămânal până în mai 2027.

În paralel, programul „Amanpour & Company”, realizat pentru postul public american PBS din 2017, se va încheia la sfârșitul anului 2026.

„Îmi voi încheia emisiunile zilnice de la CNN și PBS la sfârșitul acestui an, continuând însă să prezint o emisiune săptămânală la CNN până în mai și lucrând la o tranziție fără probleme până în iunie”, a transmis jurnalista în mesajul său.

Amanpour intenționează să continue și podcastul independent „Ex-Files”, realizat împreună cu fostul său soț, Jamie Rubin, fost oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite. Totodată, jurnalista a lăsat deschisă posibilitatea unor noi proiecte profesionale după plecarea de la CNN. 

Ce a transmis șeful CNN despre plecarea jurnalistei

Mark Thompson, directorul executiv al CNN, a declarat că a discutat cu Amanpour despre această decizie timp de mai multe luni.

Christiane s-a gândit cu atenţie la această decizie, iar noi discutăm despre ea de câteva luni”, a spus Thompson.

Acesta a recunoscut că plecarea jurnalistei reprezintă o pierdere pentru postul american, însă a afirmat că înțelege motivele care au determinat-o să facă acest pas.

Îmi pare foarte rău că pleacă, dar am ajuns să accept că acesta este momentul potrivit pentru ea, atât personal, cât și profesional”, a transmis șeful CNN, potrivit declarației citate de Variety. 

De la redacția de știri la corespondențe din cele mai periculoase zone ale lumii

Christiane Amanpour și-a început activitatea la CNN în 1983, ca asistentă în departamentul de știri externe. În 1986, a primit o misiune în Europa de Est, iar ulterior a devenit una dintre cele mai cunoscute jurnaliste ale postului.

De-a lungul carierei, a relatat despre conflicte majore din Bosnia, Irak și Afganistan, consolidându-și reputația de corespondentă internațională cu experiență în zone de război.

Între 1992 și 2010, Amanpour a ocupat funcția de corespondent-șef internațional al CNN. În această perioadă, a devenit una dintre figurile asociate cu relatările internaționale ale postului și cu acoperirea unor evenimente care au marcat politica mondială.

În 2010, jurnalista a părăsit temporar CNN pentru a se alătura ABC News, unde a prezentat emisiunea de duminică „The Week”. După dificultățile întâmpinate de program în atragerea publicului, s-a întors la CNN în 2012.

Din 2009, ea prezintă emisiunea de interviuri „Amanpour” la CNN International, iar în 2017 și-a extins activitatea la PBS, prin programul „Amanpour & Company”. 

Plecarea Christianei Amanpour, în contextul schimbărilor din industria media

Anunțul retragerii sale din cadrul CNN vine într-o perioadă de transformări importante pentru industria media americană, pe fondul schimbărilor de proprietate și al dezbaterilor privind independența editorială.

În mai, Amanpour și-a exprimat îngrijorarea față de modul în care Skydance gestiona CBS News, în special în contextul numirii lui Bari Weiss în funcția de redactor-șef.

Jurnalista declarase atunci că este preocupată de situația editorială a postului. Totuși, în anunțul privind plecarea de la CNN, ea nu a indicat în mod explicit schimbările de proprietate drept motiv al deciziei.

Amanpour a transmis că va continua să susțină jurnalismul independent și că privește spre noi oportunități profesionale. Plecarea sa, programată pentru iunie 2027, va încheia una dintre cele mai îndelungate colaborări dintre o jurnalistă de prim rang și o mare rețea internațională de televiziune.

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