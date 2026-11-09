 O trufă albă de 850 de grame, vândută cu 100.000 de euro! Cine a oferit suma impresionantă
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O trufă albă de 850 de grame, vândută cu 100.000 de euro! Cine a oferit suma impresionantă

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O trufă albă de 850 de grame a fost vândută cu 100.000 de euro, în cadrul celei de-a 27-a ediții a licitației mondiale organizate duminică în localitatea Alba, din apropiere de Torino, regiunea Piemont. Cumpărătorul este din Hong Kong, iar evenimentul a reunit participanți din mai multe orașe ale lumii.

O trufă albă a fost vândută pentru 100.000 de euro
O trufă albă a fost vândută pentru 100.000 de euro Foto: 2021 Getty Images / Giorgio Perottino

Un al doilea lot, reprezentat de o trufă de 300 de grame, a fost adjudecat inițial pentru 12.000 de euro. Cumpărătorul s-a răzgândit însă, iar produsul a fost vândut ulterior cu 14.000 de euro unui antreprenor local.

Seceta a afectat recolta de trufe

Președintele regional al Enoteca Piemonte Cavour, Roberto Bodrito, a vorbit despre dificultățile întâmpinate în acest sezon, în contextul secetei. Ploile recente au adus însă speranțe pentru o recoltă mai bună în perioada următoare.

„Anul acesta, trufele au suferit puţin din cauza secetei. În prezent, graţie ploilor recente, pare că sezonul îşi revine şi sperăm că finalul anului va fi mai favorabil pentru trufe. Pentru moment, avem nişte trufe foarte frumoase”, a declarat acesta pentru AFP-TV.

Ediția din acest an a avut un caracter internațional mai pronunțat decât cele precedente, fiind conectate patru noi locații: Brasilia, Londra, Macao și Vilnius. Acestea s-au alăturat orașelor participante în mod tradițional, printre care Hong Kong, Bangkok și Viena.

„Este pentru prima dată când această licitaţie are un caracter atât de internaţional: patru noi locuri, nouă oraşe conectate între ele... O licitaţie mondială în adevăratul sens al cuvântului, ca niciodată până acum”, a adăugat Roberto Bodrito.

Banii obținuți din licitații ajung la acțiuni caritabile

Sumele strânse în urma evenimentului sunt direcționate către proiecte caritabile desfășurate atât în Italia, cât și în alte țări. De la prima ediție a licitației, organizată în 1999, aproximativ 7,2 milioane de euro au fost folosite pentru finanțarea unui spital din Africa, reintegrarea tinerilor dependenți de droguri și susținerea educației copiilor din favele.

La ediția din 2025, încasările totale au ajuns la 502.000 de euro. Atunci, o trufă albă de 1.009 grame a fost vândută cu 110.000 de euro unui cumpărător din Hong Kong.

De ce este atât de apreciată trufa albă de Alba

Considerată cea mai prestigioasă trufă din lume, trufa albă de Alba este căutată de gurmanzi și bucătari din numeroase țări. Denumită științific Tuber magnatum Pico, aceasta este o ciupercă subterană care trăiește în simbioză cu anumite specii de arbori, dezvoltându-se în legătură cu rădăcinile acestora.

Pentru a crește și a ajunge la maturitate, trufa are nevoie de un sol proaspăt și umed, condiții importante atât în etapa de germinare, cât și în cea de dezvoltare.

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