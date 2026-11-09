 Tragedie în lumea filmului francez! Actrița Angèle Metzger a murit la doar 27 de ani. A fost găsită fără suflare lângă o parcare subterană
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Tragedie în lumea filmului francez! Actrița Angèle Metzger a murit la doar 27 de ani. A fost găsită fără suflare lângă o parcare subterană

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Lumea cinematografiei și a televiziunii franceze este în doliu după moartea actriței Angèle Metzger, care s-a stins din viață la numai 27 de ani. Tânăra artistă a fost găsită fără suflare în localitatea Les Pavillons-sous-Bois, din departamentul Seine-Saint-Denis, în circumstanțe care ridică încă numeroase semne de întrebare. Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, aceasta ar fi căzut de la înălțime, în apropierea unei parcări subterane. Echipajele medicale au intervenit de urgență, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Poliția investighează cazul pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Lumea cinematografiei și a televiziunii franceze este în doliu după moartea actriței Angèle Metzger.
Lumea cinematografiei și a televiziunii franceze este în doliu după moartea actriței Angèle Metzger. Foto: Captură video

Vestea dispariției premature a actriței a provocat emoție, mai ales că Angèle Metzger se afla la începutul unui parcurs profesional promițător. Publicul francez a remarcat-o în special în 2022, odată cu apariția sa în serialul „Chair Tendre”, producție care i-a adus vizibilitate și a contribuit la afirmarea sa în lumea televiziunii.

Angèle Metzger, găsită moartă lângă o parcare subterană. Ce s-a întâmplat în ultimele ore

Potrivit informațiilor publicate de cotidianul francez Le Parisien, trupul neînsuflețit al actriței a fost descoperit sâmbătă dimineață în Les Pavillons-sous-Bois, o localitate din apropierea Parisului. Tânăra se afla la baza clădirii în care funcționează Centrul comunal de acțiune socială (CCAS), în apropierea unei parcări subterane.

Primele informații indică posibilitatea unei căderi de la înălțime. Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca Angèle Metzger să fi căzut de pe o scară sau de pe o platformă care oferă acces către zona parcării. Deocamdată, circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost stabilite oficial.

Serviciile de urgență au fost alertate imediat după descoperirea tinerei și s-au deplasat la fața locului. În ciuda intervenției rapide și a manevrelor de resuscitare, medicii nu au reușit să o salveze.

Imaginile de pe camerele de supraveghere, importante pentru anchetă

Un element care ar putea contribui la reconstituirea ultimelor momente ale actriței este reprezentat de imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Conform informațiilor apărute în presa franceză, Angèle Metzger ar fi fost filmată în timp ce trecea de o barieră pentru a pătrunde în clădire, după care ar fi ajuns într-un spațiu care nu era accesibil publicului.

Împrejurările în care tânăra a ajuns în acea zonă, precum și modul în care s-a produs căderea rămân aspecte pe care anchetatorii trebuie să le clarifice.

Poliția din Livry-Gargan a fost sesizată și se ocupă de cercetări pentru a determina succesiunea evenimentelor și cauza exactă a morții. Până la stabilirea concluziilor anchetei, ipoteza unei căderi accidentale nu poate fi considerată confirmată.

Cine a fost Angèle Metzger. Rolul care a făcut-o cunoscută publicului francez

Angèle Metzger era una dintre tinerele actrițe care începeau să își construiască un nume în industria audiovizuală franceză. A devenit cunoscută în 2022, când a făcut parte din distribuția serialului „Chair Tendre”, producție care i-a adus atenția publicului și a contribuit la vizibilitatea sa.

Moartea sa, la numai 27 de ani, întrerupe un parcurs artistic aflat la început și lasă în urmă numeroase întrebări legate de tragedia produsă în Seine-Saint-Denis.

Ancheta autorităților franceze urmează să stabilească toate detaliile acestui caz.

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