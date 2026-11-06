Lumea interlopă este în doliu! Bobi a lui Ghioală a murit la 71 de ani. Adrian Minune, devastat de veste: „Îmi pare foarte rău”

Lumea interlopă din București este în doliu după moartea lui Stan Iancu, cunoscut drept Bobi a lui Ghioală, unul dintre numele cunoscute ale lumii interlope din Capitală în anii '90 și la începutul anilor 2000.

Adrian Minune, devastat de moartea lui Bobi a lui Ghioală. Foto: Facebook

Acesta s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, iar vestea dispariției sale a provocat numeroase reacții din partea celor care l-au cunoscut.

S-a stins din viața Stan Iancu

De-a lungul timpului, Bobi a lui Ghioală și-a construit o reputație în mediul interlop bucureștean. Alături de fratele său, Nicu, și de alți apropiați, ar fi fost implicat în activități de cămătărie din Capitală, numele său fiind asociat cu lumea interlopă din cartierul Dudești, potrivit Cancan.

După aflarea veștii, pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje de condoleanțe și omagii în memoria sa. Unul dintre apropiați l-a descris drept o adevărată legendă a cartierului Dudești.

„Lordul șmecherilor pe bune!!!

Astăzi ne-a părăsit un om care nu va fi uitat niciodată. Bobby, al lui Ghioala, o adevărată legendă a cartierului Dudești!

A fost un om de caracter, un om curat la suflet, demn, capabil și respectat. Un familist adevărat, un om care a știut să-și păstreze demnitatea și să lase în urma lui amintiri frumoase.

Sunt oameni care trec prin viață și oameni care lasă o urmă în sufletele celor care i-au cunoscut. Bobby a fost unul dintre acei oameni.

Plecarea lui lasă multă tristețe, dar numele și amintirea lui vor rămâne vii în cartierul Dudești și în inimile celor care l-au cunoscut.

Îmi pare sincer rău pentru această pierdere.

Drum lin către îngeri, Bobby! Dumnezeu să te odihnească în pace!”

Adrian Minune, afectat de moartea lui Bobi a lui Ghioală

Printre cei care au reacționat la vestea morții lui Stan Iancu se numără și Adrian Minune. Manelistul a vorbit despre relația pe care a avut-o cu acesta, dar și despre felul în care îl aprecia pentru caracterul său. Artistul a mărturisit că regretă că se află în străinătate și nu poate fi prezent la priveghi.

„A fost unul dintre cei mai mari oameni, posibil, din punctul de vedere al caracterului. S-a descurcat extraordinar de bine în tot ce înseamnă lumea interlopă. Era și un familist extraordinar.

Doamna Camelia era o persoană sociabilă și o doamnă de treabă. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că nu sunt acasă, să pot merge și eu la priveghi”, a spus Adrian Minune pentru sursa citată.

Adrian Minune: „Îl cunosc de când aveam șapte ani”

Artistul a povestit că îl cunoștea pe Bobi a lui Ghioală încă din copilărie, de pe vremea când avea doar șapte-opt ani. De asemenea, a dezvăluit că ultima lor conversație a avut loc cu aproximativ o lună înainte de deces, la o petrecere.

„Sunt în Canada, în Toronto. Îl cunosc de când aveam șapte ani. L-am cunoscut la cântări, pe când aveam șapte-opt ani. De atunci, dădea bani pentru muzică și avea un caracter extraordinar, un caracter pe cale de dispariție în ziua de azi. Era un om care știa să facă bani și să-și respecte aproapele.

Ultima dată am vorbit acum o lună, la o petrecere. Nu mi-a spus că se simte rău. Îmi pare foarte rău că nu sunt la priveghi și că nu sunt acum lângă el, în aceste momente, alături de familia lui. O să merg când mă întorc, ca să aprind o lumânare”, a mărturisit Adrian Minune.

Drama care l-a marcat pe Stan Iancu

Unul dintre cele mai dureroase episoade din viața lui Stan Iancu s-a petrecut în jurul anului 1995, în urma unui incident în care acesta a fost implicat alături de fiul său, Robert, și de mai mulți membri ai anturajului. Bărbatul se afla într-o mașină care a fost oprită de polițiști.

În încercarea de a scăpa, Bobi și fiul său au sărit în râul Dâmbovița. Robert nu a supraviețuit, iar pierderea copilului său l-ar fi marcat profund pe Stan Iancu.

În ultimii ani de viață, Bobi a lui Ghioală ar fi preferat să stea departe de atenția publică, însă numele său a rămas cunoscut în cartierul Dudești și în mediul interlop bucureștean.