Actrița care s-a înscris pe OnlyFans la 76 de ani. Ce conținut va publica vedeta

Morgan Fairchild, actrița cunoscută de publicul din întreaga lume pentru rolul Norei Tyler Bing, mama lui Chandler din celebrul serial „Friends”, a luat o decizie neașteptată la vârsta de 76 de ani. Vedeta americană și-a făcut cont pe platforma OnlyFans, unde își propune să intre în contact cu admiratorii săi prin intermediul fotografiilor și videoclipurilor.

Morgan Fairchild Foto: Instagram

Deși platforma este asociată în special cu materialele destinate adulților, actrița a ținut să precizeze că pagina sa nu va conține imagini explicite. Morgan Fairchild spune că își dorește să le ofere urmăritorilor o perspectivă diferită asupra personalității sale, prin postări amuzante și discuții despre subiectele care o interesează.

Morgan Fairchild, pe OnlyFans la 76 de ani. Ce le-a pregătit admiratorilor

Actrița a povestit că intenționează să publice fotografii și videoclipuri noi, însă conținutul va avea un caracter relaxat și distractiv. Aceasta a făcut chiar o precizare pentru cei care s-ar putea aștepta la materiale de altă natură, explicând că nu va aborda zona conținutului explicit.

„Voi publica fotografii și videoclipuri noi. Și înainte să mă întrebe cineva, nu, nu de genul acela! În mare parte, voi fi eu, făcând glume și vorbind despre orice îmi trece prin minte”, a declarat Morgan Fairchild pentru revista People.

Vedeta a mărturisit că ideea de a se alătura platformei a venit după ce mai mulți prieteni de-ai săi au început să folosească OnlyFans. Aceștia au încurajat-o să încerce și ea această experiență, iar actrița spune că propunerea s-a dovedit a fi una inspirată.

„Câțiva dintre prietenii mei au început să folosească OnlyFans și m-au încurajat să încerc și eu”, a povestit actrița pentru Entertainment Weekly.

Morgan Fairchild a recunoscut că se distrează descoperind noi modalități de a comunica cu publicul său și că îi place oportunitatea de a ajunge la admiratori prin intermediul unei platforme diferite.

În acest proiect, actrița colaborează cu Creators Inc, o companie specializată în managementul creatorilor de conținut. În prezent, abonamentul lunar la pagina sa este gratuit, iar descrierea contului promite fotografii, videoclipuri și ocazia de a-i descoperi latura amuzantă.

Rolul din „Friends” și cariera impresionantă a actriței Morgan Fairchild

Morgan Fairchild are în spate o carieră îndelungată în televiziunea americană, fiind prezentă în numeroase producții de succes. Printre serialele în care a jucat se numără „Dallas”, „Flamingo Road”, „Falcon Crest” și „Paper Dolls”. De asemenea, a apărut în producții de televiziune precum „Search for Tomorrow” și „Days of Our Lives”.

Unul dintre rolurile pentru care este recunoscută de publicul larg este cel din serialul „Friends”, unde a interpretat-o pe Nora Tyler Bing, mama personajului Chandler Bing, jucat de regretatul Matthew Perry.

Personajul său a rămas în memoria fanilor serialului, iar aparițiile sale au adus în povestea familiei Bing o prezență elegantă și carismatică.

În ultimii ani, Morgan Fairchild s-a apropiat și de lumea podcasturilor, continuând să exploreze modalități noi de comunicare cu publicul. Intrarea pe OnlyFans reprezintă o altă etapă în această direcție.

Actrița a explicat și ce își dorește să transmită prin intermediul noului său cont, punând accentul pe apropierea dintre oameni într-o perioadă în care tehnologia poate crea senzația de izolare.

„Într-o lume a tehnologiei care pare atât de izolatoare, vreau să ne împărtășesc umanitatea”, a scris Morgan Fairchild în descrierea paginii sale.

Prin această inițiativă, vedeta se alătură altor nume cunoscute care au ales să folosească platforma OnlyFans. Printre acestea se numără rapperița Cardi B, actrița Shannon Elizabeth, cunoscută din seria „American Pie”, și Jessie Cave, actriță care a făcut parte din distribuția filmelor „Harry Potter”.

Și cântăreața Kate Nash a apelat la această platformă, dezvăluind anterior că a vândut fotografii cu posteriorul său pentru a-și finanța un turneu muzical.