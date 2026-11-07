 Actrița care s-a înscris pe OnlyFans la 76 de ani. Ce conținut va publica vedeta
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Actrița care s-a înscris pe OnlyFans la 76 de ani. Ce conținut va publica vedeta

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Morgan Fairchild, actrița cunoscută de publicul din întreaga lume pentru rolul Norei Tyler Bing, mama lui Chandler din celebrul serial „Friends”, a luat o decizie neașteptată la vârsta de 76 de ani. Vedeta americană și-a făcut cont pe platforma OnlyFans, unde își propune să intre în contact cu admiratorii săi prin intermediul fotografiilor și videoclipurilor.

Morgan Fairchild
Morgan Fairchild Foto: Instagram

Deși platforma este asociată în special cu materialele destinate adulților, actrița a ținut să precizeze că pagina sa nu va conține imagini explicite. Morgan Fairchild spune că își dorește să le ofere urmăritorilor o perspectivă diferită asupra personalității sale, prin postări amuzante și discuții despre subiectele care o interesează.

Morgan Fairchild, pe OnlyFans la 76 de ani. Ce le-a pregătit admiratorilor

Actrița a povestit că intenționează să publice fotografii și videoclipuri noi, însă conținutul va avea un caracter relaxat și distractiv. Aceasta a făcut chiar o precizare pentru cei care s-ar putea aștepta la materiale de altă natură, explicând că nu va aborda zona conținutului explicit.

„Voi publica fotografii și videoclipuri noi. Și înainte să mă întrebe cineva, nu, nu de genul acela! În mare parte, voi fi eu, făcând glume și vorbind despre orice îmi trece prin minte”, a declarat Morgan Fairchild pentru revista People.

Vedeta a mărturisit că ideea de a se alătura platformei a venit după ce mai mulți prieteni de-ai săi au început să folosească OnlyFans. Aceștia au încurajat-o să încerce și ea această experiență, iar actrița spune că propunerea s-a dovedit a fi una inspirată.

Câțiva dintre prietenii mei au început să folosească OnlyFans și m-au încurajat să încerc și eu”, a povestit actrița pentru Entertainment Weekly.

Morgan Fairchild a recunoscut că se distrează descoperind noi modalități de a comunica cu publicul său și că îi place oportunitatea de a ajunge la admiratori prin intermediul unei platforme diferite.

În acest proiect, actrița colaborează cu Creators Inc, o companie specializată în managementul creatorilor de conținut. În prezent, abonamentul lunar la pagina sa este gratuit, iar descrierea contului promite fotografii, videoclipuri și ocazia de a-i descoperi latura amuzantă.

Rolul din „Friends” și cariera impresionantă a actriței Morgan Fairchild

Morgan Fairchild are în spate o carieră îndelungată în televiziunea americană, fiind prezentă în numeroase producții de succes. Printre serialele în care a jucat se numără „Dallas”, „Flamingo Road”, „Falcon Crest” și „Paper Dolls”. De asemenea, a apărut în producții de televiziune precum „Search for Tomorrow” și „Days of Our Lives”.

Unul dintre rolurile pentru care este recunoscută de publicul larg este cel din serialul „Friends”, unde a interpretat-o pe Nora Tyler Bing, mama personajului Chandler Bing, jucat de regretatul Matthew Perry.

Personajul său a rămas în memoria fanilor serialului, iar aparițiile sale au adus în povestea familiei Bing o prezență elegantă și carismatică.

În ultimii ani, Morgan Fairchild s-a apropiat și de lumea podcasturilor, continuând să exploreze modalități noi de comunicare cu publicul. Intrarea pe OnlyFans reprezintă o altă etapă în această direcție.

Actrița a explicat și ce își dorește să transmită prin intermediul noului său cont, punând accentul pe apropierea dintre oameni într-o perioadă în care tehnologia poate crea senzația de izolare.

„Într-o lume a tehnologiei care pare atât de izolatoare, vreau să ne împărtășesc umanitatea”, a scris Morgan Fairchild în descrierea paginii sale.

Prin această inițiativă, vedeta se alătură altor nume cunoscute care au ales să folosească platforma OnlyFans. Printre acestea se numără rapperița Cardi B, actrița Shannon Elizabeth, cunoscută din seria „American Pie”, și Jessie Cave, actriță care a făcut parte din distribuția filmelor „Harry Potter”.

Și cântăreața Kate Nash a apelat la această platformă, dezvăluind anterior că a vândut fotografii cu posteriorul său pentru a-și finanța un turneu muzical.

Ghid de cumpărături

tudor de la fly project jpg
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme Vedete românești
Lacrimi și emoții pentru Emily Burghelea! Elisabeta a făcut primii pași înainte de un an
„Chistul e uriaș. Nu știu cum rezistă”. Emily Burghelea, mărturisire dureroasă despre diagnosticul soțului Vedete românești
image
Mărturia românului aflat în centrul istoric al Cracoviei în timpul atacului armat: „Sunetele par de mitralieră” adevarul.ro
image
Dan Șucu vine cu o propunere pentru tinerii care visează la propria casă: un nou program pentru cumpărarea locuințelor adevarul.ro

Parteneri

image
Daniel Pancu a refuzat un salariu triplu pentru a rămâne la Rapid! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un sat din Prahova a intrat în Cartea Recordurilor. Performanța impresionantă reușită de voluntari observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
🚨 Proteste în Franța. Manifestanții încep să se strângă treptat în Piața Republicii din Paris. Autoritățile estimează că 170.000 de oameni vor ieși în stradă la nivel național astăzi www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
UPDATE Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia Lorena! Cât de frumoasă a fost mireasa www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat as.ro
image
Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe playtech.ro
image
Galerie foto. Atentat armat în Cracovia, orașul în care trăiesc Florentin Petre și Zeljko Kopic! S-a ajuns deja la 5 morți și peste 12 răniți. Video șocant www.fanatik.ro
image
Emily Burghelea este disperată! Soțul ei nu vrea să se opereze: 'Chistul crește și, sincer, nu știu ce... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
pescobar si sotia lavinia jpg
Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia. Cum au apărut cei doi în fața altarului Vedete românești
Lacrimi și emoții pentru Emily Burghelea! Elisabeta a făcut primii pași înainte de un an
„Chistul e uriaș. Nu știu cum rezistă”. Emily Burghelea, mărturisire dureroasă despre diagnosticul soțului Vedete românești
Sebastián Lelio jpg
Doliu în lumea cinematografiei! A murit celebrul regizor premiat la Oscar. Avea doar 52 de ani Vedete internaționale
tudor de la fly project jpg
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme Vedete românești
banner fabio jpg
#Exclusiv Click!
Topul destinațiilor de vacanță unde hoții de buzunare te lasă lefter. Avertismentul lui Fabio Niță: „Ți se fură telefonul din mers!” Unde păstrezi portofelul Vedete românești
George Clooney si Amal jpg
George și Amal Clooney vor să deschidă un restaurant de lux în Franța, dar localnicii se opun. De ce se tem oamenii Vedete internaționale
banner Paul Ciuc jpg
#Exclusiv Click!
FotoPaul Ciuci de la Compact sfidează ghinionul, nu se teme de pisica neagră! Fotografii amuzante cu Ava și Kuki, paznicii casei Vedete românești
dorian popa (1) jpg
Dorian Popa a dat lovitura în domeniul asigurărilor. Ce le va oferi românilor prin firma pe care a lansat-o Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net