 George și Amal Clooney vor să deschidă un restaurant de lux în Franța, dar localnicii se opun. De ce se tem oamenii
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George și Amal Clooney vor să deschidă un restaurant de lux în Franța, dar localnicii se opun. De ce se tem oamenii

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Actorul George Clooney și soția sa, Amal, intenționează să deschidă un restaurant exclusivist în Cotignac, un sat pitoresc din sudul Franței. Deși vestul regiunii Provence este obișnuit cu prezența celebrităților, vestea a împărțit comunitatea locală între entuziasmul pentru dezvoltarea economică și teama de o invazie de turiști.

George și Amal Clooney vor deschide un restaurant în Franța.
George și Amal Clooney vor deschide un restaurant în Franța. Foto: arhivă

Inclus în lista celor mai frumoase sate din Franța, Cotignac are o populație de doar 2.000 de locuitori. Localitatea este faimoasă pentru străzile sale pline de flori, casele colorate, stânca de 80 de metri care domină centrul vechi, dar și pentru culturile de viță-de-vie, măslini și migdali.

George Clooney vrea un restaurant în Franța

George Clooney, care locuiește în zonă, dorește să deschidă un restaurant în parteneriat cu proprietarul canadian al unui hotel din apropiere, cu o sală de mese elegantă și o terasă în aer liber. Potrivit primarului localității, Jean-Pierre Véran, proiectul va include o terasă spațioasă și posibilitatea de a rezerva sala de mese pentru evenimente private destinate celebrităților.

„Am discutat despre restaurantul lor și le-am spus că nu mă opun acestui proiect, care poate fi în beneficiul tuturor”, a mai spus edilul.

Noul local al cuplului va fi un restaurant italian exclusivist. Acesta va înlocui un fost local din sat care era recunoscut pentru pizza la cuptor cu lemne și preparate accesibile pe bază de carne. 

Localnicii se opun de teamă că turiștii vor distruge zona

Localnicii se tem că orașul lor va fi inundat de influenceri și turiști. Pe rețelele de socializare, mai mulți rezidenți și-au exprimat îngrijorarea. „Vă rog să păstrați Cotignac așa cum este”, a scris cineva pe pagina de Facebook a orașului Cotignac.

Într-un interviu acordat publicației Var-Matin, care a întrebat oamenii din sat despre părerea lor, mulți au considerat că restaurantul de lux va fi prea scump pentru bugetele lor. Lili Jane a spus că va fi „rezervat VIP-urilor și prietenilor lui George”, scrie Express.

„E bine să prețuiești un sat, chiar dacă Cotignac nu are nevoie de el, dezavantajul este că riscă să-i răpești o parte din autenticitate. Să luăm Saint-Tropez, care era un sat de pescari drăguț...”, a mai spus cineva.

Jeany Cronk, care administrează podgoria Maison Mirabeau, a salutat oportunitățile de angajare, dar a sperat că satul de pescari își va păstra calmul. „Nu poți scăpa de faptul că oamenii vor dori să vină aici să-l vadă pe George când se va deschide restaurantul său”, a declarat bărbatul în vârstă de 53 de ani pentru The Sun.

„Sperăm doar că toată lumea va fi respectuoasă și va menține viu spiritul comunității noastre. Suntem un fost sat de pescari, nu suntem Saint-Tropez . Nu avem o vilă Chanel mare sau mulțimi de vizitatori”, se mai arată prin comentarii.

Pe de altă parte, unii s-au arătat mai deschiși la idee și mai pozitivi. „Satele dispar încet, așa că cred că este o idee bună, sper că va atrage oamenii și comercianții să profite de ea.”

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