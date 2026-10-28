 De ce lipsește tatăl lui Matthew Perry din documentarul Netflix. Mărturisirea dureroasă a surorii actorului
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VideoDe ce lipsește tatăl lui Matthew Perry din documentarul Netflix. Mărturisirea dureroasă a surorii actorului

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Familia și apropiații lui Matthew Perry îi celebrează viața și moștenirea artistică în noul documentar Netflix The One About Matthew Perry, însă una dintre cele mai importante persoane din viața actorului nu a putut participa la proiect.

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Foto: getty images/NBC

Persoana care lipsește din documentar

În ultimul episod al miniseriei lansate pe 27 octombrie, sora actorului, Mia Perry Bowick, explică de ce tatăl lor, actorul John Bennett Perry, în vârstă de 85 de ani, lipsește din producție.

„Este bolnav de multă vreme și i-ar fi plăcut foarte mult să participe și să ajute la spunerea poveștii fiului său. Din păcate, starea lui de sănătate nu îi permite să facă acest lucru”, spune Mia în documentar, potrivit People.

Ea a precizat că, în aceste condiții, responsabilitatea de a vorbi despre familia Perry și despre copilăria celebrului actor i-a revenit în mare parte ei.

John Bennett Perry, actor cunoscut pentru numeroase apariții în televiziune și film, l-a avut pe Matthew în 1969 împreună cu Suzanne Morrison. Documentarul surprinde inclusiv influența pe care cariera tatălui său a avut-o asupra viitorului star din Friends, care l-a urmărit adesea la televizor în copilărie.

Pe lângă Mia Perry Bowick, în documentar apar și prietenii apropiați ai lui Matthew, Roger Castillo și David Pressman. În schimb, mama actorului, Suzanne, și tatăl său vitreg, jurnalistul Keith Morrison, au ales să nu participe.

Într-un moment emoționant al producției, Mia vorbește despre starea actuală a tatălui său și despre cât de mult s-a schimbat acesta odată cu trecerea anilor.

„Nu l-am mai auzit pe tata vorbind ca înainte de foarte mult timp”, mărturisește ea. „Cred că ar fi spus despre Matthew că a fost un luptător, că nu a renunțat niciodată și că a fost extrem de puternic. El s-ar fi concentrat pe toate lucrurile pozitive”.

Sora actorului a adăugat că tatăl lor a fost întotdeauna mândru de eforturile lui Matthew de a-și depăși dependențele și de a-și recăpăta echilibrul.

„Cred că tata a fost extrem de mândru de cât de mult a muncit Matthew pentru a se face bine. L-a susținut sută la sută în tot ceea ce a făcut pentru a se recupera. Cu toții i-am fost recunoscători pentru că nu a renunțat niciodată și pentru că a continuat să încerce”, a spus ea.

Rolul din „Prietenii tăi” rămâne în istoria serialelor TV

Matthew Perry, cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Chandler Bing din serialul Friends, a murit în octombrie 2023, la vârsta de 54 de ani. Ulterior, autoritățile au stabilit că decesul a fost cauzat de efectele acute ale ketaminei.

Documentarul urmărește atât cariera impresionantă a actorului, cât și lupta sa de lungă durată cu dependența, temă despre care Perry a vorbit deschis în ultimii ani ai vieții.

Regizoarea Mary Robertson a lăudat curajul Miei Perry Bowick, care vorbește public despre fratele său pentru prima dată de la moartea acestuia.

„Își dorește ca publicul să înțeleagă că fratele ei a fost un creator strălucit și un om profund dedicat ajutorării celor care se confruntau cu dependența”, a declarat Robertson. „Vrea să le arate oamenilor cum era să îl iubești și cum era să iubești pe cineva care se lupta cu această problemă.”

Potrivit regizoarei, unul dintre scopurile documentarului este de a oferi sprijin și înțelegere tuturor celor care au avut în viața lor persoane afectate de dependențe.

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