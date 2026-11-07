Doliu în lumea cinematografiei! A murit celebrul regizor premiat la Oscar. Avea doar 52 de ani

Celebrul regizor Sebastián Lelio, care a primit în 2018 Oscarul pentru cel mai bun film străin graţie peliculei "Una mujer fantastica", a murit la vârsta de 52 de ani. Anunțul a fost făcut de familia acestuia.

Sebastián Lelio. Foto: Facebook

Partenera sa, Amalia Kassai, a anunțat moartea sa pe Instagram, fără a specifica cauza morții, dar le-a spus urmăritorilor, în spaniolă, că a fost o perioadă dureroasă pentru familia sa. Presa chiliană relatează că a murit la domiciliul său din Las Condes, Santiago.

Regizorul Sebastián Lelio a murit la 52 de ani

„Cu multă tristețe anunțăm decesul, din motive de sănătate, al cineastului chilian Sebastián Lelio. Trecem printr-o perioadă de mare durere și amintirea lui va rămâne pentru totdeauna printre noi. A fost o persoană minunată care a contribuit la cultura chiliană în momente importante ale istoriei sale. Ca familie, vă cerem respect pentru intimitate și considerație în aceste momente dificile”, se arată în postarea făcută de partenera lui Sebastián Lelio, Amalia Kassai.

Lelio s-a născut în Argentina, dar s-a mutat în Chile la vârsta de doi ani. A studiat jurnalismul timp de un an înainte de a absolvi școala de film, apoi a lansat documentarul despre 11 septembrie, Cero, în 2003. Primul său film narativ, The Sacred Family, a avut premiera la festivalul de film de la San Sebastián în 2005.

Următoarea creație, „Christmas” din 2009, a avut premiera la Cannes, dar „Gloria” din 2013 i-a adus o mare notorietate internațională. Drama, despre o femeie de aproape 50 de ani care începe să se întâlnească din nou cu cineva, a avut premiera la Berlin și i-a adus vedetei principale, Paulina García, un premiu pentru actorie la festival.

A primit Oscarul pentru cel mai bun film străin

Filmul "Una mujer fantastica" a făcut furori, fiind o dramă despre viața unei femei trans. Pelicula a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film internațional. Creația sa a avut un impact semnificativ în Chile.

„Când l-am lansat în 2017, un proiect de lege privind identitatea de gen stagna în Congres timp de șapte ani. Cumva, lansarea filmului și anul în care a devenit cunoscut la nivel global au contribuit la reactivarea discuției în Chile”, a declarat regizorul într-un interviu acordat pentru The Guardian în 2018.

Printre celelalte filme ale lui Lelio se numără „Gloria”, „The Wave”, „The Wonder”, „Disobedience” și „The Year of the Tiger”. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu Julianne Moore , Rachel Weisz și Florence Pugh. El începuse filmările la „Poeta Chileno” (Poetul chilian), bazat pe cartea lui Alejandro Zambra, în septembrie.