Ce apartament și în ce oraș îți poți cumpăra în România cu 100.000 de euro. Diferența uriașă dintre Cluj și alte orașe

Cu un buget de 100.000 de euro, românii pot cumpăra locuințe cu suprafețe foarte diferite, în funcție de oraș. În Cluj-Napoca, suma abia ajunge pentru un apartament de 37 de metri pătrați, în timp ce în Piatra-Neamț poate acoperi 76 de metri pătrați. Bucureștiul se situează între aceste extreme, iar diferențele de preț dintre cartiere pot fi semnificative, scriu cei de la Observator News.

Ce apartament și în ce oraș îți poți cumpăra în România cu 100.000 de euro. Foto: arhiva

Câți metri pătrați poți cumpăra cu 100.000 de euro, în funcție de oraș

Piața imobiliară din România pune cumpărătorii în fața unei alegeri tot mai dificile: să plătească mai mult pentru o locuință într-un oraș mare sau să obțină o suprafață generoasă într-un centru urban mai accesibil. Un buget de 100.000 de euro poate însemna o garsonieră sau un apartament compact în zonele scumpe, dar și o locuință considerabil mai spațioasă în alte orașe.

Cluj-Napoca conduce clasamentul prețurilor, cu o medie de aproximativ 3.000 de euro pe metru pătrat. La acest nivel, suma de 100.000 de euro acoperă doar 37 de metri pătrați, ceea ce limitează opțiunile cumpărătorilor care își doresc un apartament cu două camere.

În București, suprafața pe care o poate cumpăra un proprietar diferă în funcție de sector și de tipul imobilului. Cu același buget, cumpărătorii pot găsi locuințe de aproximativ 44 până la 53 de metri pătrați.

„Alex, depinde foarte mult despre ce sector vorbim, pentru că diferențele de preț sunt destul de mari. Dar îți permiți o locuință ceva mai spațioasă, între 44 și 53 de metri pătrați”, a explicat Greta Neagu, reporter Observator.

La Constanța, prețurile sunt mai accesibile decât în Cluj-Napoca. Cu un cost mediu de aproximativ 1.900 de euro pe metru pătrat, un buget de 100.000 de euro poate asigura o locuință de circa 56 de metri pătrați.

„La malul mării, prețurile sunt mai mici! În Constanța, metrul pătrat costă aproximativ 1.900 de euro, iar cu 100.000 de euro poți cumpăra un apartament de 56 de metri pătrați. Cu aproape 20 de metri mai mult decât la Cluj, de pildă”, a declarat Andreea Filip, reporter Observator.

Prețurile locuințelor în România: clasamentul suprafețelor cumpărate cu 100.000 de euro

Diferențele devin și mai evidente în orașele cu prețuri mai mici. În Piatra-Neamț, aceeași sumă poate acoperi 76 de metri pătrați, iar în Bacău, aproximativ 71 de metri pătrați. La Pitești, bugetul ajunge pentru circa 65 de metri pătrați.

Iată suprafețele estimate care pot fi cumpărate cu 100.000 de euro în mai multe orașe din România:

Piatra-Neamț: 76 mp

Bacău: 71 mp

Pitești: 65 mp

Constanța: 56 mp

Florești: 52 mp

Timișoara: 52 mp

Sibiu: 51 mp

Oradea: 50 mp

Iași: 50 mp

Craiova: 49 mp

Brașov: 47 mp

București: 44–53 mp

Cluj-Napoca: 37 mp

Valorile sunt orientative și reflectă diferențele de preț pe metru pătrat prezentate în datele citate. Suprafața efectivă și tipul locuinței disponibile depind de zonă, vechimea clădirii și caracteristicile proprietății.

Apartamentele cu două camere, printre cele mai căutate locuințe

În condițiile în care prețurile locuințelor rămân ridicate, apartamentele cu două camere continuă să fie o opțiune importantă pentru cumpărători, atât pe segmentul locuințelor noi, cât și pe cel al imobilelor vechi.

„Vedeta pieței imobiliare rămâne apartamentul cu două camere – fie că vorbim de imobile noi, fie că vorbim de imobile vechi”, a spus David Grigorescu, agent imobiliar.

În București, alegerea cartierului poate schimba considerabil suprafața pe care o poate cumpăra un client. Potrivit evaluatorului imobiliar Adrian Vascu, diferența dintre sectoare este semnificativă.

„Între sectorul 1 unde valoarea mediană era 2.700 de euro pe metrul pătrat și sectorul 5 unde mediana este de 1.700 de euro pe metrul pătrat, avem o diferență de 1.000 de euro”, a afirmat Adrian Vascu.

Bugetul de 100.000 de euro poate fi suficient pentru o locuință în București, însă opțiunile depind de amplasare și de starea imobilului. Cumpărătorii care preferă construcțiile noi au mai puține variante în această limită de preț, în special dacă vor să rămână aproape de centrul orașului.

„Dacă se duce către construcții noi vorbim aproape exclusiv de garsoniere și cel mult apartamente de două camere în zona îndepărtată Ilfov, marginea de București. În schimb, dacă acceptă și imobile vechi – atunci putem să discutăm de garsoniere și două camere încă, în cartiere”, a mai afirmat David Grigorescu.