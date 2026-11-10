Două nopți de restricții de trafic în București! Pasajul Unirii și Șoseaua Olteniței intră în atenția autorităților

Șoferii din Capitală sunt vizați de măsuri speciale de trafic pe artere intens circulate din Sectorul 4. Primăria a anunțat instituirea unor restricții de circulație pe timpul nopților de 10 spre 11 noiembrie și 11 spre 12 noiembrie 2026, în intervalul 23:00-05:00.

Șoferii din București, vizați de noi restricții de circulați Foto: facebook

Măsurile sunt necesare pentru derularea unor intervenții de igienizare generală în interiorul Pasajului Unirii, dar și pentru lucrări de plantare de arbori pe Șoseaua Olteniței, operațiuni realizate de societatea „Totul Verde”, potrivit Libertatea.

Pasajul Unirii, închis alternativ pe câte un sens de mers între orele 23:00 și 05:00

Intervențiile de curățenie și spălare din tunelul rutier impun blocarea succesivă a fiecărui sens de circulație, timp de două nopți, deplasarea mașinilor urmând să fie preluată exclusiv pe traseele de la suprafață:

În noaptea de marți spre miercuri (10 spre 11 noiembrie 2026), traficul se blochează complet pe sensul Budapesta – Universitate. Conducătorii auto nu vor mai putea pătrunde în tunel începând de la ultima poartă de gabarit, fiind deviați de pe benzile 3 și 4 către benzile exterioare 1 și 2, pentru continuarea drumului prin Piața Unirii pe la suprafață.

În noaptea de miercuri spre joi (11 spre 12 noiembrie 2026), restricția se mută pe sensul opus de deplasare, respectiv Universitate – Budapesta. În acest interval, vehiculele vor fi direcționate pe carosabilul de suprafață încă de la intersecția Bulevardului I.C. Brătianu cu Strada Doamnei, împiedicându-se coborârea în pasaj.

Pentru evitarea incidentelor, echipele de intervenție vor monta indicatoare și marcaje provizorii pe toate rutele adiacente.

Prima bandă blocată pe Șoseaua Olteniței pentru campania de plantare a arborilor

Concomitent cu acțiunile din pasaj, echipele administrative vor interveni și pe Șoseaua Olteniței, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2026, tot în intervalul 23:00 – 05:00.

Lucrările vizează plantarea de arbori pe tronsonul cuprins între intersecția cu Șoseaua Vitan-Bârzești și Strada Cheile Turzii. Pe durata nopții, banda 1 de circulație va fi izolată de fluxul auto prin balize direcționale, lămpi de avertizare luminoasă și garduri de protecție, șoferii fiind îndemnați să sporească atenția și să respecte semnalizarea provizorie din teren