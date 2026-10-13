Două mașini s-au ciocnit în Pasajul Unirii. Șoferii au ajuns la spital, iar benzile spre Mărășești sunt blocate

Traficul din centrul Capitalei a fost paralizat marți dimineață în urma unui accident rutier produs în Pasajul Unirii. Două mașini s-au tamponat înainte de orele de vârf, iar ambii conducători auto au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accident în Pasajul Unirii Foto: Facebook Info Trafic București și Ilfov

La fața locului au intervenit de urgență echipajele medicale și polițiștii rutieri pentru acordarea primului ajutor și degajarea carosabilului.

Sesizare prin 112 înainte de ora 06:00

Potrivit datelor transmise oficial de Brigada Rutieră București, apelul de urgență a fost înregistrat la numărul unic 112 în jurul orei 05:47. Accidentul s-a produs pe sensul de mers dinspre strada Colței către Bulevardul Mărășești.

„În această dimineaţă, în jurul orei 05:47, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la un accident de circulaţie care a avut loc în Pasajul Unirii. Conducătorul unui autovehicul care se deplasa în Pasajul Unirii dinspre str. Colţei către bd. Mărăşeşti, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa pe aceeaşi direcţie”, informează Brigada rutieră București.

Ambii șoferi au ajuns la spital: rezultate negative la etilotest

În urma coliziunii, cei doi bărbați aflați la volan au suferit leziuni și au fost preluați de ambulanțe, fiind transportați la unități spitalicești pentru investigații medicale amănunțite și îngrijiri de specialitate.

Polițiștii i-au testat pe ambii conducători auto cu aparatul alcooltest, valorile indicate fiind „zero”, confirmându-se astfel că niciunul dintre ei nu consumase băuturi alcoolice înainte de a urca la volan.

Trafic blocat complet pe sensul de deplasare

Pentru efectuarea cercetării la fața locului și ridicarea vehiculelor avariate, polițiștii au restricționat total circulația pe ambele benzi ale pasajului pe direcția strada Colței spre Bulevardul Mărășești.

„Cercetările sunt continuate de poliţiştii Brigăzii Rutiere pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie”, au precizat oficialii Brigăzii Rutiere.