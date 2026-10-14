 Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce trebuie să știe șoferii
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Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce trebuie să știe șoferii

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Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționată începând cu data de 19 octombrie din cauza unor intervenții tehnice programate de autoritățile din Bulgaria. 

Podul Giurgiu-Ruse: Trafic alternativ pe o singură bandă din cauza lucrărilor
Podul Giurgiu-Ruse: Trafic alternativ pe o singură bandă din cauza lucrărilor Foto: arhivă

Pe durata șantierului, tranzitul se va desfășura dirijat, pe un singur fir de mers, pentru a permite executarea lucrărilor de construcție și montarea noilor rosturi de dilatare.

Calendarul lucrărilor în două etape și circulația alternativă la 20 de minute

Potrivit notificării transmise de autoritățile de frontieră bulgare către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, restricțiile de trafic vor fi implementate în două intervale distincte.

În prima etapă, cuprinsă între 19 octombrie, ora 09:00, și 22 octombrie, ora 17:00, banda din dreapta va fi închisă. 

„Banda din dreapta va fi închisă. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ, pe banda din stânga, sensurile de deplasare urmând să fie dirijate, pe rând, la intervale de aproximativ 20 de minute, de personalul desemnat în acest scop”, potrivit Poliției de Frontieră.

Cea de-a doua etapă se va desfășura între 26 octombrie, ora 09:00, și 29 octombrie, ora 17:00, perioadă în care se va închide banda din stânga. Circulația pe ambele sensuri va fi preluată alternativ de banda din dreapta, menținându-se aceleași reguli de semnalizare și intervale de dirijare de circa 20 de minute.

Măsuri de fluidizare la frontieră și recomandări pentru șoferi

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu colaborează cu instituțiile de resort din România și Bulgaria pentru a monitoriza valorile de trafic și a menține fluența în perimetrul punctului de trecere.

Șoferii care intenționează să traverseze frontiera spre sau dinspre Bulgaria în această perioadă sunt sfătuiți să își planifice călătoriile din timp și să verifice situația tranzitului prin aplicația Trafic Online a Poliției de Frontieră.

Pentru a evita aglomerația de la Giurgiu, șoferii pot lua în calcul utilizarea punctelor de trecere alternative deschise la granița cu Bulgaria, precum Calafat, Zimnicea sau Turnu Măgurele cu bacul, ori Negru Vodă și Vama Veche în zona Dobrogei. Totodată, participanții la trafic sunt rugați să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților care coordonează coloanele de mașini.

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